近年，智慧型手機側鍵逐漸走向「一鍵多用」，功能性不再單一，擺放位置也不再受限左右兩側了。

討論實體按鍵的文章相當多，旋鈕、Home或是鍵盤都有，雖然品類不同，其實不斷強調一個重點，即「實體設計」符合直覺的先天優勢，及它們在操作上帶來的安定感，是語音、觸控螢幕等互動都很難比擬的。

當然，淘汰實體鍵的論調也存在已久，我們也總設想著在大大小小的螢幕內融入所有的操作流程，但很多按鍵之所以能存活下來，並非只是我們還抱有「使用習慣」那麼簡單，系統的演變，操作的維度，其實也在賦予這些按鍵新的價值。

這次我們來聊聊手機的側鍵。

快門、滾輪、開關… 當年的手機側鍵有多豐富？

現代智慧手機的側鍵已經基本定型了，無外乎就是音量增減鍵、鎖定螢幕鍵這兩種。

但如果向前追溯，手機側邊的按鍵數量和功能其實更豐富，而且擺放位置也並不僅限於左右兩側。

以前在手機側邊，往往能看到很多不同功能的按鍵。圖片為諾基亞N95 愛范兒

主要原因顯然是手機整體的尺寸大小。在以前的功能機和小螢幕機時代，手指可以很輕鬆地摸到機身頂部，所以廠商也習慣將電源鍵放在這個位置。

之後，手機螢幕尺寸不斷增大，以前一隻手能操作的手機，現在都得用上雙手，再把經常使用的按鍵放在頂部顯然是反人類的設計，所以側鍵也逐漸向機身兩側轉移。

不過在這個演變過程中，也有一些有趣的側鍵設計逐漸被時代拋棄。

比如很多人都熟悉的獨立拍照鍵。

這顆按鍵基本是伴隨拍照手機風潮一併出現的，目的就是讓用戶能更高效地去抓拍，而且很多機型都支持半按對焦，長按拍照等「二段按鍵」設計，這點也和傳統相機一致。

索尼愛立信W960的側邊滾輪，主要用於界面導航 愛范兒

另一個要說的是導航滾輪。在黑莓7230、8700，以及索愛W950i、W960或是P910c等手機上，你都可以在機身側邊看到一顆用於界面導航的滾輪，還支持向內的按壓。

設計滾輪的原因在於，當時這些全鍵盤手機都沒有方向鍵，加上尺寸太小，電阻觸控式螢幕也不便於點按和滑動，而滾輪則完美解決了上下移動和確定的問題，堪稱是那個時代的商務機神器。

Marshall London的音量調節使用滾輪實現的 愛范兒

在之後Marshall推出的音樂手機上，滾輪則被用於音量調節，也算是智慧機時代的另類選擇。

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靜音鍵也曾一度是商務手機的標配，包括黑莓、諾基亞的全鍵盤在內，都會在頂部或側邊，設計一顆獨立的靜音鍵，方便用戶在手機響鈴時迅速切換到無聲狀態。

一加手機的三段式開關 愛范兒

如今，能堅持將靜音鍵留下來並做成獨立開關的，似乎就只剩下iPhone和一加手機了。

功能單一，側鍵就沒有留下來的必要

側鍵數量的不斷減少，和手機追求無開孔設計形態有關。不管是當年魅族、vivo嘗試做的無開孔概念機，還是像Mate30、NEX3等瀑布屏手機上的壓感鍵，都是在想辦法擺脫按鍵結構。

與此同時，現代手機的一體化程度也越來越高，就連四周的實體按鍵也開始在材質和配色上，有意識地與機身進行融合，而像Google Pixel 3、4這類有意將電源鍵做成其它顏色的手機，也不過是把它當作裝飾點綴。

這種設計導向的思維也曾走向過一個極端，誕生出非常另類的形態，比如當年錘子的Smartisan T1手機。

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當時為了讓手機獲得一個左右平衡的觀感，T1專門在手機側邊設計了一個獨立的亮度調節鍵，正好和另一邊的音量鍵保持對稱。

這個設計顯然是存在爭議的，畢竟亮度調節並不是一個需要經常操作的功能，為它專門開一個按鍵孔位，實在是有些「奢侈」。

三星的Bixby語音鍵，就因使用頻次太低而被用戶質疑其存在價值 愛范兒

三星的Bixby鍵則是側鍵的另一種失敗的例子，這顆自Galaxy S8起就引入的獨立語音鍵，專門放在了靠近音量鍵的位置，起初是希望讓用戶快速喚醒、直達Bixby語音服務。

但這顆側鍵最終也引發了用戶的不滿，主要原因還是Bixby本身的表現不太理想，以至於這顆按鍵被閒置的概率很高，並愈發凸顯出沒有存在的必要。

之前，很多用戶希望三星能開放Bixby鍵的自定義功能，讓它能夠變成拍照的快門鍵，或是截圖鍵等，為其它功能所用，但三星並未給出這樣的選擇。

到現在，你在Note10、S20和Note20等近兩年的三星旗艦機上，已經看不到獨立Bixby鍵的身影了。對三星來說，去掉這個多餘的設計可能是更好的選擇。

諾基亞5310側邊的播放器控制鍵，曾一度是很多音樂手機的標配 愛范兒

事實上，很多存在於功能機時代的側鍵會在智慧機中被淘汰，大多都是出自對機身內部空間的考慮，但更重要的是，觸控螢幕也帶來了另一種簡單、直接和高效的替代方案。

手勢操作的便利性自然不用多說，隨著手機系統的成熟，現在我們靠下拉控制中心、負一屏等界面，也能快速和關閉開啟某項功能，專門去設計一顆物理按鍵的理由已經不再充分了，會用它的人無非是那些重度用戶，或者純粹的極客。

就算是經常會用到的拍照、音樂控制等，大部分系統都預設將它們放在了鎖定螢幕界面上，操作效率並不會比按一顆物理按鍵要差。

側鍵走向「一鍵多用」的時代

一個好設計不僅僅是我們所能看到的部分，雖然快門、滾輪等側鍵消失了，但是像音量鍵、電源鍵卻能夠繼續留下來，並沒有被觸控螢幕、壓感設計等取代。

這顯然和我們平時超高的使用頻次有關，統計機構AppOptix曾做過一次數據統計，結果顯示，Android手機用戶平均每天要解鎖手機65次，若是去掉8小時的睡眠時間，意味著我們平均每15分鐘就要點亮一次螢幕。

而這個操作，基本都得靠電源鍵來完成。

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音量鍵也是如此，在平日里的影音娛樂、通話等場景中，受到身邊不同環境的影響，我們總需要手動來調節音量大小。可以說，這些使用場景都賦予了它們留在手機側邊的權力。

不過，拋開它們的使用頻次不談，音量鍵和電源鍵其實也在隨技術革新，改變了自己原有的功能性。

尤其到了現在，這兩個按鍵的功能早已不是命名所指代的那麼簡單，而是逐漸走向「一鍵多用」的設計。

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記得在幾年前，小米手機1上就有一顆「米鍵」，定位就是手機上的「多功能鍵」。它能讓用戶在設置裡自定義短按的操作，而長按則是調用相機拍照，這其實就是讓側鍵承載起多個複合的功能。

在智慧手機上，側鍵的功能性不再單一，而是可以被自由定制 愛范兒

這種「一帶多」的設計，也逐漸運用在了鎖定螢幕鍵和音量鍵上。所以現在的音量鍵除了用來調節聲音外，在拍照時還可以充當快門，或是和電源鍵一起進行擷圖。

而在開關機的概念被淡化後，原本手機上的電源鍵，現在也更多被用於「上鎖、解鎖」的操作，同時也能根據長按、短按或是點擊兩次滑鼠來指向不同的操作。

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iPhone的鎖定螢幕鍵就是很好的例子，自從iPhone X邁向全螢幕設計後，原本長按Home鍵呼出Siri、點擊兩次滑鼠Home呼出ApplePay的功能，就都改成靠電源鍵來實現，以至於開關機操作還需要配合音量鍵才能實現。

也是從這時候起，iPhone的電源鍵變得比之前更大了，長度幾乎是原來的兩倍，就是為了讓用戶更方便地使用行動支付、語音助手等服務。

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在最新版的Android 11中，Google也將智慧家居裝置的控制面板，整合到電源鍵的「長按操作」中，目的也是讓電源鍵發揮出更多的作用。可以說，這種透過系統來實現按鍵複合功能的特性，賦予實體按鍵操作可程式、可定制化的空間，肯定也會越來越常見。

在可預見的未來數位時代，為按鍵找到這樣的新型互動形態，可能比討論它們本身的存在價值更加重要。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：愛范兒