5G帶動、加上疫情催化，以線上為主要活動場域的娛樂社交行為不斷成長，其中，直播產業也以驚人成長轉型。

2020接近尾聲，以線上為主要活動場域的娛樂社交產業不斷成長。除了代替廣播崛起的Podcast外，直播產業的發展也步入轉換期，挾帶著龐大商機，以驚人的速度成長轉型。

在打破時間與距離限制的網路社群舞台，人人都有機會快速成名、一夕爆紅，以「我」為中心的「微星」熱潮越來越成熟的狀態下，乘著這股浪潮，其中最具代表性的串流影音社群平台17LIVE正快速的轉型。它，是如何成為這群潛力新星的伯樂？透過直播串流技術與虛實進擊，為這些素人LIVER（直播主）提供一展長才的舞台。

第四屆「直播金羽獎」盛大場面推動直播產業來到更高層次

「盛裝打扮、紅毯訪問，台日連線揭曉最後得獎名單，堪比三金典禮的頒獎氛圍，全球超過5萬名17LIVER角逐直播專業獎項，激烈程度宛如直播圈的世界盃」這是亞洲最大影音串流互動社群平台17LIVE所舉辦的第四屆「直播金羽獎」不僅大手筆請來三金典禮製作團隊執行，更邀請知名藝人表演開唱，現場齊聚超過70位人氣17LIVER，不僅比實力，更與全球粉絲線上合作拚人氣，盛大場面推升直播產業到更高層次的規格。

亞洲最大影音串流互動社群平台17LIVE所舉辦的第四屆「直播金羽獎」─最佳年度風雲人物Garfield。 17LIVE

在5G帶動下，低遲延、零時差的直播活動，成長力道驚人；今年受疫情影響，更催化零接觸商機，娛樂行為大幅轉移至線上，光是17LIVE上半年產出的直播內容，就比去年成長將近三倍，加入成為「17LIVER」的人數也暴增七到八倍，男女用戶每月直播觀看時數，也分別大幅成長55%和63%，堪稱新世代的娛樂潮流型態。

17LIVE 五周年里程碑。 17LIVE

走出直播間、加入遊戲互動機制，微星崛起的搖籃

「在網路的時代，人人都有機會可以被看見」，17LIVE 目標成為「素人微星」的起點，透過虛實整合多管齊下，為LIVER搭起成名舞台。像是為追夢者量身打造「創星17LIVE-快閃音樂祭」，第一波即針對歌唱、演奏素人推出線上比賽活動，為LIVER爭取曝光度，更首度把活動從線上帶入線下，每週票選出高人氣、擁有獨特舞台魅力的四位LIVER走出屏幕，走入人群表演；歷時近四個月，共將29位素人偶像推至實體舞台，一圓演出夢想，不僅為直播產業劃出破口，全程也透過17LIVE官方頻道直播，讓線上觀眾即時參與現場互動。

LIVER隨時都能在直播平台上互動、圈粉，培養強大的粉絲應援團，創造出新的粉絲經濟效益。 17LIVE

而第二階段的「創星17LIVE-街頭音樂節」則於11月開跑，目標鎖定擴大中南部用戶，實體表演活動也移師台中、台南百貨商圈，且加入投票機制，讓比賽更增添競爭刺激感。

最後則是年度盛典「直播金羽獎」，以獎項催生人氣，浩大場面也讓努力耕耘的17LIVER有更多曝光。今年，來自全球5萬名17 LIVER參與角逐，共有9,902人入圍，最後台灣拿下10項大獎、日本5項、香港1項，九大地區5萬4千名用戶各自相挺主播，全場兩小時共送出2.5億點寶寶幣，平均每分鐘給出創下單場競賽活動的最高紀錄。

不論是創星17LIVE或是金羽獎，其背後更深一層含義來自於「打賞的質變」，在過去只靠單一粉絲大量斗內的“專屬打賞”已不可行，在人人皆有機會成名的時代，唯有創造個人獨特風格及才華，才有機會獲得市場及廣大粉絲青睞，衍伸更深層打賞的藝術：透過實質的支持，尊重並欣賞每位創作表演者。

真誠互動，一個LIVER背後代表上千個忠誠度超高的用戶

打造一個個造夢舞台，LIVER隨時都能在直播平台上互動、圈粉，培養強大的粉絲應援團，創造出新的粉絲經濟效益。像是曾多次登上快閃音樂祭舞台的人氣17LIVER琳琳（鄭怡琳），現實生活中是鹿港百年餅店鄭玉珍第五代的「糕餅千金」，每次演出現場都會出現一群組織完整的「琳琳軍團」，不僅T恤、看板、陣型都有各式變化，看板上還會出現琳琳FB、IG等各種QRcode。有時琳琳在鹿港街頭開唱，粉絲就從全台各地趕來，應援團團長勳勳，現在更已習慣跟著琳琳開唱的行程跑去應援，甚至每週固定一天到鹿港。

17LIVE快閃音樂祭，琳琳Lin（前排中）每次創星舞台演出，來自全台各地應援團的聲勢驚人。 17LIVE

還有以木吉他彈唱獲得大批粉絲喜愛的17LIVER小壞andwhy（王彥淮），去年11月加入17LIVE，今年就登上創星17LIVE-快閃音樂祭實體舞台，關鍵就在背後的粉絲力。小壞的粉絲Line群就像一個作戰指揮中心，大家一起研究如何有效的衝活動，有人呼朋引伴支持、有人丟禮物、有人精算分數，最後成功衝上創星舞台的活動榜單。這樣的粉絲力，過去素人很難累積，但透過17LIVE去中心化的平台和活動，卻能展現強大的吸粉力道，也讓這些素人能夠藉由面對市場的真實反應及粉絲回饋，不斷調整腳步精進實力。

除了粉絲，17LIVE還能解決LIVER最實際的收入問題。以前素人的成名過程比較辛苦，成名之前沒有什麼收入，但透過17LIVE，素人在圓夢過程中仍有收入，藉由平台長遠經紀培養，再加上活動累積粉絲和能見度，讓LIVER從一開始就能發光發熱，還能兼顧自己生活，最終實現夢想。擁有三年資深經歷的高人氣歌唱主播劉恬君甜甜，就從17LIVE踏出人生圓夢第一步，更成功推出線上個人單曲。

全球化、零時差，接軌世界舞台

同時，17LIVE更是面向全球的直播平台，美國知名饒舌歌手Flawless也是17LIVE的主播，不僅透過直播向歌迷分享他在工作室等日常生活花絮，更在11月中於17LIVE推出線上直播演唱會，在國外疫情嚴峻的此時，仍能透過直播演出、甚至超越單一地區實體演唱會的成效。對LIVER來說，17LIVE提供一個更全球化的表演舞台，對粉絲來說，17LIVE則是一個擁有豐富內容的串流影音娛樂平台，兩者加乘，創造更大的直播效益。

17LIVE更是面向全球的直播平台，美國知名饒舌歌手Flawless同時也是人氣17LIVER。 17LIVE

面對後疫情新常態時代來臨，17LIVE將以「個人化影音娛樂體驗」及「即時線上社交生活」作為重要發展策略，並積極投入支援發掘新世代17LIVER，規劃長期素人孵化平臺，讓各地的潛力新星都有機會零時差接軌世界舞台。