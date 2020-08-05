台灣下半年將進入開放銀行第二階段，不過，因為涉及銀行最寶貴的金融數據資產，自6月底公布試辦要點至今，還沒有銀行向金管會申請，背後究竟有那些挑戰？

金融服務將不再受限於銀行，且會變得無所不在，開放銀行（Open Banking）正扮演關鍵角色。

金管會採自願、非強制方式推動開放銀行，今年下半將進入第二階段「消費者資訊查詢」，不過，因為涉及銀行最寶貴的金融數據資產，試辦要點自6月底公布至今，還沒有銀行向金管會申請；綜合業界意見，開放銀行第二階段要上路，背後仍有3大挑戰。

挑戰1：傳統金融業心態還沒調整

開放銀行的概念，就是銀行必須將自身的客戶資料，與其他業者共享，這就很考驗傳統金融業者的觀念與心態。

「如果問銀行業者客戶資料是誰的？大家都會說是客戶的，但心裡面也許真正想的是，資料是我自己的。」KPMG 數位創新服務營運長賴偉晏認為，銀行要試辦開放銀行業務，最困難的或許不是技術，而是必須轉變觀念，把心打開分享資料，才有機會激發創新。

據了解，目前許多銀行不願參與第二階段試辦，背後原因，正是還沒有準備好分享金融數據與客戶資料。

挑戰2：資安重責由銀行一肩扛起

「資料開放了，但出問題時，誰要負責？」這是許多人對於開放銀行的疑問。

第二階段開放的資料涉及個資與資安問題，先前銀行公會、財金公司，與第三方服務業者（Third-Party Service Providers，以下簡稱TSP業者）共同討論出自律規範，規定銀行必須跟TSP業者簽訂合約，並要求符合資安、技術標準。

不過，依照目前自律規範中的規定，當出現資料外洩等爭議時，責任要由銀行來負責，銀行業者私下坦言：「給銀行的壓力真的很大。」光是這點，就無法提供更多誘因，讓更多銀行加入第二階段的試辦。

賴偉晏以海外案例作為借鏡，像是開放銀行起跑多年的英國，在政府的主導下，由9家銀行共同成立第三方機構「開放銀行組織」（OBIE），在銀行與TSP業者發生資料傳輸爭議時，負責處理、調解爭議。

銀行業者認為，台灣可以考慮成立類似OBIE的中介機構，而非將責任交由銀行一肩扛起。

目前自律規範中的規定，當出現資料外洩等爭議時，責任要由銀行來負責，光是這點，就無法提供更多誘因，讓更多銀行加入第二階段的試辦 shutterstock

挑戰3：商業模式如何創新？

開放銀行的概念提供許多創新機會，但若沒有找到對的合作夥伴，就很難端出有感的創新應用。

目前銀行的業務，不脫存款、放款、財富管理這3大類。隨著科技的發展，10年後的銀行不能再靠存款利率、理專服務做出差異化，賴偉晏認為勝出的關鍵在於：「必須要跟生活風格整合，體驗一定要好，還得能解決客戶問題。」

他舉例，客戶如果有貸款需求，就代表生活中有某項問題需要被解決，「銀行如果能提前掌握，問題就能提前被解決。」

而銀行該如何提前掌握客戶需求？靠的就是發展出「金融生態圈」，透過與異業的合作，把金融服務變成如同水電般，帶入客戶生活場景中。

舉例來說，若將金融數據與電商客戶資料整合，顧客在逛網拍時，銀行就能推薦優惠最多的信用卡，讓顧客直接在電商網站上辦卡，甚至參考顧客的購買紀錄（是否準時取貨、買家評分等），作為信用評分的其中依據，做到立刻核卡讓顧客當下就能刷卡。

若將金融數據與電商客戶資料整合，顧客在逛網拍時，銀行就能推薦優惠最多的信用卡，讓顧客直接在電商網站上辦卡。 Stokkete via shutterstock

國內包括國泰、台新等銀行，都提出金融生態圈概念，不過，目前大多僅限於跟特定業者、產業，進行小規模測試，仍未有太多具體成效。

賴偉晏認為，隨著開放銀行第二階段的上路，銀行發展生態圈就很重要，挑戰在於：「如何挑選對的合作夥伴？」並在商業模式上做出創新，才能夠有足夠實力，因應未來環境的變革。

KPMG：技術、資安、法遵完善，體制才會健全

金融創新教父，布雷特·金（Brett King）曾說：「銀行已經不再是一個場所，而是一種行為」，而開放銀行的概念，就是在消費者的同意下，將金融資料開放，透過Open API（開放應用程式介面）與TSP業者交換數據，讓金融服務不限於在銀行通路取得。

台灣開放銀行在去年10月，正式推動第一階段「公開商品資料』，首批上架API的銀行共有23家，以及6家TSP業者。

賴偉晏指出：「即將進入的第二階段，是台灣開放銀行建立健全體制的關鍵時刻。」原因是許多的技術、資安、法遵，都必須在此階段完成，台灣開放銀行才能繼續邁進。包括制定出：API共同驗證測試標準、資安風控技術認證、爭議處理與責任歸屬、資安保險機制等規範。

台灣開放銀行規劃與進展 開放模式 台灣採用不修法的香港模式，由銀行與第三方服務公司（以下簡稱TSP業者）自訂規範合作推動；歐盟採用立法，強制銀行將資料開放到類似聯徵中心第三方單位，再將資料分享給TSP業者。 開放進程 第一階段：公開商品資訊（不含客戶資料，已於2019年10月上路）

第二階段：客戶資料（需本人同意授權，預計今年Q3採試辦方式進行）

第三階段：交易資料（終極目標，能執行所有交易，上線時間未定）

開放銀行第二階段，預計會有18支API，應用的場景包括：帳戶餘額查詢、帳戶整合、信用卡比價、貸款比價、投資理財推薦、信用卡設定等功能。

簡單來說，只要用戶同意開放個人資料，就能享有方便的整合服務。像是，用戶在不同銀行或是同一金控集團下的存款、基金投資、貸款資訊，資訊都能互通，在TSP業者的App上一次查詢。

責任編輯：張庭銉