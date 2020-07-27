NBA即將於7月底以閉門賽的方式重啟，並與微軟合作利用企業通訊軟體Teams讓球迷「共同在場」，填補空蕩蕩的觀眾席。

經歷4個月停賽的NBA 2019-20賽季，7月底即將在奧蘭多重新揭幕。這場賽事不會開放觀眾入場，只不過藉由與微軟的合作，NBA將利用Teams讓數百位球迷彷彿置身觀眾席上。

今年3月，爵士隊中鋒魯迪．戈貝爾（Rudy Gobert）確診新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），令NBA宣佈無限期停賽。4個多月過去，雖然武漢肺炎尚未從美國消散，NBA正籌劃以不開放觀眾入座的方式重啟賽季。

對於NBA球迷而言，每場球賽不單單只是體育競賽，更是一個和同樣熱愛籃球的社群相聚，以及為球員、隊伍吶喊加油的一個場合。觀眾們在看台上的熱烈呼聲，也是點燃球員衝勁，讓隊伍傾盡全力取勝的催化劑。

知名球星勒布朗．詹姆斯（LeBron James）曾說，如果球場上沒有觀眾，他不會答應參加比賽，「這就是我打球的理由，我為隊友打球，我為粉絲打球。」雖然詹姆斯後續撤回了沒觀眾就不上場的聲明，仍足以顯示觀眾對球員的重要性。

300位球迷視訊觀賽，微軟以Teams串連觀眾與球星

為讓球迷無法踏入球場，也能營造出眾人共同觀賞球賽的氛圍，微軟與NBA攜手在球場搭起三面高度超過5公尺的LED螢幕，並利用微軟方才為企業通訊軟體Microsoft Teams推出的新功能Together mode，重新讓觀眾回到場上。

Together mode是一種利用AI技術，將視訊中的人們聚集在一個共同背景下的功能，這個背景可以是辦公室、咖啡廳，當然也能是球場。雖然只是塊虛擬的背景，微軟表示，基於社會知覺及認知的科學原理，這種作法可以增進人們共同在場的感受。

微軟透過Teams新推出的Together mode功能，讓上百位觀眾彷彿身處觀眾席上。 Microsoft

Microsoft 365負責人傑瑞德．斯帕塔羅（Jared Spataro）表示，這項功能賦予觀眾們舒適地待在家中，就能擁有在現場觀賽的臨場感，並且讓球員感受到他們即時的反應與熱烈支持；在家看轉播的觀眾，也可以擁有如往常比賽般的熱鬧氣氛。

在微軟與NBA的安排中，屆時將有300多名觀眾出現在LED螢幕上，至於這些觀眾如何挑選，抑或是以購票的方式虛擬入場，則未在官方新聞稿上說明。

今年4月，微軟與NBA敲定了一項協議，成為其官方AI、雲端及筆記型電腦的供應商，這次利用Teams推出的虛擬觀眾，也是兩者合作中第一個上線的項目，也代表未來或許有更豐富的數位體驗等待著NBA球迷們。

且為了促進觀看轉播時的體驗，現在NBA將鏡頭轉移到更貼近球員的位置，模擬從球場旁觀眾席觀看比賽的角度，同時NBA還首度大量採用機器人擔綱攝影師的角色，以保障球員的健康安全。

體育賽事陸續重啟閉門賽，各顯神通填補現場觀眾空缺

隨著全球體育賽事陸續選擇以閉門賽的方式重啟，如何填補空蕩蕩的觀眾席，為球場增添一些熱鬧氣氛，成為各個賽事及轉播業者必須突破的難點。美國Fox體育台便在週末登場的大聯盟轉播中，使用「虛擬觀眾」填滿觀眾席，透過電腦動畫繪製出的粉絲，以及後製的觀眾歡呼聲，讓球賽轉播即使沒有現場觀眾也依舊熱絡。

No fans? Not on FOX Sports.



Thousands of virtual fans will attend FOX’s MLB games this Saturday. pic.twitter.com/z9oQU0rYuC — FOX Sports (@FOXSports) July 23, 2020

今年4月台灣中職舉辦閉門賽時，樂天桃猿隊也特別與知名的祥儀機器人夢工廠合作，找來機器人當觀眾為球員們加油打氣，甚至在場邊打鼓熱鬧氣氛；而韓國5月登場的職業足球K聯賽，球隊FC首爾也同樣在觀眾席擺放大量「高端人體模型」活絡賽事。

顯然，觀眾不只是買票欣賞比賽的局外人，他們毫無疑問是球賽中的一分子。為了彌補因疫情而無法踏入球場的觀眾們，各個賽事方與球隊，都在竭盡想像力從科技取經。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Reuter、The Verge、Microsoft