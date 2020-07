YouTube Kids在8月釋出超過100部適合學齡兒童觀看的電影、影集、及多元體驗式教學內容,讓因為疫情或暑假而長時間待在家的學童享有優質內容。

由於新冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情在美國仍未回穩,且近來又爆發第二波疫情,Google將透過YouTube Kids,在8月釋出超過100部適合學齡兒童(6-12歲)觀看的電影、影集、及多元體驗式教學內容,讓待在家裡、因疫情影響無法前往學校上課的學童能專心觀看;更給予了在家工作的父母「喘息時間」,以順利處理手邊工作。

YouTube家庭與學習關係業務負責人唐·安德森(Don Anderson)表示:「疫情之下,許多學童無法前往學校上課,雖然可以透過網路遠距學習,但在其他時間內,可能會影響父母在家工作效率。」

目前全球多國仍籠罩在疫情當中,也適逢暑假時節,YouTube Kids希望透過針對學童的免費優質內容,讓父母和小孩能分據家中不同螢幕,各自享有不被打擾的一點時間;且父母也不用擔心小孩看了不適合的內容,或用這些內容舉辦「家庭電影夜」、「動手做爆米花」等親子活動,增加親子親密互動。

免費提供觀看的內容包含《泰路可愛小巴士》 (Tayo the Little Bus)、《Baby Shark and Pinkfong》、《The Wiggles》、《瑪莎和熊》 (Masha and the Bear)、《肥貓鬥小強》(Oggy and the Cockroaches)與《柏靈頓:熊愛趴趴走 》(Paddington)等。此外也收錄獲得奧斯卡金像獎最佳動畫短片獎的《髮之戀》(Hair Love)、以及芝麻街的《Elmo’s World News》,希望透過多元的體驗式教學的STEM(科學、技術、工程及數學)課程學習知識。

YouTube Kids免費內容將會每週更新,維持內容的新鮮度。可惜的是,由於版權限制,目前YouTube Kids網頁版並未在台灣開通服務,App用戶需藉由「跨區」的方式下載使用。

資料來源:Google、Engadget

責任編輯:張庭銉