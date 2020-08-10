5G工業時代來臨，英特爾跟鴻海宣佈攜手合作，針對工具機產業，打造5大工業專網的6項關鍵產品。

為加速推動工業5G專網，微處理器大廠英特爾與鴻海科技集團10日宣布共同推出TSN+5G（時效性網路；Time-Sensitive Networking）有線/無線網路架構，雙方將攜手構建5G工業專網6大關鍵產品，並結盟工具機感測領導廠商「網聯科技」以及虎尾科技大學「智能機械與智慧製造研究中心」合作。

鴻海表示，期望透過產學合作，整合上下游完整的工具機物聯網生態系，為工具機產業5G專網推動打造基礎。

英特爾與鴻海共同推出的TSN+5G網路架構，目前已在工具機產業進行產學合作試點，參考鴻海科技集團推動燈塔工廠標準，搶先在台灣將相關技術進行概念性驗證，未來更計畫整合產業聯盟，進一步建立工具機產業TSN+5G產業標準。

工具機感測方案業者「網聯科技」總經理林鼎皓與「虎尾科大智機中心」教授覺文郁表示，工具機在彈性製造與無線連網的趨勢中，有大量高頻寬與低時延並存的工業應用需求，以現行WiFi或LTE通訊無法滿足頻寬、時延、移動性及安全性等各方面要求，希望透過TSN+5G的網路架構來解決產業應用的痛點。

林鼎皓指出，目前世界各國均已逐步導入5G工業專網，透過本次合作契機，先期以豪力輝工廠場域進行TSN+5G網路的試點，後續以TANGRAM工業物聯網聯盟為輻射中心點，促進工具機產業的轉型升級。

本次合作推動的5G工業專網關鍵產品，包括終端傳輸單元（DTU）與傳輸小基站（Small Cell），搭配軟體定義之引流產品，如：工業閘道器（Gateway）、邏輯控制器（PLC）、高速資料擷取器（DAQ），透過CorePro標準數採協議及物聯網平台，實現OPC UA over TSN、TSN/5G Translator低時延、Dual Backup/Connectivity高可靠性，及多接取邊緣運算（MEC）等功能。

藉由TSN+5G有線及無線的網路架構，搭配英特爾邊緣運算即時控制系統，可實現工具機台的控制時延趨於微秒等級，另外搭配Intel Edge Insights for Industrial人工智慧分析平台，可升級工具機台具備自感知與自優化的能力，以提供工業垂直應用的創新整合，助力傳統產業進行數位化的轉型升級，實現工業4.0智慧製造無憂生產的目標。

責任編輯：錢玉紘