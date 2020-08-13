保險科技獨角獸河馬保險，於新一輪融資獲得1.5億美元，計劃擴張技術部門並增聘技術人才

過去人們對於保險公司的認知，大多停留在買完保單後，要等到遇上問題時才會向公司聯絡。但創立於2015年的河馬保險公司（Hippo Insurance）極力擺脫這種和客戶的被動關係。

2015年創立的河馬保險公司（Hippo Insurance）主要提供房屋保險服務，該公司的成長計畫VP Daniel Blanaru向科技媒體 Crunchbase 表示，河馬保險採取的是積極主動模式。

河馬保險在和客戶簽約前，會先運用熱成像評估房屋的結構，由於構造正常的建築和受損的建築熱容量不一致，透過溫度差異即可辨識房屋是否有牆壁裂縫、內部架構損壞的問題；河馬保險也會運用衛星圖像監測房屋周遭環境，評估如天災或地勢可能導致的潛在風險。

在簽約時，河馬保險透過自動化房屋保險流程，運用客戶管理及保單的雙平台，讓業務員得以提供客戶一站式服務，對買賣雙方而言省時且省力。此外，河馬保險具備完整智慧房屋計劃，得以主動地向屋主提供智慧家庭系統，提醒屋主諸如家裡漏水這方面的問題，以免它們演變為大問題。

河馬保險之所以吸引投資人與廣大使用者的親睞，主要是因為其自動化且快速的投保服務，該平台可以從公共記錄包括熱讀數（thermal readings）、衛星圖像（satellite images）等資訊，於60秒之內提供用戶保險報價，同時會根據大數據監測，為用戶提供其他預防性維護的提醒，如：提醒用戶該進行屋頂檢查、或者提醒用戶應該增加監測的覆蓋範圍等。

「我們的目的是協助用戶避免理賠，而不是提出理賠。」河馬保險創辦人暨CEO McCathron於一次訪談時提到，過去半年由於COVID-19的疫情使得決大部分美國的工作者必須在家工作，因此激發其注重住家安防的意識，因此客戶量有明顯的增長，直至上個月為止，總投保費已增長至2.7億美元，約比去年同期成長140%。

1.5億美元資金開發技術，盼明年客戶達全美95%普及率

上週宣布獲得E輪融資的河馬保險於聲明中表示，新的資金將運用在擴張技術部門以及雇用相關技術人員，並支援其研擬收購保險公司的計畫。河馬保險 希望在明年能使95%的美國屋主成為客戶。而其E輪融資新投資者包含FinTLV Ventures、Ribbit Capital、Dragoneer Investment Group、Innovius Capital。該公司上一次融資為去年7月，由Bond領投的1億美元的D輪融資。

除此之外，河馬保險在上個月宣布收購Spinnaker Insurance Company，並為其Palo Alto總部，以及位於奧斯汀和達拉斯的辦事處，制定了「激進的招募計畫」，也將增添可容納310名員工的辦公室，以擴大其位於奧斯汀的業務。

河馬保險表示，從2017年起自加州開始向屋主出售保單，至今以拓展業務遍及全美29州。

疫情帶動銷售，保費總額增長140%

河馬保險在2020年的第2季度創下銷售新紀錄，對照過去同期增長了60%，河馬保險自身推測和疫情衝擊讓許多人被迫待在家中有關。此外，河馬保險在一份聲明中提及，過去一年裡，書面保費總額增加至2.7億美元，相比過去增長了140％。

近年來，提供保險服務的新創如雨後春筍般冒出，河馬保險競爭對手，同樣提供房產外加寵物保險的 Lemonade 也順利上市，股值激增。

參考資料：

1. Insurtech Unicorn Hippo Raises $150M

2. FinTech: Hippo, The Home Insurance Unicorn, Raises $150M

3. Insurance unicorn Hippo raises $150M, starts work on Austin office

4. Hippo