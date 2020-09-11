面對逆境，挑戰讓人更有勇氣。當全球深陷疫情陰霾時，樂於挑戰自我的小野裕史帶領M17集團打下全球最高市場營收。透過企業成長，實踐新任全球CEO的人生哲學

領軍日本團隊，創下亮眼佳績

伴隨5G時代到來，低遲延、零時差感的直播時代即將來臨，以個人為主的直播活動於全球各地迅速竄紅，成為新世代的熱門娛樂，因此，造就許多直播主、Vtuber等新興職業。在直播的浪潮下，M17集團繳出亮眼營收成績單，充分突顯直播產業於當今市場下的發展潛力。其中，帶領日本17LIVE創下集團總營收占比50%的日本地區CEO小野裕史更創下業界紀錄，同時也為M17豎立起一道里程碑。

如今，小野裕史再次擔當大樑，於今年8月17日接任M17集團全球CEO，由於他在M17成立之初只是以投資人身分參與營運業務，為集團培養日本地區的領導人才，並沒有想到自己的投入會如此受到肯定。小野裕史表示：「對我而言，擔任集團的全球首席執行長是一件很有價值、刺激且具備挑戰性的任務，我也願意珍惜這項難得的機會。」

M17

接軌主流娛樂，創造全新潮流

談及直播產業的發展，小野裕史指出，相較於趨近成熟的台灣，日本的直播市場尚在起步的階段，但日本不僅擁有廣大的市場規模與經濟體，涵蓋的直播主題更為多元，內容也更加豐富，代表日本的娛樂文化中含有許多適用於直播平台的元素。「虛擬偶像部分，日本有初音未來與其VOCALOID家族，流行樂曲方面則有青文字系的卡莉怪妞，這些都是以網路平台為主要傳播管道，與直播相性十分良好的新潮娛樂文化。」

縱使M17於亞洲直播產業的市占率已高達60%，小野裕史仍然認為當今的亞洲市場具備十足的開發潛力。「由於疫情關係，許多線下的娛樂活動被迫宣告暫停，但也使得線上娛樂活動備受注目，大眾對於直播的需求也日益增加。」在直播主與用戶數量皆呈現壓倒性成長的情況下，小野裕史表示專業直播主品牌的建立與經營將會是M17今後主要的發展目標。

「當初在開拓日本市場時，我們便投入了大量心力於直播主的培育與直播內容的經營，因此17LIVE才能在競爭激烈的日本市場上一枝獨秀。」為建立直播主的專業品牌，M17計畫未來將與各種主流娛樂的知名業者合作，期望促使娛樂文化與直播產業的深度結合，打造嶄新的娛樂潮流。

挑戰自我極限，齊心攜手向前

身為M17的新任全球CEO，小野裕史在上任後將發揮馬拉松選手精神，在事業的長跑中帶領團隊齊心協力面對接下來的挑戰。「不只是當前的疫情，未來的世界局勢將出現更多難以預料的事態，但我相信只要大家一起堅持下去，不畏艱難地持續挑戰自我極限，便得以突破眼前的種種難關。」透過活用過去擔任17LIVE日本CEO時帶領來自世界各地，擁有不同國籍員工的經驗，小野期望將日本娛樂產業能量結合台灣科技業優勢，將M17的數位服務拓展到全球各地的市場。

小野裕史分享自己保持這份熱誠的原因之一，就是看著許多人因為17LIVE平台而轉變。他在擔任日本CEO時，就有一個真實案例，一對住在日本鄉下的夫妻由於交通關係，平時鮮少與他人接觸，日子過得十分單調。然而，自從女兒的推薦夫妻倆使用17LIVE後，不只在網路上交到許多朋友，現實中與鄰居互動也更加頻繁，生活變得多采多姿。其中，原本不擅於交際的小千奶奶更是在網友的鼓勵下當起直播主，建立起長久以來缺乏的自信心，也幫助許多觀眾走出現實生活中的陰霾。「其實，17LIVE上還有許多類似小千奶奶的案例，這讓我感到直播是一件有對人有幫助的事情，而促使更多案例發酵也正是我的使命。」

發揮本土優勢，突破發展瓶頸

針對現今發展成熟，文化多元的台灣市場，小野認為其中仍有許多領域值得開發。「通常，跨領域發展在成熟之前需經歷好一段時間，不過台灣人對於外來文化的包容力十分龐大，因此在開發其他領域時也會相對容易。」透過將台灣市場定位成市場先驅，M17於未來將於台灣市場進行更多創新嘗試，並將其中的成功案例複製到全球各地的市場。

「除了文化包容的特色，台灣的疫情狀況也較不嚴重，於線下實體發展方面較不受限。」在嘗試創新的同時，小野表示M17未來將於台灣市場推出結合線上線下的即興表演活動，期望透過實體表演為台灣直播市場的發展劃出破口。