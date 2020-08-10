ICO（首次代幣發行）絕非替企業輕鬆賺進大把鈔票的方便工具，W先生以在A公司血淋淋的親身經歷，揭露ICO募資背後不為外人所知的陰暗面。

A公司為了找到另一波新成長，採用了ICO代幣發售的募資方式。W先生在這間公司任職一年多，為了達成不同目標（填補各式各樣的坑）而遇到各式各樣（想取得利益）的合作者，遇到數不清的詐騙合作案，引發了一連串甩鍋模式。

拿東牆補西牆的惡性循環沒有終點，到最後A公司（也是大眾知道的唯一窗口）只能默默地背著黑鍋，硬著頭皮去面對用戶。即使被罵到體無完膚，老闆沒有關閉公司，沒有宣告破產，他們還是願意站出來對用戶負責。W先生認為假如自己放棄了，那誰幫用戶找回權益呢？直到他走在路上被用戶認出來，個人資料被肉搜，他才驚覺不能再繼續待下去，因為他自身安全都有危機。

W先生（以下簡稱W）一直以來就職於新創產業，AI、IOT、Marketing類型，剛好碰上加密貨幣爆發時間，經由產業前輩介紹進入A公司。從老闆與主管、到公司背景、公司環境，自己做足了盡職調查，認為公司沒有大問題就果斷地加入了，但問題也漸漸浮現。

累積數十年產業經驗，卻因為ICO募資讓公司偏離了正軌

A公司已有十幾年產業經驗，ICO（Initial Coin Offering）募資想法源自於某位自稱顧問的人，他向老闆鼓吹著ICO募資能賺進多少多少錢，並替公司寫了一版白皮書。沒人發現裡面漏洞百出，像是代幣分配比例、代幣用途等，根本沒仔細規劃，沒有將影響代幣價格個因素考慮進去。W加入時，回頭看了白皮書才發現問題，但公司早已完成ICO募資，已經來不及修改錯誤。

註：白皮書等同於商業計畫書，用來向募資群眾說明公司未來目標，募資用途，代幣分配等細節。

白皮書內容導致市場與社群的各種爭議，可最大困擾回到「募資總金額」，按照白皮書中規劃，外界都認為A公司募了一筆龐大資金，但W不諱言地說明，公司實際拿到資金跟外界認知數字有很大落差。為了補這些坑，老闆開始做出一系列能夠搏得用戶信任的新項目，怎知卻離公司初衷愈來愈遠。

對外募資總額與實際到手現金有近90%落差，誰把錢偷走了？

錢到底跑到哪裡了？W說A公司在私募階段找了代銷公司，簡單說就是直銷團體，重點在於「代銷」流程。大家都知道直銷運作方式，一層一層的組織結構，上線抽走下線的利潤，為了讓每一層都有足夠利潤可拿，就得壓低商品的進價。A公司為了順利賣出代幣，只好答應用10分之1的私募價格，將代幣賣給代銷公司。

沒經驗的老闆根本沒想到，這樣賤賣代幣的行為深深地影響自己的代幣在公開市場的價格。試想一下，許多人手上有一批很便宜的貨物，比市價便宜90%，若拿到市場上賣，直接就把原版貨物售價給拉低，而股票市場也是如此。W接著說，最恐怖的是，賣給代銷公司的代幣都沒有鎖幣時間限制，他們隨時都可拿到交易所賣掉，獲利出場。

註：募資公司會規劃6個月到2年的鎖幣期間，避免私募者在公開市場大量賣出手上代幣，導致價格一瀉千里。每家公司都有不同規定。

W分析了代銷公司如何在代銷過程中扒下募資公司三層皮！假設公司代幣公開售價10元：

第一層，代銷公司進價為1元（10分之1），若用原價賣出去，賺9元。

第二層，在代幣上架到交易所前，跟散戶說上幣後會大漲到20元，說服他們用15元買下，賺14元。

第三層，公開市場中代幣價格低迷，代銷跟老闆抱怨連連，說無法跟下線交代，希望募資公司丟錢護盤，誰知幣價上來後，代銷卻把自己手中的幣賣出，再賺一筆。

其實，A公司募資金額中有很大一部分利潤都被代銷公司賺走。

拿東牆補西牆的惡性循環，公司疲於處理也逐漸被拖垮

當公司發覺帳戶中的現金數字跟外界認知落差一大截時，內部也慌了，同一時間，原有用戶也因為幣價接近當初發售價，而開始在社群管道中抗議，時不時就有公司要倒閉的流言傳出。W身為對外窗口，必須得時時回應用戶，並且需要找許多藉口來安撫他們的情緒。

W知道他們必須找到新用戶進到公開市場撐盤，舊的白皮書已無法安撫這些人，唯一解決辦法就是替公司找「新方向」。果不其然，在找尋新項目時，公司就遇上一群想要來揩油的騙子，這些人從媒體看到募了一大筆資金的新聞，想從中賺一筆。W無可奈何地從中選了比較可靠的項目，但最終還是有三個以詐騙結案。他說，公司那時太慌張，有什麼資源就抓來用，根本沒有去做好調查與研究，也沒有去貨比三家，就像溺水的人伸手隨便亂抓，往下沉時才發現自己抓了一個破大洞的游泳圈。

接連幾個狀況，公司實在沒辦法，只好找上灰色領域的灰先生，用「特殊方法」拿回被詐騙公司扣押在海外的資金，雖然拿回一部分資金，卻又無意間挖了下一個坑，原來因為灰先生服務費是用公司代幣支付，擁有代幣的灰先生開始要求老闆拉盤，沒想到最後，他自己下場拉盤卻導致崩盤。

遇上好幾個詐騙案，讓公司變成最大受害者，卻有苦說不出

怎麼會沒有做好調查就跟對方合作呢？他認為問題出在「中間人」這個角色，因為有許多事情都無法一一查證，像是他的身分、他手上握有的資源，你也無法知道他答應的各種承諾是否有辦法達成，也因如此一時不察就簽下合作契約，這種低級錯誤往往更容易讓公司陷入危機。

W事後歸納出三項談合作的重要步驟，可將被詐騙風險降至最低。

要跟有決定權的主事者談合作內容。 檢查執行團隊能力與過去成效。 檢查簽約內容，尤其是退場條件。

發生這麼多問題，雖然所有謊言都是為了包住第一個謊言，雖然所有謊言就是一切亂象的源頭，W卻不能直接跟用戶說明公司被騙了（還被騙了很多次）；或表明公司壓根沒有這麼多資金。為了維護公司信譽、為了維護商場道義，內部知道任何事情都不能揭露，所以全部事件產生的黑鍋，理所當然回到A公司身上。

誰是被害者？共犯結構下，身為參與者都得一肩扛起責任

以這案例來看，公司老闆也是很努力地想要找方法解決問題，不然他大可以宣布破產，跑到海外就好。W認為員工無法選擇工作，當他在位置上就只能把工作做好。他是真的很認真地想對用戶負責，不想讓他們的權益受損、不想讓他們的錢石沉大海，才會一路堅持到後面。

但因為W是公司對外的唯一窗口，用戶都把怒氣發在他身上，W坦承自己是因為走在路上被用戶認出來，被指著罵「你們公司騙錢」，才真實意識到必須離開公司。W無奈地說，當初要離職時被說成要捲款潛逃。

W想勸大家要仔細評估賺錢背後的原因，要抱持懷疑態度去求證每一件事情，對自己負責，不然你也只是淪為騙子的共犯。 不要等到被騙了，才來很生氣地說為什麼騙子要來騙我，這是對自己極度不負責任的行為。

那加密貨幣還有商機嗎？新創公司還能做ICO代幣募資嗎？

到底還能不能做ICO？我認為有兩種情況：

狀況1：只為了短期利潤，千萬不要。 因為募集的資金都是債務，你借了這筆錢，一定要還的。一旦做了ICO，創業者需要花很多時間照顧用戶，還得想辦法做出產品、取得市場，不然無法支撐幣價，還是一樣又陷入惡性循環。

狀況2：若公司商業模式能夠結合代幣經濟模型，產生1+1大於2的效果，就可以試試看。 但重點不在募資，公司若能夠透過代幣延伸出不同商業模式才更為重要。

我建議任何踏入未知領域的新創公司，都要認真做足功課，不要只是聽信別人舌燦蓮花的建議，或是看到媒體新聞所報導成績，就一頭栽進去。看看上面的真人真事案例，想想這是不是你所想要的。

責任編輯：陳建鈞

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