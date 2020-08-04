隨著科技的大躍進，近年來「直播經濟」受到關注，透過直播隨時隨地分享生活中每一刻，已成為全民開播時代！

17LIVE自2015年創立以來，全球註冊用戶數已超過5,000萬，以直播串流技術，結合互動、社群、遊戲，奠定亞洲第一直播影音社群娛樂平台地位，從亞洲進軍全球，引領行動影音社群進入全新世代。

小提琴女神突破人生逆境 登上17發光發熱

從小在父母要求培養下練就一手精湛琴藝的小提琴女神小藍莓，透過17LIVE直播讓她認識許多不同類型的朋友和粉絲，小藍莓也曾反抗父母，拒絕練琴，不想繼續走音樂路，小藍莓表示：「現在回想起來，反而很感謝媽媽當初的要求，讓我有了可以養活我自己和家人的一技之長，生完一場大病後，更讓我勇於活出自我！」小提琴商演收入早已讓她成為家中唯一經濟支柱，疫情嚴峻時期，演出邀約銳減，幸好透過在17LIVE的演岀，擁有一份額外收入，讓生活可以穩定無虞。

17LIVE 全民主播造夢學院招募說明會

17LIVE廣召明日之星! 讓直播啟動你的未來! 本活動歡迎有意加入直播行列的朋友，擁有不同興趣、嗜好和能力的人，都能在17LIVE平台內向社會大眾分享你的才華，也找到同好，更有機會形成社群，創造出影響力，成為自己人生的另一個嶄新領域。首場召募說明會邀請到斜槓教練洪雪珍老師，以及知名作家謝哲青先生來和大家聊聊新型態的職涯模式，為甚麼兩位達人都認同''直播能啟動你的未來''。現場也邀請到四位人氣直播主，分享自己加入直播的初衷以及他們亮眼的成就值，絕對會顛覆你對直播的想像!

17LIFE

【17LIVE全民主播造夢學院】招募說明會免費講座 👉https://bit.ly/3gcOihp

- 時間：8/13(四) 14:00 ~ 15:00 講座時間、15:00 ~ 16:30 與經紀對談/直播體驗

- 特別嘉賓：斜槓教練 洪雪珍、知名作家 謝哲青

- 講座地點：台北市中正區仁愛路二段22號1樓

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