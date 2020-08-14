無論是學生報告、老師教學、職場工作需求等，只要是需要搭配上台解說的場合，大多都會使用PPT作輔助工具，而操作過程則需要注意哪些細節？

今天，我想系統地聊一下簡報（演示）設計。

如果你在意所謂的「乾貨」，那可以直接收藏下面這張圖：

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當然，如果想要理解每一部分究竟是怎麼回事，建議閱讀全文。

內容很長，一共3,000多字，是一套系統性思考。

引言

很多人說想學PPT，核心訴求是學習PPT技能，也就是操作。這無可厚非，畢竟PowerPoint是一個軟體，軟體的門檻便是操作。

而這其實也是最容易的部分：隨便買一本書，照著裡面的內容練習一遍，基本可以掌握得七七八八。即使很多東西記不住，大概知道功能叫什麼，日後上網一查大概就能解決。

只要能馬上搜索到答案的，都不會是大問題。那大問題是什麼？大問題是它的前因後果。就像我們要理解自己現在為什麼迷茫。

要真正解決這個問題，必須回溯自己的過往，找到一路的軌跡，然後發現自己為什麼成為現在的自己的動因，繼而便了解清楚導致迷茫的核心關鍵點。

PPT也是如此。

對大多數人來說：PPT是用來輔助簡報的

這是它存在的價值——很像廢話對吧？但是，這句話的資訊量其實有很多。

一、PPT是用來輔助簡報，但演示輔助並非只有PPT

這裡有兩個觀點：

任何工具存在的價值，都是用來解決問題的。 解決問題的，永遠不只有一個工具。如果覺得沒有，那是因為還沒有找到。

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其實如果接觸多了，你會發現，還有很多工具可以輔助簡報，比如思維導圖、手繪、影音，甚至只是幾張紙。

它們提供的都是線索，幫助簡報者傳遞資訊。

二、PPT只是輔助，重要的是背後的內容

很多人會沉醉於PPT設計上，喜歡去研究最炫酷的效果。如果你的場景是發布會、晚會，那無可厚非。但是，如果是匯報、演講，那很容易就本末倒置。

因為聽眾過來的目的，不是為了看那幾個動畫，而是看動畫裡面的內容。如果內容不行，那就只是浪費他人的時間。

三、既然是輔助簡報，那麼時間就應該更多花在簡報設計上

這句話看起來很繞對吧。

PPT設計只是簡報設計中的一環。它做得好肯定會帶來整體效果的提升，但整體效果的提升不只是關於它。

還有哪些呢？

1、你的表達

是的，PPT再好，你說得語無倫次、邏輯不通，那也只是徒勞。

2、你的架構

這背後就是體驗設計的內容。它又要分兩個場景：

如果是工作匯報，那麼亮明觀點、繼而闡述內容的「金字塔結構」，是最穩妥的架構。

如果是公眾演講，那麼就需要考慮：故事引入、觀點亮出、舉例論證、情緒高潮和引起思考。

3、你的技巧

在傳遞資訊時，不同的技巧可以帶來不同的體驗。比如金句，讓人醍醐灌頂；比如幽默，讓人意外驚喜。

理解了以上內容後，我們重新來看演示設計，便會有一個不同的視角。

也基於此，我們可以重新分配一次演示設計的時間安排。

簡報設計全流程

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如果看了上圖，你便可以看出，PPT設計（美化）這件事，其實只佔全流程中不到30％的時間。更多的，則是內容生產和邏輯梳理。

好了，我們一步步來。

第一步：準備初稿

永遠不要想着一開始就打開PowerPoint ，一鼓作氣，一步到位，這不現實。

現實是，先明確演示目標。

1、明確演示目標

先問三個問題：

（1.）聽眾是誰？

這解決的是整體風格問題。

如果是主管，那最好是嚴肅認真；

如果是新員工，那可以考慮活潑有趣；

如果是同級，那最好多點乾貨、不要來虛的。 （2.）我要傳遞什麼資訊？核心資訊是什麼？

這解決的是主題問題。在大多數場景下，他人能留下的資訊就那麼三四點，所以我們需要明確重點。最關鍵的篇幅大一點，其次的點到即止即可。

（3.）這個匯報在什麼場景下展示？是演講場景還是工作匯報場景？

這解決的是邏輯問題。

如果是演講，那就要考慮「矛盾導入」、「發現問題」、「分析問題」、「解決問題」的邏輯。

如果是工作匯報，那就要考慮「結論先行」、「論據補充」的「金字塔邏輯」。

把這三個問題想清楚後，整個演示設計的「風格」、「邏輯」、「重點」都十分清晰了。接下來，我們便需要整理思路。

2、整理思路

在這個階段，我們可以從兩個維度來展開：

過往案例。例如年度工作匯報，前幾年肯定也做過，那找到它們，作為參考。

其他企業案例。要實現差異化，肯定不能照搬去年的，那可以看看其他企業的相關案例，取其精華，作為輸入。

除此之外，還可以考慮跟領導溝通，和同事頭腦風暴。

3、確定大致提綱

有了大概的思路後，可以考慮把提綱畫好，並明確清楚哪些素材有了，哪些素材還欠缺。

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4、準備數據、案例和知識

基於提綱，補充相應的數據、案例和知識。

數據和案例好理解，這個「知識」又是什麼？

對於大多數匯報，我們都習慣於有一說一——但是，總感覺缺乏高度。

這時候，可以考慮找到一些相關領域的專業知識，用它來提綱挈領，整體便有了高度。

例如，在做一個策劃的複盤分享時，如果只是把流程重述，大家會覺得「也就那樣」。這時候可以考慮用「認知升級」「體驗升級」來貫穿始終，這便有了體系感。

5、準備「粗版」PPT/講稿

到這一步，才正式開始準備簡報材料了。但也謹記！千萬不要抱著「完美」的態度來行動，直接把既有的材料先丟進去即可，不難看出即可。

這有兩個原因：

之後大改的可能性存在。

避免糾結在某頁的美化上，拖延了進度。

第二步：溝通並修正

有了大致的內容後，這時候便可以去與主管（同事）溝通了。

為什麼現在才溝通？

因為帶著方案去，比空手去會更尊重他人（也更有效率）。畢竟空對空的時候，就是讓主管做問答題，對方壓力大，也很難有耐心。

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類似的就像點菜。你問朋友想吃什麼，對方肯定是「隨便啦」、「額……」。但如果拿著一個菜單問他怎麼樣，他馬上就會說「要不來個辣菜？」「這個最近吃不了」。

在溝通前，自己也要適當審查三個方面的內容：

有沒有敏感資訊？比如不太適合分享的機密。

有沒有不合適的內容？比如比喻用得不恰當。

核心目標是否清晰？比如非重點內容佔比過大。

也正是因為此時的修改可能性大，所以第一步的「初稿」環節要盡量快，不要糾結。

溝通完成後，馬上進行修改。

第三步：校稿和美化

當內容層面沒有大問題後，這時候就可以考慮校稿和美化了。

校稿最好交給另一位同事來做，因為自己寫的東西，很難看出問題。

美化的話，有兩個小建議：

（1.）封面和開頭幾頁一定要美

人有一種「聚光燈效應」，一旦覺得你不錯後，之後會不斷驗證你的不錯；反之，則會找更多你不行的理由。所以，開頭一定要讓人覺得不錯。

（2.）重點內容要美

這個好說，畢竟是要傳遞的核心資訊。而且，這也是聽眾最容易拍照留存的部分。

第四步：展示準備

簡報文稿設計好後，並不意味著簡報設計做好了。接下來還有一系列工作要完成：

1、設計包袱

這點主要針對的是演講。畢竟演講場合觀眾的「愉悅訴求」佔比更高，我們需要設計體驗感。

一般來說，可以考慮：

互動：比如有的部分先拋出問題，隨機抽取一位前排觀眾回答；或者給出選擇題，讓大家舉手回答（同意的請舉手）。

影音：如果有相關的影音，請一定要用！特別是放在演講中途。它有兩個好處：其一是吸引注意力，其二是給自己整理思路和節奏的空間。

幽默：設計一些出其不意的梗，讓大家的神經舒張。

2、排練三次

這是個人給自己的要求。任何簡報或匯報，提前都要準備三次：

第一次是看著完整材料準備，主要是熟悉全部內容。

第二次是看著框架準備，保證大體脈絡清晰。

第三次是臨場前準備（什麼都不看），主要是讓自己安心。

3、印出文稿

同時列印兩份：摘要版和完整版。

摘要版可以是思維導圖，也可以是目錄。拿著它，無論出現什麼問題，都心中有數（後面還有多少）。

有人可能會說，電腦上有簡報者模式啊！但是，有的電腦真的還放不出來。

完整版則是為了給他人，比如領導。

4、提前準備

最後就是盡量提前到達簡報場地：

複製文件

測試裝置

現場走位

現場走位很有必要，特別是演講。大概知道什麼時候站在舞台中央鞠躬，哪裡不會被投影的光閃瞎雙眼。

你看，這就是全流程，PPT設計只是其中一環，更多的是邏輯梳理、素材整理、技巧設計和開場準備。

總結

總結都在這張圖裡：

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最後，我想回歸到最初的問題：很多人說想學PPT，那學習的到底應該是什麼？

PPT的技能肯定是基礎，但不是全部。

邏輯思維能力很重要，它決定了內容的安排。

講故事的能力也需要，因為它決定了愉悅程度。

溝通能力必須要有，因為大多數PPT都需要與領導確認、與同事合作。

專案管理的意識要有，幾個時間節點必須把控到，例如「初稿完成」「領導確認」。

這看起來會有點頭大對吧？但是，難走的路，才能走出競爭力。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：少數派