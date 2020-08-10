八年前一場經營危機，讓春池玻璃二代吳庭安辭去高薪工作回到公司幫忙，並花三年時間、投入一億元研發，終於取得國際專利認證，成功打入海外市場。

手機面板、電腦螢幕、大樓外牆、餐具和鏡子，生活中，有各式各樣的玻璃製品。你可曾想過，這些玻璃被淘汰、廢棄後，都去了哪裡？

很有可能，它們都流浪到了新竹的春池玻璃。

1981年創立的春池玻璃，創辦人吳春池13歲起就在玻璃工廠當學徒，習得一手好技藝。發展近40年，春池已是台灣最大的廢棄玻璃回收業者，在新竹、苗栗設有多座處理廠，每年回收超過一億公斤廢玻璃，約佔全台總量的七成。

這些一卡車、一卡車被運進春池處理廠的碎玻璃，彷彿被施了魔法般，通過高溫烈焰、強力猛擊的試煉，最終再轉化為藝術品、玻璃器皿、建材和工業原料等四大類品項，改頭換面回到市場，開啟一段嶄新的旅程。

由於玻璃的成分單純、可塑性極高，回收再利用的過程中，幾乎不會產生多餘的耗損。但如此特殊的材質，卻因為再製工序繁雜，回收利潤遠不及金屬、紙類，再利用率始終高不上來。

春池玻璃美麗的作品背後，靠的是職員專心從事回收素材品管，創造循環經濟價值。 春池玻璃 Spring Pool Glass

為老工廠注入新生命

2012年一場潛伏已久的經營危機，讓春池二代吳庭安辭去台積電的高薪工作，義無反顧回到父親身邊。

原來，隨著3C產品普及，台灣的液晶面板消耗量一年高過一年，春池基於責任年年接受回收業者運來的TFT-LCD廢玻璃，卻因為面板玻璃的熔點高、再製不易，大量庫存消化不及，差一點拖垮公司營運。

W春池計畫與HMM合作推出的 W Glass杯。 W春池計畫 / W Glass Project

用回收的玻璃多方展開跨界合作，立下發展循環經濟的市場典範。

大學、研究所皆攻讀資源工程的吳庭安，花了三年時間、投入一億元，研發出具防火、隔音和隔熱效果的環保綠建材「輕質節能磚」，通過新加坡、英國等地專利認證，解決春池的庫存危機，還打入國際市場。

得到父親信任的吳庭安，開始主導更多經營計畫，進一步成為「循環經濟（circular economy）」的倡議者。

循環經濟包含技術循環、生態循環。工研院院長劉文雄曾在公開演講中表示，產業應改變根本思維，回到源頭，從原料、技術出發重新設計產品，讓每一項產品能更適合被再利用，「循環經濟是沒有年限的。」

為了快速擴大影響力，吳庭安以「W春池計畫（W-Glass）」為品牌，推出一系列跨界合作。包括雲門舞集創辦人林懷民設計的「雲想」143玻璃杯；名廚江振誠設計的玻璃餐具；聶永真設計的「蘇富比戰後亞洲藝術」限量藏家專冊等等，共同特色是，他們皆使用春池的回收玻璃創作，立下循環經濟的典範。

在W Hotel的W春池計畫合作展示空間。 春池玻璃 Spring Pool Glass Official Site

這些文創品分別採取免費分送、募資或是概念展示等方式，當消費者接觸或使用它的同時，不單單只是使用，而是一併接收、認同了循環經濟的美意。

循環經濟不只是做回收

W春池計畫設計的花器作品在米蘭設計週亮相，並得到義大利米蘭藝廊的親睞。 W春池計畫 / W Glass Project

以新概念傳承玻璃工藝的吳庭安，獲得2018年總統創新獎肯定。他接受採訪時曾表示，「有些人以為循環經濟只是在『做回收』，但光有回收還不夠，關鍵是透過『設計』來創造價值，讓廢棄材料重生，成為人們真正想要的東西。」

也就是說，在新的設計刺激下，滾動產品又一輪的供需循環，實現資源再生與永續發展。循環經濟的重點從來就不在回收，而是創造價值。

回收廢棄玻璃，是吳春池走過一甲子，日復一日的勞動與事業。二代吳庭安帶來的循環經濟思維，為父子二人的選擇，賦予新的意義和使命。

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責任編輯：林芳如

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