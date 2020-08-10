台灣首個O-RAN 5G測驗平台座落桃園青埔！到底是什麼開放式架構？又會對台灣網通產業鏈造成什麼影響？

「過去在3G～4G時代，我們就是買愛立信和NOKIA的電信設備，通訊技術跟設備商往往捆綁在一起，領域非常封閉，」經濟部長王美花開門見山地說。

綜觀過去，電信業者若要建置基站，必須得向國際網通設備大廠購買「傳統電信設備」，但要買往往得一大包全買下，從核心網路、基站、射頻單元⋯⋯等各式各樣的設備，都只能採用該廠牌的產品，且規格架構相當封閉。

如今邁入5G時代，與各種產業結合、百花齊放的B2B應用，才是5G最重要的戰場，更需要「因人而異」，彈性地建置5G基礎設備與架構⋯⋯ 過去被國際網通設備大廠「綁死」的方式，似乎已不合時宜。

早在2018年初，各國電信商領軍成立了O-RAN（國際開放網路架構組織，Open Radio Access Network Alliance）聯盟，為的就是要降低電信商對國際網通設備大廠的依賴，不用再採購「傳統電信設備」，只要購買「符合規範的設備」，例如各式各樣的伺服器，再透過雲端虛擬化、軟體運行，即可布建「虛擬基地台」。

如此一來，不但降低了電信商的營運成本，更給了台灣本土大大小小的網通設備廠帶來新的商機。

市調機構Gartner預測，全球無線通訊基礎建設到了2021年，產值將突破360億美元（約1兆600億元新台幣）。就在7日，經濟部工業局宣布，將聯手美國網通科技大廠思科、系統整合商華電聯網，以及台灣網通設備廠商智邦、明泰、智易、亞旭、中磊、正文⋯⋯等等，在桃園青埔智慧創新應用展示中心，共同打造台灣第一座「5G開放網路驗測平台」，搶攻5G電信白牌設備商機。

開放式架構是什麼？把它看成一條空項鍊，你就懂了

在這一驗測場域中，由思科提供符合O-RAN規範的5G核心網路，另外設有5G傳輸設備，並搭配測驗空間，讓台廠可測試自家的5G設備是否能在5G O-RAN下順利運行。

「O-RAN的5G核心網路就像一條空項鍊，可以串上不同的珠寶，」台灣大哥大技術長郭宇泰比喻，在5G基礎建設中，不同環節需要運行的設備不同，而思科可以是空項鍊本身，也可以透過虛擬伺服器充當任何一個珠寶；但把其中一個珠寶拿掉，只要新珠寶的洞口和項鍊粗細匹配，也就是台廠各式網通設備標準與O-RAN相符，便可任意替換。

「實驗場域是一個非常好的開頭，採用開放架構的第一步，是要讓不同台廠的基站、設備串在一起都能使用，哪怕把其中一環，更換了另一家台廠的設備，也都能互聯，這樣一套解決方案出海，才有競爭力。」

郭宇泰指出，否則當一家台廠單打獨鬥，想出海打進別人的生態系、跟別人做互聯測試，對方也不見得願意。

記者會現場與桃園市政府經濟發展局連線，介紹平台的研發環境。 唐子晴攝影

現場展示各個台廠的網通設備。 經濟部工研局

台灣網路通訊設備的產業經驗，早已累積數十年，在全球中游網路通訊產品市場，不論是交換器、小型基地台、路由器、閘道器⋯⋯等等，已經有很成熟的經驗。

拿日本樂天的案例來說，在2018年取得日本第四張電信執照後，也引進開放架構提供消費者5G服務，其中思科設計核心網路，台廠雲達則提供伺服器，接取網路則採用中磊的基地台，當樂天計畫未來要投入54億美元鋪設日本全國的5G網路，無疑為台廠來了更多商機。

O-RAN要實現，得先實現SA，企業專網先行

即便開放式架構有百利無一害，但以台灣現階段的5G佈局進展來說，要實行似乎還很難。

「電信商要做，應該要在設定架構的時候就要採用開放架構，目前的5G都是NSA（非獨立組網），其實是非常舊的架構，5G依附在4G上建置，在彈性靈活度上，其實有很大很大的限制，」思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟現身記者會，談論思科對開放式架構的想法與佈局。 經濟部工業局

倘若電信商現在要採用開放架構，得要開始用SA（獨立組網）佈建，完全脫離4G、脫離對傳統電信設備的需求，才有更多彈性空間。

業界普遍認為SA最快將於今年底或明年，就會開始陸續佈建，但實際要有應用場景，大概等到明年中後。

「有個地方最有可能一開始就用O-RAN架構，那就是企業專網，因為不見得需要跟公眾網路有任何連結跟交集，等於你劃出一塊獨立的地方，可以使用其他台廠的產品，這是近年最有希望率先實現的場域。」郭宇泰指出。

責任編輯：蕭閔云