中華民國前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，曾被外媒稱為「民主先生」，他任內推動多項政經政策如總統直選、戒急用忍及南向政策，為台灣發展墊基。

臺北榮總30日發佈聲明，證實前總統李登輝已於於7月30日19時24分與世長辭，享耆壽98歲。

榮總指出，李前總統於2月8日晚間，於家中進食時不慎嗆咳，因呼吸困難，緊急送到臺北榮總，檢查發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，由醫療團隊全力照護。由於李前總統已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回。

李登輝是台灣首位國民直選產生的總統，擔任第七（以副總統身份繼位）、八、九屆總統，也是首位臺籍國民黨主席。由被對民主改革有貢獻，美國《時代》雜誌稱為「民主先生」，而盤點他任內確實留下台灣民主發展諸多關鍵性影響。

1988年因總統蔣經國逝世，李登輝以副總統身份就任總統，曾他於1990年任期屆滿，正式透過國民大會選舉當選第八屆中華民國總統，任內完成國會改選，也持續推動總統直選，1996年並正式以直選方式登上總統大位，期間曾面臨中共飛彈演習威脅及亞洲金融風暴考驗，但在他主政下安然度過。

推行戒急用忍，鼓勵南向分散風險

李登輝任內對外交採取戒急用忍政策，邦交國以務實外交為主，並為減少過度倚靠中國壓力，1994年他就推行「南向政策」，要分散倚重中國風險，訪美時曾經發表《民之所欲，長在我心》演說，兩國論也是他任內受訪所提及。

第一波台商南向投資，就是李登輝積極推動的國家政策，1994年3月政府 通過《加強對東南亞地區經貿合作綱領》，加強台商與泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡、越南、汶萊七個國家經濟交流，但隨後台商受中國磁吸影響，加上金融風暴衝擊先前往東南亞佈局台商損失慘重，後續不少台商撤資，而總統蔡英文任內推動的「新南向政策」可算是第二次實行。

李登輝是推動台灣經貿自由發展的重要推手，他卸任後仍關懷時事，曾發表諸多台灣政經看法，收錄在李登輝基金會，以下摘要重要演說內容分享：

談台灣定位

台灣應該放眼追求的是，不要將中國市場視為唯一的交易對象，而是要讓在全球市場上擁有競爭力的產業得以發展。我認為藉著台灣建立其新的全球成長模式的作法，反而會使台灣在中國市場上的國家立場更加顯得強烈。

談領導能力養成

我想，具有群眾魅力的領導者，具有超乎常人的能力，可以吸引大眾、博得狂熱的支持，這種人在動員群眾時，並不需要什麼流程，或是理性的思辨，就能夠迅速對付危機，這類的領導者，不用很多的智慧，因為他有創造秩序的感性。

歷史上很多的英雄，都具備有這種煽動性的行動和能力，但是我卻認為，美中不足的是，具有群眾魅力的領導者，通常並無法維持長期的政治生命，因為，魅力的背後，是出於人民的感情，這是一種幻覺，當人民的現實希望無法獲得時，幻覺很快會散去。

談信仰

我強調信仰的重要，並不是要把神與政治結合在一起，反而是主張人一定要靠自己的力量，充分了解自我信念的脆弱和內心的猶豫才行；為了了解自己的內心，因此需要信仰。我自己就是因為想求得精神上的安寧而信神。

我想，「領導者常會受到打擊，也有很多辛酸事，堅強的信仰是必要的。我的經驗是，身處政治圈中，信仰是唯一的幫助。」我認為，有信仰才能了解「內心的軟弱」，這是所有領導者必備的條件，這也是我一生當中經歷各種惡劣環境，能夠不被打倒，繼續堅持原則，最主要的力量來源。

我曾經說過‥「在我人生中，有兩件大事，從十五、六歲開始，就一直存在我心裡，一個是自我的問題，另一個是死亡的問題。早熟的我，很早就有自我意識，迫切的求知心，讓我廣泛的閱讀各種書籍，更加深了自我意識的覺醒，使我越來越固執自我，也經常因為倔強而令母親傷心。」

除了大眾的幻覺之外，我想，所謂的魅力很多來自於媒體的創造，一旦當偶像倒了的時候，領導者非常容易會被大眾棄之如敝屣。

談台灣經濟發展

台灣身為小型開放的經濟體，雖沒有能力主導或改變國際經濟的遊戲規則，但國家領導人要有堅定的發展主體意識，否則，台灣在全球經濟的汪洋大海中，就會淪為漂流木，無方向的航行，無動力的漂泊，讓台灣的民眾對未來不再有希望，面對不確定性充滿恐懼與不安。

當務之急就是：以國家經濟安全的概念，打造台灣成為一艘安全又有續航力的「諾亞方舟」，而不是一昧地追求數字的成長，就像「鐵達尼號」為求快而忽略了結構的安全，結果一撞到冰山就沉沒了。我們必須記取教訓，要將台灣打造成一艘能夠通過大洪水考驗的「諾亞方舟」，而不是不堪一擊的「鐵達尼號」。經濟發展不能只強調自由開放而忽略國家經濟安全，不能只重視出口而忽略農業與能源自主的重要性。

談台灣創新本質

企業家的創新精神，是推動台灣經濟長期發展的最大利基。而台灣未來能否持續發展，也端賴此一創新本質能否繼續提昇。因此，台灣的政府、企業及學術界都應該繼續加強幾個方面的合作與努力：

（一）以網際網路為公共財，隨時掌握國際先進的知識與技術創新，謀求發展與市場的契機。

（二）針對不同產業的特性研訂獎勵研發條例，讓中小企業在進入開創階段，能即時得到租稅和貸款方面的獎勵，繼續維持創新的動力。

（三）設法消除結構性的障礙，讓產業邁進成熟階段後，能順利進行企業購併、重整或轉投資，以提升資源的使用效率，開拓新市場。

（四）打破目前存在於產業界與學術界間進行合作的各種障礙，積極保護智慧財產權，鼓勵教育、科技與企業之進一步發展與整合，讓整個創新過程更系統化，為企業發展注入源源不絕之動力。

談台灣經濟發展脈絡

台灣成長的最主要動力正是在於構築經濟主體的中小企業，能夠掌握潮流及機會，善用國際貿易與跨國技術移轉，引進技術創新，謀求產業升級，創造了廣受國際社會肯定的經濟奇蹟。

我們可以台灣體育用品、紡織品和電子產品的發展為例來加以說明。工業化國家的廠商為了降低成本，經常將生產線移到工資比較便宜的國家生產，或是透過國際貿易，從工資比較便宜的國家採購一些需要勞力密集製造的零組件。五Ｏ年代，台灣經濟發展初期，就是以提供外商投資獎勵優惠，及高素質勞動力，吸引美國、日本和西歐國家的廠商與貿易商，前來台灣投資設廠或採購初級成品。

外商來台設廠或下訂單，會產生經濟學上所謂的向後連鎖效果(Backward Linkage Effect)，讓台灣得以引進相對先進的生產與管理技術，吸引台灣許多優秀的人才，投入外貿與外資企業的工作。等到這些人學得先進的生產與管理技術之後，就相約出來創業，專門生產零組件，供應給外資企業。另一方面，台灣許多中小企業，也能在接到外商第一份訂單時，就洞燭先機，掌握邁入國際市場的機會，積極調整自己的生產線，成為外商的代工(OEM)工廠，並根據外商所提供的技術、圖樣、規格等要求，生產各項零組件。

而在此同時，台灣中小企業所供應的各項物美價廉的零組件，又對外商產生所謂的向前連鎖效果(Forward Linkage Effect)，吸引更多外商前來台灣投資設廠或下訂單。愈多外商前來台灣投資設廠或下訂單，愈有利於吸引更多的中小企業投入生產，也使得部份產業開始進入熊彼得所謂的開創階段。

企業家為了降低成本，生產更多品質優良的產品，因此添置設備，成立研究部門，積極從國內外研究機構，徵求人才，引進技術，進行改良和創新，使自己的企業逐漸由外國企業的代工廠，提升為研發廠(ODM)，生產出比外國企業原來所提供之樣品，品質更佳、價格更便宜的商品。

台灣企業這種精益求精，不斷追求降低生產成本與提升產品質量的努力，不但吸引國外更多的訂單，讓台灣在國際市場上站穩腳步，同時，也促使政府投入更多資源在科技的基礎建設上，為高科技人才的培訓與科技創新提供更大的空間。新竹科學園區的設立就是一個最好的例子。

新竹科學園區是由政府所規畫的一個高科技產業發展園區。藉由發展環境的提供，匯聚許多國內外電子與電腦科技人才，投入生產、研發與行銷，創造高產值的電子與電腦產品。由於科學園區設置的成功，又吸引了更多的外資與高科技人才的投入，創造了台灣經濟的更大發展。也就是在上述的向後連鎖與向前連鎖效果的良性互動下，逐漸創造了舉世矚目的經濟奇蹟。一九八Ｏ年代後期以來，台灣有些科技產業逐漸進入熊彼得所謂的成熟階段。有些廠商逐步將本身相當成熟的技術和設備，外移到東南亞國家和中國大陸，以降低產品的生產成本。例如一九九Ｏ年代初期的家用電器製造業，以及一九九Ｏ年代中期以來的電腦週邊設備製造業等，這些屬於勞力密集型產業，在國內工資上漲的壓力下，逐漸外移。有些企業，則積極以共同研發、策略聯盟、或購買專利使用權等方式，將本身部份的資金、人員和設備轉投入其他高科技產業，促成其他新興科技產業的蓬勃發展。

所以，台灣經濟在企業家洞燭先機與勤奮的努力下，不斷藉由策略創意與科技創新，掌握競爭優勢。這種生生不息的創新精神，正是台灣五十年來經濟發展的動力，也是台灣能夠比東亞其他國家更具經濟活力的主要原因。

資料來源：李登輝基金會[https://presidentlee.tw/]