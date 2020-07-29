申辦貸款不需要再費心蒐集財力證明，金管會與國發會合作，將MyData與金融服務串接，線上申辦信用卡、信貸、車貸及房貸等，體驗將不同。

想像一下，申辦房貸不需要附財力證明，只需要按一個鍵，30秒就能搞定。

過去在銀行申辦貸款、信用卡，光是蒐集財力證明、勞保投保等資料，就要耗費不少時間，有時還要親自到政府機關申請，現在這種情況將改變。

國發會推動的MyData數位服務個人化平台，今（29）日正式上線，在民眾的同意下，跨機關資料可以彼此串聯共享，金管會與國發會合作，將MyData與金融服務串接，線上申辦信用卡、信貸、車貸及房貸等，體驗將不同。

首波七家銀行串接，瞄準貸款、信用卡申請

全球積極推動開放資料平台，遠東商銀指出，英國midata提供個人化資料分析，為民眾提出更合宜的交易建議；新加坡MyInfo資料串接則可提供第三方加值服務，如數位簽章合約，台灣現在則有國發會主導MyData，另外在美、澳資料應用服務，還可供下載個人能源消費如電力、瓦斯。

民眾只要在MyData平台上完成認證、授權，就可以把存在政府機關的個人資料，轉介給銀行用於申辦各種金融服務，不需要再奔波申請紙本文件。

目前MyData開放的資料，包括戶籍、不動產、繳稅紀錄、勞健保投保及車籍等31種，金管會指出，首波上線的銀行包含台新銀行、遠東商銀、台中銀行、彰化銀行、玉山銀行、中國信託、台北富邦共計7家、15個服務。

在這15項服務中，大多都跟貸款（信貸、車貸、房貸）、信用卡申請等服務有關，其中又以台新銀行串接五項服務最多、最積極（信用卡線上申請、信貸線上申請、車貸線上申請、房貸線上申請、客戶資料維護）。

台新銀行總經理尚瑞強表示，台新銀行是國發會首波試辦銀行，民眾已可於台新銀行網站直接授權使用MyData資料進行線上申請信用卡、信貸、車貸及房貸等，「大幅簡化及加速申辦流程，民眾亦可免除舟車勞頓及等候資料來往的時間。」

不用再拍存摺，30秒就能完成資料認證

究竟有了MyData後，申辦金融服務跟過去有什麼不同？

玉山銀行以貸款為例，過去民眾申請貸款時，必須到國稅局申請財力證明，若還需要附上車籍證明、不動產、勞保投保等不同資料，就需要到不同政府機關的網站（臨櫃）申請，非常耗時，不過現在，民眾可以直接在銀行網站上，直接授權使用MyData資料，在線上完成驗證。

資料具體上會如何傳輸？台新銀行總經理尚瑞解釋：「勞保投保資料及車籍證明文件，會以安全加密方式，依民眾的選擇傳輸至台新銀行，快速辦理各類貸款產品。」

中信銀也分享，以前線上辦信用卡時，用戶需要多次跳轉網頁、輸入個人基本資料相當麻煩。導入MyData後，不必再拍攝撥薪或活存存摺、申請扣繳憑單，只要線上授權，最快30秒就能將資料串接到銀行。

不過，MyData開放的只有存放在政府機關的個人資料，不包括銀行帳務往來紀錄，因此若是剛出社會，沒有繳稅紀錄的新鮮人，還是必須提供撥薪或活存存摺，作為財力證明。遠東商銀認為，MyData對銀行與客戶的幫助很大，免去客戶準備財力證明的不便，放大個人化資料的經濟價值。

此外，台新還開放了「客戶資料維護」功能，民眾只需要在MyData平台資料更新更人資料，台新銀行客戶資料也會同步更新，好處是，民眾不必再逐一手動輸入，同時降低偽冒或人工錯誤的風險。

尚瑞強補充，過去申辦金融服務常需提供「列印身分證影本」，MyData上線後，可透過雲端讀取資料，以API串接銀行資料庫，甚至未來可結合數位身分證，做身分驗證。

責任編輯：蕭閔云