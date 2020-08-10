讓每一篇貼文都能賺到錢、讓每個品牌都能快速獲得大量曝光，一次媒合兩邊的需求，就是Partipost在做的事情。

創立於2016年的網紅行銷平台Partipost宣布，獲得由新加坡報業控股旗下創投基金SPH Ventures所領投的350萬美元（約為新台幣1.05億元）A輪募資，其他投資者還包含曾投資旋轉拍賣、ShopBack的Quest Ventures。

圖為Partipost三位創辦人，由左至右為台灣共同創辦人任麒叡、新加坡創辦人暨執行長Jonathan Eg、印尼共同創辦人Benyamin Ramli。 Partipost

Partipost的總部位於新加坡，台灣與印尼都設有子公司，剛好與三位創辦人的國籍相同，如上圖由左至右為台灣共同創辦人任麒叡、新加坡創辦人暨執行長Jonathan Eg、印尼共同創辦人Benyamin Ramli。

本輪資金Partipost將用於拓展亞洲其他區域的業務，包含馬來西亞、菲律賓和越南等。

媒合想做口碑行銷的品牌，以及想賺取收入的網紅

對用戶來說，Partipost提供「拍照、發文、領獎金」的簡單媒合形式。 Partipost

來自新加坡、印尼、台灣三地的三位Partipost創辦人在美國就讀大學時，就觀察到社群流量的成長趨勢，以及自動化廣告的高速發展，卻發現社群的「原生内容創作」流程仍無法被自動化，找到這個機會點後，他們決定著手創業。

Partipost的主要業務是「網紅行銷平台」，建立了一套App和活動管理平台給創作者及品牌進行更透明和便利的合作。

首先，品牌可以依照自身預算上架活動（業配、口碑行銷），設定回饋創作者的獎金機制，創作者（即App用戶）投稿圖文至App後，品牌會在Partipost活動管理平台進行用戶投稿的審核。

一旦審核通過，用戶即可發佈貼文於個人社群帳號，累積五天的讚數、留言、標籤後，即可以將上述數據轉換成獎金。而品牌也可從活動管理後台追蹤貼文成效。Paritpost則從品牌實際花費收取平台的使用費用。

據了解，大部分的品牌要求用戶最少有200名追隨者，而成功的用戶大概可以獲得5美元至150美元（也就是30元至4,500元區間）不等的報酬，這部分就看品牌有多少預算而定。

Partipost嘗試一次媒合想要找尋品牌合作的微網紅、網紅，以及需要擴散知名度的品牌。在2018年推出媒合服務後，Partipost在亞洲吸引超過20萬名用戶註冊，發起超過2,500個口碑行銷活動，累積發出50萬筆素材，服務品牌包含Adidas、Red Bull、寶礦力水得等知名品牌。

「Partipost讓每一個人，都可以成為有影響力的人。」創辦人暨執行長Jonathan Eg說，「我們希望讓用戶都能夠用影響力獲利，而不只是大型科技公司才能做到。」

網紅行銷2020市值將近3,000億元台幣

根據網紅行銷機構Influencer Marketing Hub的資料顯示，網紅行銷服務的市值將在2020年達到97億美元（約為新台幣2,910億元），市場相當龐大。

而遭逢新冠狀病毒的影響，消費者的線上參與也快速成長，Partipost指出，過去6個月的時間內，亞洲用戶增長了3倍之多達到20萬，Partipost期望在1年半內，投入更多行銷預算將用戶數提高至100萬名。

而台灣也是Partipost的主要市場，雖然母公司在新加坡，目前Partipost台灣分公司已經在三年內已擁有2萬名註冊用戶，也服務了超過300個品牌，從官網看來合作的品牌包含肉多多、雀巢、明星三缺一、酒類品牌貝禮詩、Meiji明治等。

台灣共同創辦人任麒叡曾經在美國矽谷從事顧問工作多年，他表示，Partipost目前在台灣營運團隊共15人，完成A輪募資後將招募更多人才，持續擴大台灣軟體研發團隊。

責任編輯：蕭閔云