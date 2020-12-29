疫情延燒、5G興起，線上串流影音成大眾娛樂選擇。17LIVE佈局直播內容轉型，跳脫「漂亮女生、大戶打賞」印象。迎戰2021，將如何以內容抓住大眾眼球？
1 數位社交成疫後常態，17LIVE如何串流服務，以「音樂」啟動內容轉型？
2020疫情肆虐全球，零接觸商機成今年最熱話題，不僅促使產業加速導入零接觸科技及數位轉型的腳步，更重新定義了人與人之間的社交距離，逐漸將娛樂及商務行為轉移至線上，且成為不可逆的新生活型態。看準大眾需求，亞洲最大的直播串流影音社群平台17LIVE提前部署，宣布在2021年開始啟動內容轉型，將以音樂內容為核心，大量培育並招募具才華的LIVER (直播主)，讓內容和內容創作者更加多元、分眾。
17LIVE在2020年繳出亮眼成績，成立短短五年時間，目前全球註冊用戶人數已逼近6千萬人，簽約LIVER則高達3.5萬人。
在持續穩坐冠軍寶座的同時，17LIVE也宣布將在2021年啟動「內容轉型」，未來將進一步深耕音樂表演主題，一舉跳脫過往直播都是「漂亮女生、大戶打賞」的刻板印象，讓內容和LIVER更加多元、分眾。
在17LIVE的年末聚會上，甫從台灣暨東南亞區總經理升任台灣暨東南亞區CEO的練建麟，首度現身在媒體前，會上也揭露今年17LIVE在台灣的營運成果，以及對未來的營運策略。
目前台灣17LIVE簽約的LIVER近1萬人，不僅人數成長35％，2020上半年每月平均產出的娛樂內容更超過73萬小時，與去年同期相比，約有3倍成長；營收更是逆勢上升，於2020年第一季至第三季，相較於2019年同期呈現雙位數成長。根據Frost & Sullivan 調查，17LIVE 在台灣市場，依然以超過65%的市佔率，穩居第一。
強化原生直播內容，帶動成長動能
練建麟分析17LIVE創造亮眼成績的原因，除了受惠於整體大環境疫情發酵的影響，台灣也做了許多策略調整，包括新經營團隊上任、提升系統效率，同時也開發更多自有內容。
練建麟指出，去年17LIVE先和電視台合作，與台視合推節目《台視17Q》，今年更進一步從平台本身出發，像是推出直播改造節目《女神Camera》，或是全新型態的音樂節目《創星17LIVE-快閃音樂祭》等，透過大規模的甄選活動，吸引獨具才華的歌唱與演奏型LIVER加入，持續擴大節目內容豐富多元性。
在活動面，17LIVE也舉辦更多線下活動和音樂會，打造巡迴表演的「創星17LIVE-快閃音樂祭」，為LIVER爭取更多曝光。透過虛實整合的方式，不僅讓直播「走出螢幕，走入人群」，也吸引更多忠誠粉絲到場支持，打破互動界線。此外，17LIVE也首度與「2020台北時裝周」年度時尚盛典及新北耶誕城合作，藉由聯名活動讓LIVER站上更大的舞台。
面向世界舞台的17LIVE，也推出更多全球性的內容吸引用戶。像是美國知名饒舌歌手同時也是17LIVER的Flawless，不僅常透過直播向歌迷分享他在工作室的日常生活花絮，每月更會固定舉辦一次線上LIVE演唱會，練建麟表示，像這樣的內容拿到各地都能適用。
未來17LIVE會更加強化自有內容的發展，練建麟直言：「花錢買流量的時代過去了！現在要用內容吸引直播主跟用戶的注意力，同時直播主也會經營他的影響力和社群，自帶更多粉絲進來。」
打造多元創作LIVER培育管道，台灣職人透過無國界平台驚豔全世界
在穩紮根基的同時，17LIVE也宣布未來的營運策略，自2021年開始，17LIVE將持續啟動內容轉型，深耕用戶最關注的音樂表演內容，以招募與培育多元化內容的LIVER為目標，一舉跳脫直播「漂亮女生、大戶打賞」的刻板印象，「音樂受眾大，接受度也高，現在17LIVE的音樂內容可占到65％。」
未來LIVER將更分眾化，除舞蹈、歌唱，更有東西方樂器的彈奏、繪畫、美食、旅遊、運動、電競、手工藝等職人級LIVER，藉此吸引廣大用戶打賞、觀看，再進一步加入直播行列，透過17LIVE圓夢。
「協助LIVER創造質與量的提升，是我們持續努力的重點；如何落實以分眾用戶喜好為導向，並以更創新的平台內容吸引大眾，發揮快速、新奇、即時、互動、娛樂化等特性，更是提升競爭力的重要關鍵之一。」練建麟說。
也因此，未來17LIVE將深度結合音樂、藝術、表演等相關培育管道，透過「導師給指導、觀眾給意見、平台給資源」的模式，讓直播互動不僅止於單向，而是透過平台展現雙向互動，讓用戶一起參與培育過程，整合線上線下的分眾培育資源，大幅發揮17LIVE娛樂與互動的平台綜效。
區域市場強打在地化內容，2021大力布局東南亞
除了台灣外，針對東南亞市場，練建麟表示，先前17LIVE透過代理商方式，已進軍馬來西亞和新加坡，目前兩地還在萌芽階段，今年底結束代理合作後，明年將會把營運權收回由17LIVE自己經營，未來會開始大力布局東南亞市場，「簡單的說，東南亞的發展策略，就是根據當地市場和LIVER需求，推出在地化的活動和內容。」
17LIVE預計先派一些台灣團隊過去，負責LIVER經紀與管理。練建麟觀察，東南亞觀眾同樣喜歡音樂歌唱等內容，過去兩地LIVER多以參與台灣活動為主，未來加強在地化後，能將版圖慢慢擴展到泰國、印尼等地。
「受眾不能只有在一小部分，所以要往多元內容發展，才能擴大用戶層。」練建麟說。
用互動機制支持LIVER持續發展，翻轉「斗內」刻板印象
練建麟認為，邁入直播3. 0時代，即時互動更重要，未來17LIVE會打造更多虛擬禮物、濾鏡及小遊戲，增加直播互動性，強化用戶的社群交流體驗。像是舉辦線上音樂會時，用戶丟出虛擬打火機，LIVER背後就會出現效果，或是可以打賞專屬禮物給LIVER，透過平台豐富的活動機制，提升互動效果。
而用戶「斗內」的支持方式，不見得是負面形象，而是鼓勵更多優質LIVER能生存下去的動力。17LIVE全球首席CEO小野裕史就認為，既有的平台贈禮機制是一種人與人之間的交流方式，透過這樣的機制得以讓LIVER持續發展自己的興趣和強化才能，類似西方的小費文化，或是給街頭表演者小費的概念，背後代表感謝與祝福。
經調查發現，透過17LIVE的平台贈禮機制，日本和台灣有高達70％以上的簽約內容創作者， 每月都擁有比當地基本工資更多的報酬，成為發展興趣和才能的強大助力，「打賞、斗內」不再負面，而是成為熱愛表演、實踐夢想的新世代創作者，不可或缺的收入來源。
迎戰2021年展望未來，17LIVE預計多元化的內容創作者將成長2倍，進一步帶動營收成長翻倍。
2 「素人微星」養成大解密：17LIVE虛實進擊，搭起跨國成名夢想舞台
2020接近尾聲，以線上為主要活動場域的娛樂社交產業不斷成長。除了代替廣播崛起的Podcast外，直播產業的發展也步入轉換期，挾帶著龐大商機，以驚人的速度成長轉型。
在打破時間與距離限制的網路社群舞台，人人都有機會快速成名、一夕爆紅，以「我」為中心的「微星」熱潮越來越成熟的狀態下，乘著這股浪潮，其中最具代表性的串流影音社群平台17LIVE正快速的轉型。它，是如何成為這群潛力新星的伯樂？透過直播串流技術與虛實進擊，為這些素人LIVER（直播主）提供一展長才的舞台。
第四屆「直播金羽獎」盛大場面推動直播產業來到更高層次
「盛裝打扮、紅毯訪問，台日連線揭曉最後得獎名單，堪比三金典禮的頒獎氛圍，全球超過5萬名17LIVER角逐直播專業獎項，激烈程度宛如直播圈的世界盃」這是亞洲最大影音串流互動社群平台17LIVE所舉辦的第四屆「直播金羽獎」不僅大手筆請來三金典禮製作團隊執行，更邀請知名藝人表演開唱，現場齊聚超過70位人氣17LIVER，不僅比實力，更與全球粉絲線上合作拚人氣，盛大場面推升直播產業到更高層次的規格。
在5G帶動下，低遲延、零時差的直播活動，成長力道驚人；今年受疫情影響，更催化零接觸商機，娛樂行為大幅轉移至線上，光是17LIVE上半年產出的直播內容，就比去年成長將近三倍，加入成為「17LIVER」的人數也暴增七到八倍，男女用戶每月直播觀看時數，也分別大幅成長55%和63%，堪稱新世代的娛樂潮流型態。
走出直播間、加入遊戲互動機制，微星崛起的搖籃
「在網路的時代，人人都有機會可以被看見」，17LIVE 目標成為「素人微星」的起點，透過虛實整合多管齊下，為LIVER搭起成名舞台。像是為追夢者量身打造「創星17LIVE-快閃音樂祭」，第一波即針對歌唱、演奏素人推出線上比賽活動，為LIVER爭取曝光度，更首度把活動從線上帶入線下，每週票選出高人氣、擁有獨特舞台魅力的四位LIVER走出屏幕，走入人群表演；歷時近四個月，共將29位素人偶像推至實體舞台，一圓演出夢想，不僅為直播產業劃出破口，全程也透過17LIVE官方頻道直播，讓線上觀眾即時參與現場互動。
而第二階段的「創星17LIVE-街頭音樂節」則於11月開跑，目標鎖定擴大中南部用戶，實體表演活動也移師台中、台南百貨商圈，且加入投票機制，讓比賽更增添競爭刺激感。
最後則是年度盛典「直播金羽獎」，以獎項催生人氣，浩大場面也讓努力耕耘的17LIVER有更多曝光。今年，來自全球5萬名17 LIVER參與角逐，共有9,902人入圍，最後台灣拿下10項大獎、日本5項、香港1項，九大地區5萬4千名用戶各自相挺主播，全場兩小時共送出2.5億點寶寶幣，平均每分鐘給出創下單場競賽活動的最高紀錄。
不論是創星17LIVE或是金羽獎，其背後更深一層含義來自於「打賞的質變」，在過去只靠單一粉絲大量斗內的“專屬打賞”已不可行，在人人皆有機會成名的時代，唯有創造個人獨特風格及才華，才有機會獲得市場及廣大粉絲青睞，衍伸更深層打賞的藝術：透過實質的支持，尊重並欣賞每位創作表演者。
真誠互動，一個LIVER背後代表上千個忠誠度超高的用戶
打造一個個造夢舞台，LIVER隨時都能在直播平台上互動、圈粉，培養強大的粉絲應援團，創造出新的粉絲經濟效益。像是曾多次登上快閃音樂祭舞台的人氣17LIVER琳琳（鄭怡琳），現實生活中是鹿港百年餅店鄭玉珍第五代的「糕餅千金」，每次演出現場都會出現一群組織完整的「琳琳軍團」，不僅T恤、看板、陣型都有各式變化，看板上還會出現琳琳FB、IG等各種QRcode。有時琳琳在鹿港街頭開唱，粉絲就從全台各地趕來，應援團團長勳勳，現在更已習慣跟著琳琳開唱的行程跑去應援，甚至每週固定一天到鹿港。
還有以木吉他彈唱獲得大批粉絲喜愛的17LIVER小壞andwhy（王彥淮），去年11月加入17LIVE，今年就登上創星17LIVE-快閃音樂祭實體舞台，關鍵就在背後的粉絲力。小壞的粉絲Line群就像一個作戰指揮中心，大家一起研究如何有效的衝活動，有人呼朋引伴支持、有人丟禮物、有人精算分數，最後成功衝上創星舞台的活動榜單。這樣的粉絲力，過去素人很難累積，但透過17LIVE去中心化的平台和活動，卻能展現強大的吸粉力道，也讓這些素人能夠藉由面對市場的真實反應及粉絲回饋，不斷調整腳步精進實力。
除了粉絲，17LIVE還能解決LIVER最實際的收入問題。以前素人的成名過程比較辛苦，成名之前沒有什麼收入，但透過17LIVE，素人在圓夢過程中仍有收入，藉由平台長遠經紀培養，再加上活動累積粉絲和能見度，讓LIVER從一開始就能發光發熱，還能兼顧自己生活，最終實現夢想。擁有三年資深經歷的高人氣歌唱主播劉恬君甜甜，就從17LIVE踏出人生圓夢第一步，更成功推出線上個人單曲。
全球化、零時差，接軌世界舞台
同時，17LIVE更是面向全球的直播平台，美國知名饒舌歌手Flawless也是17LIVE的主播，不僅透過直播向歌迷分享他在工作室等日常生活花絮，更在11月中於17LIVE推出線上直播演唱會，在國外疫情嚴峻的此時，仍能透過直播演出、甚至超越單一地區實體演唱會的成效。對LIVER來說，17LIVE提供一個更全球化的表演舞台，對粉絲來說，17LIVE則是一個擁有豐富內容的串流影音娛樂平台，兩者加乘，創造更大的直播效益。
面對後疫情新常態時代來臨，17LIVE將以「個人化影音娛樂體驗」及「即時線上社交生活」作為重要發展策略，並積極投入支援發掘新世代17LIVER，規劃長期素人孵化平臺，讓各地的潛力新星都有機會零時差接軌世界舞台。
3 小野裕史接任全球首席CEO，帶領M17集團拓展全球版圖
領軍日本團隊，創下亮眼佳績
伴隨5G時代到來，低遲延、零時差感的直播時代即將來臨，以個人為主的直播活動於全球各地迅速竄紅，成為新世代的熱門娛樂，因此，造就許多直播主、Vtuber等新興職業。在直播的浪潮下，M17集團繳出亮眼營收成績單，充分突顯直播產業於當今市場下的發展潛力。其中，帶領日本17LIVE創下集團總營收占比50%的日本地區CEO小野裕史更創下業界紀錄，同時也為M17豎立起一道里程碑。
如今，小野裕史再次擔當大樑，於今年8月17日接任M17集團全球CEO，由於他在M17成立之初只是以投資人身分參與營運業務，為集團培養日本地區的領導人才，並沒有想到自己的投入會如此受到肯定。小野裕史表示：「對我而言，擔任集團的全球首席執行長是一件很有價值、刺激且具備挑戰性的任務，我也願意珍惜這項難得的機會。」
接軌主流娛樂，創造全新潮流
談及直播產業的發展，小野裕史指出，相較於趨近成熟的台灣，日本的直播市場尚在起步的階段，但日本不僅擁有廣大的市場規模與經濟體，涵蓋的直播主題更為多元，內容也更加豐富，代表日本的娛樂文化中含有許多適用於直播平台的元素。「虛擬偶像部分，日本有初音未來與其VOCALOID家族，流行樂曲方面則有青文字系的卡莉怪妞，這些都是以網路平台為主要傳播管道，與直播相性十分良好的新潮娛樂文化。」
縱使M17於亞洲直播產業的市占率已高達60%，小野裕史仍然認為當今的亞洲市場具備十足的開發潛力。「由於疫情關係，許多線下的娛樂活動被迫宣告暫停，但也使得線上娛樂活動備受注目，大眾對於直播的需求也日益增加。」在直播主與用戶數量皆呈現壓倒性成長的情況下，小野裕史表示專業直播主品牌的建立與經營將會是M17今後主要的發展目標。
「當初在開拓日本市場時，我們便投入了大量心力於直播主的培育與直播內容的經營，因此17LIVE才能在競爭激烈的日本市場上一枝獨秀。」為建立直播主的專業品牌，M17計畫未來將與各種主流娛樂的知名業者合作，期望促使娛樂文化與直播產業的深度結合，打造嶄新的娛樂潮流。
挑戰自我極限，齊心攜手向前
身為M17的新任全球CEO，小野裕史在上任後將發揮馬拉松選手精神，在事業的長跑中帶領團隊齊心協力面對接下來的挑戰。「不只是當前的疫情，未來的世界局勢將出現更多難以預料的事態，但我相信只要大家一起堅持下去，不畏艱難地持續挑戰自我極限，便得以突破眼前的種種難關。」透過活用過去擔任17LIVE日本CEO時帶領來自世界各地，擁有不同國籍員工的經驗，小野期望將日本娛樂產業能量結合台灣科技業優勢，將M17的數位服務拓展到全球各地的市場。
小野裕史分享自己保持這份熱誠的原因之一，就是看著許多人因為17LIVE平台而轉變。他在擔任日本CEO時，就有一個真實案例，一對住在日本鄉下的夫妻由於交通關係，平時鮮少與他人接觸，日子過得十分單調。然而，自從女兒的推薦夫妻倆使用17LIVE後，不只在網路上交到許多朋友，現實中與鄰居互動也更加頻繁，生活變得多采多姿。其中，原本不擅於交際的小千奶奶更是在網友的鼓勵下當起直播主，建立起長久以來缺乏的自信心，也幫助許多觀眾走出現實生活中的陰霾。「其實，17LIVE上還有許多類似小千奶奶的案例，這讓我感到直播是一件有對人有幫助的事情，而促使更多案例發酵也正是我的使命。」
發揮本土優勢，突破發展瓶頸
針對現今發展成熟，文化多元的台灣市場，小野認為其中仍有許多領域值得開發。「通常，跨領域發展在成熟之前需經歷好一段時間，不過台灣人對於外來文化的包容力十分龐大，因此在開發其他領域時也會相對容易。」透過將台灣市場定位成市場先驅，M17於未來將於台灣市場進行更多創新嘗試，並將其中的成功案例複製到全球各地的市場。
「除了文化包容的特色，台灣的疫情狀況也較不嚴重，於線下實體發展方面較不受限。」在嘗試創新的同時，小野表示M17未來將於台灣市場推出結合線上線下的即興表演活動，期望透過實體表演為台灣直播市場的發展劃出破口。
4 17LIVE打造亞洲最大直播主培育基地
17LIVE自2015年創立以來，全球註冊用戶數已超過5,000萬，以直播串流技術，結合互動、社群、遊戲，奠定亞洲第一直播影音社群娛樂平台地位，從亞洲進軍全球，引領行動影音社群進入全新世代。
小提琴女神突破人生逆境 登上17發光發熱
從小在父母要求培養下練就一手精湛琴藝的小提琴女神小藍莓，透過17LIVE直播讓她認識許多不同類型的朋友和粉絲，小藍莓也曾反抗父母，拒絕練琴，不想繼續走音樂路，小藍莓表示：「現在回想起來，反而很感謝媽媽當初的要求，讓我有了可以養活我自己和家人的一技之長，生完一場大病後，更讓我勇於活出自我！」小提琴商演收入早已讓她成為家中唯一經濟支柱，疫情嚴峻時期，演出邀約銳減，幸好透過在17LIVE的演岀，擁有一份額外收入，讓生活可以穩定無虞。
17LIVE 全民主播造夢學院招募說明會
17LIVE廣召明日之星! 讓直播啟動你的未來! 本活動歡迎有意加入直播行列的朋友，擁有不同興趣、嗜好和能力的人，都能在17LIVE平台內向社會大眾分享你的才華，也找到同好，更有機會形成社群，創造出影響力，成為自己人生的另一個嶄新領域。首場召募說明會邀請到斜槓教練洪雪珍老師，以及知名作家謝哲青先生來和大家聊聊新型態的職涯模式，為甚麼兩位達人都認同''直播能啟動你的未來''。現場也邀請到四位人氣直播主，分享自己加入直播的初衷以及他們亮眼的成就值，絕對會顛覆你對直播的想像!
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