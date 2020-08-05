疫情打亂節奏，美系智慧手機大客戶延後新品上市3個月怎辦？聯德-KY用健身器材跟智慧家電訂單，搶吃宅經濟。

美系智慧手機品牌因為疫情封境，今年確定延後新品上市時間，供應鏈如何度小月？金屬沖壓件業者聯德-KY佈局健身器材跟智慧家庭，轉攻宅經濟，第三季預估單季業績就能翻正成長。

宅經濟發燒，聯德-KY的美系健身器材新創業績大好，客戶7月通知，由於降價策略奏效，訂單激增，要求聯德-KY擴大健身器材出貨能量，目前聯德-KY接單能見度已達11月，該客戶下單金額預估比2019年增4倍，挑戰10億元，這相當於聯德-KY60億元年營收的12%。該客戶從小咖正式躍居前5大客戶。

客戶新品上市延後，聯德-KY佈局宅經濟商機補淡季業績。 Shutterstock

聯德-KY金屬沖壓件核心客戶仍為筆電及智慧手機業務，近年也將觸角伸向宅經濟商機，2018年聯德-KY打入北美健身新創供應鏈，成為健身器材硬體組裝供應商，2019年接單金額2億元，今年該客戶調降第一次裝置硬體費用，從3,999美元降至2,999美元，加上疫情延燒，許多健身房關閉，運動愛好者轉而在家中健身，讓該客戶業績爆衝。

根據外電訪問該新創CEO，3月起因疫情關係，該客戶接單就已經暴增2倍，而獨角獸飛輪新創Peloton也透露業績大增66%，顯示自宅運動正夯。

不過單獨在家運動也容易懈怠，線上健身教練成為鼓勵運動的拉力。聯德-KY客戶因用訂閱制服務，客戶組裝完成後，月付45美元就能享有重量訓練教練課程，無傳染疑慮，搭配豐富的健身情境音樂，互動式居家健身需求轉旺，另外，外電也報導，四季飯店鑑於商務客戶擔心染疫，不敢到飯店的健身室運動，選擇性在部分客房裝置這家新創健身服務，若房客入住，就能不出門在臥室中聽教練指令重訓，大獲好評。

受惠7月健身客戶追單，聯德-KY第三季業績預估將比第二季成長，第四季也將持續成長，除客戶壯大，聯德-KY業績大好另一個主要關鍵，在於美系智慧手機客戶終於在9月出貨，加上韓系手機大廠第四季也將發表新機，使得聯德-KY業績下半年終於恢復正年成長。

疫情關係很多飯店健身房沒人敢用，TONAL打入四季飯店客房，成為商務客新選擇。 TONAL

今年美系客戶出貨比往年延後一季左右，也讓第二季業績受到影響，不過，聯德-KY也與三星智慧家電合作，出貨智慧冰箱控制器散熱板，最晚年底前將開始出貨。其次，除阿里巴巴、騰訊、百度等客戶，聯德-KY也取得美國網通廠商Arista伺服器訂單，今年大量出貨，產品包括散熱及滑軌套件。

責任編輯：蕭閔云