日本連鎖超商7-11母公司7&I宣佈以210億美元的價格，收購美國第三大超商Speedway，締造疫情下全球最大筆的收購案。

為了鞏固在美國的「超商霸主」地位，日本連鎖超商巨頭7-11母公司7&I控股宣佈以210億美元（約台幣6,170億元）的價格，收購當地第三大超商品牌Speedway。

這筆收購金額高達210億美元，創下新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發以來，全球最大的收購案。7&I控股在疫情下也不好過，預計2020財年（至2021年2月底）營收將大減45%，然而超巨頭商對收購案沒有絲毫踟躕，深信這將是7-11邁入下個階段的關鍵一步。

「這是歷史上的一個里程碑！」7&I控股社長井阪隆一語帶興奮地於電話記者會上表示，「我們踏出了以超商為核心，邁向成為全球零售業者的重要一步。」

日本的超商市場已經幾近飽和，全國上下分佈著超過5.5萬家便利商店，7-11則擁有其中超過2萬家。因此7&I控股開始將目光放眼海外，具有極大開發潛力的美國，便成為7-11繼續成長的下一站。

二度參與收購，7&I終於買下Speedway

Speedway是由美國馬拉松石油公司持有的超商品牌。從這間石油業者去年10月公開出售超商部門的打算後，7&I控股便心心念念地想將Speedway收入麾下。

實際上早在今年春天時，7&I控股便捧著現金找上馬拉松石油洽談收購事宜，然而對方開出的220億美元（約台幣6,464億元）價格令7&I控股直呼太貴，不得不打退堂鼓。

但7&I控股並沒有因此打消收購Speedway的念頭，持續在美國延燒的武漢肺炎疫情，也再度給予了這間日本連鎖超商巨頭機會。

日本超商市場已經趨近飽和，7&I期望美國市場能繼日本之後，成為下一個成長引擎。 Takashi Images via shutterstock

航空業停擺、民眾在家防疫不出門⋯⋯種種原因令全球油市持續低迷，馬拉松石油也無法倖免，為替石油本業確保現金流，近期決定以拍賣的形式，開放各國企業競標Speedway，據悉可能有4至5家歐美業者參與。

《日本經濟新聞》引述消息人士所言，聲稱由於競標相當激烈，7&I控股當初認為得標的可能性不到5成，能成功收購Speedway「簡直是奇蹟」。

210億美元的收購價格，似乎與半年前嫌太高昂的220億美元相差不多，不過經7&I控股審查後，若將不必要的資產對外出售，可以將實際負擔壓縮至120億美元左右。

鞏固超商巨頭寶座，拓展門市成為線上線下零售接點

根據美國媒體《CSP》的2019年美國超商門市統計，7-11目前是美國最大的超商業者，於當地擁有超過9,000家門市；而排名第二的Alimentation Couche-Tard則擁有約6,000家門市；Speedway排名第三，旗下門市約4,000家。

完成此次收購後，7&I控股美國門市總數將一口氣達到1.3萬家，大幅拉開與Alimentation Couche-Tard的差距，鞏固超商霸主的地位。只是目前還不知道7&I控股會繼續經營Speedway的品牌，還是將其納入7-11底下。

由於大賣場的普及，超商在美國並不像東亞地區那麼盛行，且是個非常紛雜的市場，據統計目前全美超商約達到15.3萬家，但排名第一的7-11僅擁有9,000多家，即使加上Speedway的門市數，市占率依然不到當地的10%。

正因為如此，對7&I控股來說美國仍然極具發展潛力，且前10大超商業者加起來也只有約2.8萬家，甚至不到整體的20%，整個市場大有可為。現在北美市場約占7&I控股營收的4成左右。

至於7&I控股對Speedway念念不忘的主因，則是希望藉由拓展門市數量，成為串連線上線下的接點，以與亞馬遜等電商業者競爭。

7&I控股發現，疫情期間越來越多美國民眾轉向電商購買，他們希望在這個趨勢下廣鋪通路，成為線上線下零售的接點。 Sashkin via Shutterstock

7&I控股觀察到，與日本的情況不同，美國許多地方沒有送貨到府的服務，必須親赴住家附近的門市取貨。這樣的現象在疫情下電商大熱的趨勢中，又更進一步擴大，因此超商巨頭相信，「鄰近住家的門市具有非常大的價值與潛力。」

美國超商都附設加油站，為前景增添不確定因素

但不同於東亞地區超商樣貌，美國傳統超商大多是與加油站比鄰而居。根據統計數據，美國15.3萬家超商中，約12萬家都有附設的加油站，對於7&I控股來說這是個充滿不確定的因素。

環保意識覺醒、電動車蓬勃發展等環境因素，都令加油業務的前景不被投資者看好，7&I控股股價在宣佈收購消息後下跌8%，跌至疫情下的最低水準。7&I控股解釋，加油業務在中期內應會保持平穩，但長期而言他們仍會逐步降低加油業務的占比，轉型成與日本相同，以銷售食品為主的便利商店。

在疫情下斥資鉅款收購的超商品牌，究竟能否讓7-11在美國坐穩龍頭，成為7&I控股未來的成長引擎，一甩疫情下銷售下滑，以及日本人力緊繃24小時全球年無休制度瓦解的陰霾，Speedway接下來的發展勢必會是投資者們關注的焦點。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：日經、日經亞洲評論、CSP、NACS