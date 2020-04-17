本文將帶大家重新認識Keynote與PPT，只需要簡單的操作功能，就能製作生活中九成以上的複雜圖形。

不知道你有沒有遇過這些情況，生活中我們可能需要用到一些較為特殊的圖形（類似下圖）用於效果示意、產品說明或海報宣傳。

在網路上找，可能花半天時間翻遍各個網站也難以找到合適素材；自己做又覺得成本太高，不知道用什麼軟體、用什麼功能⋯⋯往往拖到最後，結果要麼是不放圖，要麼違背自己審美放個勉強湊合的圖案。

複雜圖形示例。 少數派

這裡給大家分享一個我自己動手做圖的小技巧，零基礎，人人可以上手。不需要你是設計師，也不需要了解設計行業裡專業術語以及龐雜面板。只需要用到Keynote幻燈片軟體及其以下5個基礎功能，就能自己製作生活中90％以上的複雜圖形。個人在少數派上的配圖，用到的其實也是這幾個功能。當然有些同學可能沒有Mac，其實不用擔心，Win系統下的PPT也可以使用類似邏輯製作複雜圖形，區別僅僅是功能名稱與位置不同。

寫到這裡其實建議大家可以藉這個機會重新認識Keynote或者PPT，不用把它們局限成一個幻燈片軟體。其實除了演示文稿，它們還可以做圖標、GIF、海報甚至產品原型⋯⋯對於普通人而言，這已經是一個功能相當全面的設計軟體。最重要的是，它們免費、輕量，無需忍受Adobe動輒上千的價格以及密密麻麻的功能面板。

Keynote海報效果示例（非廣告，海報中的餐廳已是過去式）。 少數派

插畫效果預覽

我們先來看看最後的成品效果，利用Keynote臨摹動物森友會中的狸克。我們將以這個插畫過程作為示例，來認識Keynote中最為基礎的5個功能。如果能完示例中這個相對複雜的插畫，以後再遇到類似問題或更複雜的圖形，基本可以按該思路延伸實現。

利用Keynote做的插畫效果。 少數派

雖然細節上不能一比一還原素材原圖，但整體效果已經相當接近。主要問題在於Keynote沒有設計軟體中豐富的筆刷，在葉子紋理上會存在少許瑕疵。

插畫拆解預演

再進入具體製作前，我們需要在腦海裡，提前對所臨摹的素材插畫進行拆解。大致判斷期間過程，會經歷哪些步驟，用到哪些工具。這裡利用一個GIF動圖，可以很好的預演整個拆解過程。

一個複雜的圖形主要由多個圖形組成。 少數派

其實任何一個看似複雜的圖形，大部分情況下，我們都可以拆分成多個不同的基礎形狀。就像所有顏色最底層都是由三原色混合，而那些看上去很難的形狀最終也只是一個個基礎圖形的變形與疊加。在這個插畫過程中，主要會用到Keynote如下幾個功能：

自定義編輯： 將圓形方形等基礎圖形，透過自定義編輯調整成任意形狀

將圓形方形等基礎圖形，透過自定義編輯調整成任意形狀 顏色拾取器： 利用拾取器，對準心儀的素材吸取顏色，直接得到色值程式碼

利用拾取器，對準心儀的素材吸取顏色，直接得到色值程式碼 圖形成組： 將多個圖形組合成一個圖形，比如兩個圓形可組合成眼鏡圖案

將多個圖形組合成一個圖形，比如兩個圓形可組合成眼鏡圖案 布爾運算： 更高級的圖形成組，利用圖形間的相交、相減，製作複雜圖形

更高級的圖形成組，利用圖形間的相交、相減，製作複雜圖形 鋼筆工具： 利用鋼筆工具，繪製一些無法透過圖形組合完成的圖案

1.自定義編輯

首先打開Keynote，新增一個形狀到頁面上。這個時候，你會發現系統預置的形狀可以調整，但只限於按比例或常規放縮，你不能把一個圓形直接調整成狸克那種略像饅頭的不規則臉型。

新增一個圓形形狀。 少數派

這個時候，滑鼠右鍵點擊形狀，在彈出的菜單中選擇「使可以編輯」。這一步的完成，預示我們解除了系統對形狀調整的限制。你會看到形狀上多出很多小圓點，我們可以以某個圓點為中心，推動或拉伸它，即可對形狀進行細顆粒度編輯。這個步驟類似美圖軟體的液化效果。所以利用該方案，我們可以製作出尼克的這個人物的臉部、眼部及其它任意圖形。

「自定義編輯」過程。 少數派

2.顏色拾取器

顏色拾取器，簡單理解就是一個顏色複製器。很多的時候，你如果覺得某個圖片配色還不錯，想用這個顏色，可能會透過一些配色網站或特定軟體獲得色值程式碼，然後錄入形狀的顏色設置中。

其實不用這麼複雜，你可以直接在Keynote中，框選對應形狀，在左側的面板界面＞樣式＞顏色填充中，點擊色盤圖標，然後再在出現的彈框中點擊拾取器。把拾取器對準素材任意區域，則之前框選的形狀會自動填充相應顏色，同時也會顯示對應色值程式碼，非常便捷。所以，我們可以用這種處理方法獲得狸克的臉部、眼部等顏色，並完成填充。

「顏色拾取」過程。 少數派

3.圖形成組

這個部分主要會用到我們的「讀圖」能力，你需要看到一個圖形就知道它是由幾個形狀構成。比如以狸克的眼睛為例，可以分別拆分成

白色形狀的眼底 藍色形狀的眼仁 棕色形狀的眼皮

所以，一個複雜的眼睛其實也僅僅是三個基礎圖形的疊加組合。利用類似方式再得到狸克的耳朵和鼻子，最後將這幾個圖形依次放到合適位置，即可完成臉部主體部分。

「圖形成組」過程。 少數派

4.布爾運算

布爾運算這個名詞聽起來很高級，但通俗一點就是利用兩個形狀的關係得到一個嶄新的形狀。以下4種情況都可以稱為布爾運算：

混合：取並集，兩個圖形的結合部分 交叉：取交集，兩個圖形的相交部分 減少：頂部圖形減去底部圖形後，所剩部分 排除：取差集，刪除兩個圖形的相交部分，其餘留下

比如狸克耳朵還有一條陰影，這裡其實使用兩個圖形重疊已經可以得到類似圖案，但為引出布爾運算這個概念，我們還可以利用它的「減少」方法來取得陰影部分。

先生成兩個類似形狀並重疊，然後滑鼠框選，依次點擊左側的面板界面＞排列＞減少，即可得到兩個圖形相減之後的部分，將得到的圖案放在耳朵處，模擬陰影效果。

「布爾運算」過程。 少數派

5.鋼筆工具

在整個製圖過程中，最難的環節是類似「葉子」這種複雜線條的處理。

鋼筆工具在電腦上的畫線類似於現實生活中用鉛筆劃圖。你可以透過組合鍵或插入用筆繪製喚出該功能。第一次用鋼筆工具描邊時可先完成大致形狀，這個時候你會發現筆鋒看起來很鈍不平滑。接下來的第二次處理，可以點擊紅框標示出的點位，點按後即可使線條立即圓潤，葉子更接近素材效果。最後透過左側樣式面板更改線條的粗細、顏色、樣式，即可得到類似步驟4的樣式。

「鋼筆工具」勾勒形狀過程。 少數派

圖形排版

最後將葉子與主圖案進行排版，把各個素材組織在一起，這樣利用Keynote製作的簡單插畫就完成了！是不是發現整個過程好像並沒有想像中那麼困難呢？

將葉子與主圖案進行排版。 少數派

寫在最後

用Keynote製作狸克的插畫只是示例，明白其中的邏輯與層級關係，幾乎能解決生活中大部分的複雜圖形。要麼用多個基礎圖形疊加，要麼用鋼筆工具自己畫一個，就是這麼簡單。要不，現在就打開塵封已久的Keynote動手試試吧！

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：少數派