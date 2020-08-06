爆紅App《RakugakiAR》你玩了嗎？日本App《RakugakiAR》讓塗鴉、紙片人活了過來！透過AR技術，只要掃瞄就能讓紙片人活過來：

不論是你喜歡的卡通明星、插畫、貼圖，或是偶像照片，透過最近爆紅的 App《RakugakiAR》，都能「動」起來，跟你互動。

日本《Whatever》公司8月1日推出的《らくがきAR》（RakugakiAR，中譯：塗鴉AR），一在Apple Store上架就引起轟動，成為日本 Twitter網友熱議的App。8月4日更登上台灣Google搜尋趨勢（Google Trends）第7名，累積超過1萬筆搜尋，熱度超過三立八點檔大劇炮仔聲、星宇航空。

▲8/4《RakugakiAR》登上台灣 Google 搜尋趨勢第 7 名，搜尋熱度超過炮仔聲、星宇航空。 Google Trend

《RakugakiAR》到底能玩些什麼？有何魅力？

「當我畫的東西栩栩如生時⋯⋯」《RakugakiAR》在官網上，用這句話當開頭，介紹著自己是一款怎樣的App。

開發團隊認為，《RakugakiAR》是一款實現每個人都曾有過的想法的 App。無論是在紙上、筆記本、或白板等的任何地方繪製，透過《RakugakiAR》掃描、賦予生命，都能讓平面作品變成「立體人物」出現在你眼前，你可以互動、餵食它們，它們會像電子寵物般，生活在你手機中的虛擬空間。

《RakugakiAR》簡單4步驟，讓你的塗鴉動起來

《RakugakiAR》操作很簡單，不熟悉科技產品的人也能很快上手。這款 App 尤其適合小朋友玩，掃描自己的畫作、卡通故事書，召喚出來的人物都能讓小朋友玩上一整天！

步驟 1. 選取圖片、拍照掃描

打開《RakugakiAR》，將鏡頭對準要掃描的圖案，當畫面出現粉紅色外框時，代表系統順利偵測到了目標物，此時點擊底下的「＋」開始掃描。

建議選擇清晰、線條乾淨（有明確的外框線為佳）、背景空白的圖片以利掃描。如果圖片太暗、模糊，或是使用表面起伏不平的素材，掃描出來的 3D 圖案容易不完整。

步驟 2. 掃描成功

掃描大約要一秒鐘左右，掃瞄完後，圖片會從紙上跳起來，變成會「動起來」的瓦楞紙片人，在畫面四處亂走、亂跑，甚至會抖動、跳舞給你看。

這時候，畫面的「＋」還在，你可以同時掃瞄其他圖片，召喚更多人物一起到你的手機裡玩。如果想要重來，可以點擊畫面左上方的重置按鈕，或直接關閉App。

步驟 3. 互動餵食、戳它們

點擊畫面空白位置，則可餵食它們。畫面會隨機掉下不同的食物，像是蘋果、魚、香蕉、起司、紅蘿蔔等。它們進食的速度非常快，瞬間就可將食物清空，食物殘渣會自動消失。進食後的它們，跟電子寵物一樣會排便。

步驟 4. 與它們拍照、錄影留存

畫面左下、右下方的按扭，分別為錄影、拍照功能。可以幫它們拍照，或是自己進入畫面與它們一起合影留念。你可以自己的圖案記綠下來，收藏或分享給朋友們。

剛上架就衝上分類榜第一，目前僅開放付費下載

《RakugakiAR》目前只在App Store上架，有日文、英文兩種語言版本。8月1日上架至今，在App Store已有高達121人評分，拿下4.7顆星的高評分，目前位居「教育類」App下載排行榜第一、付費App排行榜第一名。

▲《RakugakiAR》在 Apple Store 上獲得 4.7 分高評價，位居付費類 App 第一名。 Apple Store

在8月1日上架開放前1,000名用戶免費下載後，《RakugakiAR》目前僅開放付費下載：

台灣App Store售價：新台幣33元、下載連結

日本App Store售價：為日幣120元、下載連結

責任編輯：蕭閔云

本文授權轉載自：八分生活