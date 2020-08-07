受疫情影響，口罩已成為民眾外出必要配件，日本新創公司Donut Robotics近日推出一款「智慧型口罩」，不僅能調整使用者音量，還可以翻譯八種語言。

因為COVID－19（俗稱武漢肺炎）全球蔓延的關係，口罩已經成了人人生活中的必需品。然而，戴上口罩難免令人溝通困難，不僅無法判讀唇語，有時也會影響音量。對此，日本科技公司Donut Robotics想了個好方法，推出不僅可以加大使用者音量，還可以翻譯八種語言的智慧型口罩！

當口罩成為生活必需品

你有沒有發現，戴上口罩後說話不僅不清楚，還不能靠判讀唇語得知對方在說什麼，對於口罩成為新生活必需品的人們來說，口罩就是個令人又愛又恨的存在。

內建加大音量、翻譯功能

然而，對日本科技公司Donut Robotics來說，口罩的不方便讓他們嗅到了一絲商機，趁勢推出智慧型口罩「C－Face Smart mask」，這款口罩由白色塑膠和矽膠製成，內有藍牙裝置，連接手機上的app後就可以調大使用者的音量、將使用者的對話記錄下來成為逐字稿，還可以將對話翻譯成八種語言：日文、中文、韓文、越南文、印尼文、英文、西班牙和法文。

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社交距離不影響溝通

Donut Robotics執行長小野泰助補充到，這款智慧型口罩的藍牙晶片可以連接10公尺外的智慧型手機，如此一來要維持社交距離輕而易舉，使用者A和使用者B只要雙方都有智慧型手機就可以知道對方要表達什麼。

什麼時候適合用？

Donut Robotics也提供了消費者使用情境，像是銀行行員隔著透明隔板和顧客對話、醫生隔著透明隔板和病患問診、超市收銀員隔著透明隔板幫顧客結帳等等。

在這支影片中，Donut Robotics執行長小野泰助親自為大家示範智慧型口罩「C-Face Smart mask」的功能。

「我們仍然會碰到許多需要親自見面的場合，在這樣（要戴口罩）的日常下⋯⋯這款口罩和app就顯得非常有用。」Donut Robotics執行長小野泰助說。

中央有開孔，不具防疫功能

然而，「C－Face Smart mask」最大的缺點在，它一點防疫功能都沒有，且它中央的開孔就預示了它無法防範對話中產生的飛沫。因此，Donut Robotics表示，這款智慧型口罩不是給人直接戴的，使用者必須在裡頭再戴上一般口罩才能達到防疫的效果。

最驚豔的就是翻譯功能

無論如何，這款智慧型口罩最令人驚豔的地方仍在即時翻譯功能，而這樣的技術來自Donut Robotics原本開發給機器人使用的翻譯技術，這一切要回到2014年Donut Robotics剛成立的時候。

肉桂機器人參上！

2014年，Donut Robotics在日本福岡縣北九州市的車庫中成立，執行長小野泰助和首席工程師岡部孝文懷抱著「想用小型移動式溝通機器人改變世界」這樣的企圖心，創立了Donut Robotics，並且開發出可以擔任東京羽田機場接待員的機器人─肉桂。

脫穎而出的原因在⋯⋯

肉桂不僅能替旅客提供實用的旅遊資訊，還可以協助旅客在羽田機場中找路。羽田機場表示，當初肉桂之所以能脫穎而出，靠得就是它可愛的外表，以及使用者友善的設計，像是肉桂內建的翻譯功能在吵雜的環境中依然表現出色。

一場疫情打壞計畫

然而，COVID－19（俗稱武漢肺炎）疫情打亂了航空旅遊業，也打亂了Donut Robotics原本打算繼續升級肉桂機器人的計畫。執行長小野泰助說：「當時我們的資金快不夠用了，大家都在想要怎麼樣才能讓公司繼續營運下去。」

轉往開發智慧型口罩

最後，Donut Robotics決定把開發的翻譯軟體應用在智慧型口罩上。小野泰助說：「我們努力了好多年在開發機器人，我們現在運用開發出的技術在創造一款能因應新型冠狀病毒改變社會的產品。」

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兩輪募資成效卓著

今年六月，在日本群眾募資平台Fundinno上，Donut Robotics開始了首輪募資，在短短 37分鐘內就募得了2,800萬日圓（約新台幣787萬元）。執行長小野泰助說：「這是一件令人非常驚喜的事，因為通常要花上三到四個月才能募到這麼大額的資金。」

今年七月，Donut Robotics展開第二輪募資，募得了5,660萬日圓（約新台幣1,590萬元），小野泰助計畫用這筆錢來開發面向海外市場的翻譯軟體。

價錢一千五百元以內

小野泰助表示，第一批智慧型口罩預計在今年十二月就會出貨給在日本的消費者，價錢大約3,980日圓（約新台幣1,123元），不過要訂閱相應的app才能使用。Donut Robotics也表示，雖然他們發現英國和美國的消費者對這款產品十分感興趣，但是他們在 2021年4月前不會跨足海外市場，之後可能考慮在Kickstarter募資。

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：地球圖輯隊