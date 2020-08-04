鈦隼科技開發自動鼻咽採檢機器人，能自主伸入患者的鼻咽，停留約10-25秒收集分泌物檢體；整體採檢時間僅需要2-5分鐘，8小時可採檢近百人。

台灣新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情趨緩，日常生活幾乎已不受影響，但全球發展卻非如此。7月份至今，全球每日確診案例都在20萬人以上；8月初，美國單日有近5萬名新增確診患者出現。

這些驚人數字背後，更代表耗費大量醫護採檢資源。

「在台灣，每採檢一位疑似個案，平均需要花20到30分鐘時間。很多醫護乾脆4小時都不去上廁所，減輕穿脫防護衣的體力負擔。」鈦隼生物科技執行長兼創辦人陳階曉強調：「就不用說還有被傳染的心理壓力了，看看美國，有超過9,200名醫護確診、超過30人因防疫而死亡。」

全球第一台，MIT鼻咽採檢機器人亮相，

Brain Navi Nasal Swab Robot from Brain Navi on Vimeo.

自己是執業外科醫師、能體會前線醫護辛勞，加上有醫師友人因對抗SARS過世的悲傷回憶，他號召團隊同仁，用約2個月時間研發出全球首部「自動鼻咽採檢機器人」，並已於5月份送審台灣、美國的EUA（緊急醫療器材認證）系統。

這台機器人能辨識鼻孔位置、以夾爪握住鼻咽拭子（外型如長條棉花棒），接著自動伸入患者的鼻咽，停留約10-25秒收集分泌物檢體；整體採檢時間僅需要2-5分鐘，8小時可採檢近百人。除了一開始的臉部定位掃描設定，會由醫護人員在透明的防護板後執行，整個過程不需要人為介入。

實際上，工研院先前也以類似概念推出「正壓式檢疫亭」，同樣強調能降低醫護被傳染機率，不過仍以人工方式取得檢體。

陳階曉表示，鈦隼的自動鼻咽採檢機器人誤差值約在2mm（毫米）以下，專利與技術源自前一款已完成15例人體臨床手術的產品—「自動腦部手術導航系統」。

鈦隼鼻咽自動採檢機器人可在無人為介入下，從個案鼻咽處取得檢體。 蔡仁譯攝影

他指出，標準的鼻咽檢體採檢應符合放置深度，資深的醫師會憑經驗放置，但仍可能受情緒波動影響到實際效果。相較之下，機器人會先掃描臉部表面結構，較不會有變因出現。

對鈦隼科技來說，這款產品有話題性，也有時效需求存在，日前在亞洲生技大會亮相亦受到不少矚目。但若疫情逐步受控制，未來還會有「商機」嗎？

「想恢復到人類原本的生活狀態，一定會需要大量採檢，才有辦法reopen（重啟）。」陳階曉舉例，在1918年的西班牙流感事件裡，第二波爆發帶來的死傷遠比第一波來得嚴重，這代表觀察疫情的重點除了是否緩解，決定「重啟」經濟的時機點也很重要。

陳階曉（右）認為，台灣有組成機器人國家隊實力，看好採檢、試劑、快篩等每一階段都有廠商掌握領先技術。 蔡仁譯攝影

「自動化」成全球疫情解封關鍵？台灣隊成員喊讚

檢測試劑廠普生總經理林孟德觀察，自動化採集可以大幅降低醫護人員採檢時的被感染機率，而且可提高「從採集到後端檢測」的精準度。

普生日前宣布與高醫大共同投入新冠病毒「自動快篩試劑」開發，僅需將患者檢體加入試劑中，全自動化儀器就能分析出最後檢測結果，可在90分鐘內篩檢90人，一天篩檢的檢體量達1,440人。林孟德表示，公司與鈦隼有很大的合作空間。

另一頭，台灣生技ODM（委託設計代工）龍頭大江生醫也對自動化寄予厚望。

大江生醫旗下子公司大江基因日前成功開發全球首台「新冠病毒掃描機」，機器檢測精確度達99.9％，且能24小時運作。單一設備日檢測量近900個檢體。

大江生醫營運長陳彥任表示，自動化的主要目的之一是「加速流程」，但若只有某一個階段變化，用處並不大。由於鈦隼的檢測機器人屬於前端檢體取得，他認為雙方若合作將有很大互補的空間。

「若把機器人布置在機場，會有最好的發揮空間。」陳階曉指出，自動化檢測除了是防範於未然，不要讓醫護暴露在高風險環境中，更重要的是能避免人手不足情況。

他說，假設在桃園、國外機場都有自動化採檢機器人設備，藉由大量採檢患者，搭配快篩試劑等台灣隊設備，就有機會在登機前就得知旅客的健康結果，「而這正是全球生活能否回歸常態的起步。」

鈦隼（Brain Navi）生物科技公司檔案

成立：2015年

創辦人：陳階曉

產品：自動腦部手術導航系統、自動鼻咽採檢機器人

責任編輯：蕭閔云