和碩宣佈併購鎧勝-KY完成100%私有化，一場母子公司合併消息，為何牽動各方神經？讓我們與三位集團高層面對面，各種與立訊傳言與揣測，8個QA直球對決！

暫別立訊入主傳言，和碩宣佈145億元併購子公司鎧勝-KY，收購剩餘流通在外股權40%，以反向三角合併（註1）方式將鎧勝-KY私有化下市，每股收購價87.5元，該價位是以鎧勝-KY董事會決議日前10個交易日平均收盤價計算，溢價21.4%，若以前一個收盤日計算，則是溢價15.2元。

鎧勝-KY預計9月30日召開股東臨時會討論此案，並於2021年2月26日為合併基準日，終止上市。

一樁母子公司合併，為何引起市場矚目？以下整理《數位時代》與和碩董事長童子賢（以下簡稱童）、執行長廖賜政（以下簡稱廖）、鎧勝-KY董事長暨和碩副董事長程建中（以下簡稱程）三人面對面訪談QA精華摘要：

和碩董事長童子賢說：我要再度澄清：Simon（緯創董事長林憲銘）、Grace（立訊董事長王來春）、跟我沒有結盟關係！ 蔡仁譯攝影

Q：外傳和碩、立訊、緯創結盟抗大哥鴻海，讓鴻海很緊張？可否正式回應一下外界看法？

童：我不知道三員結盟！這樣的結盟不存在，我還想知道有這樣的聯想，到底是當事人（鴻海）丟彩球聊天，還是認真的這樣想？若後者，我呼籲要放掉此想法。

和碩董事長童子賢否認結盟傳言。結盟不存在！ 蔡仁譯攝影

每一個公司都追求自己領域的效率更高，發展更好，相對的，若產業競爭雙方充滿運動家風度，這樣的競賽其實是常態，我要再度澄清：Simon（緯創董事長林憲銘）、Grace（立訊董事長王來春）、跟我沒有結盟關係！

Q：跟鎧勝-KY已是母子公司，為何還要合併為一，才有所謂的資源共享及效率？

程：商機稍縱即逝，計畫趕不上變化，現在行業變化大，很多要做一兩年的案子，決策時間少於一個月，我們一直思考如何讓組織決策更佳更有效率，過去是兩家公司，一筆投資或增資，光程序弄不完，現在整合後資源更彈性。

過去三年鎧勝-KY新計畫導入不是很順利，一直思考讓鎧勝-KY往好的營運方向轉變需要什麼資金條件，後來產生（合併）的想法，為求轉型更順利平穩，各種想法都曾想過，但真正決定是一兩個月內。

蔡仁譯攝影

Q：業界看法是鎧勝-KY私有化後，後續要賣廠給立訊也很簡單？

程：我們現在先以內部整合資源為重，整合任務完成前重點都在這裡，我預估至少要2～3年時間，先把整合效益做出來，目標先做到鎧勝-KY符合87.5元收購價。但未來我認為 可能性都存在，並沒有排除 ，但天時地利人和很多條件要看。

鎧勝-KY董事長程建中認為，現在重要任務是整合和碩跟鎧勝-KY資源，但跟立訊是否合作，未來不排除任何可能。 蔡仁譯攝影

Q：所以跟立訊到底是什麼關係？有媒體報導，立訊進駐鎧勝-KY嘉善廠？

童：外面太多消息，還有說良率欠佳的，不要聽信這些！

Q：所以現在到底跟立訊是什麼關係？

程：：立訊近期是媒體紅人，我認為競爭無所不在，供應鏈是一種多元生態，很多人愛在裡面分紅色藍色等顏色，但我認為整個攪在一起，是彩色的，我們除競爭跟合作外，還有上下游關係，並不容易一句話就去區分敵我意識，以企業經營角度來說，只要對永續經營有幫助，都不需要排除。

我的結論就是：只要競爭跟合作存在，機會就在哪裡。

和碩董事長童子賢駁斥傳言，否認立訊進駐鎧勝-KY及工廠良率欠佳的傳言。 蔡仁譯攝影

Q：這次用溢價去併鎧勝-KY，很多談的是資源整合對鎧勝-KY的幫助，對和碩的好處可否談談？

廖：和碩過去佈局不完整，鎧勝-KY剛好滿足和碩集團的未來需求，因此，併購動機目的就在此。打個比方，若去越南印度設廠，問鎧勝-KY要不要去？要先問程建中（鎧勝-KY董事長），股東不同，董事會也不同，又面對不同客戶。但若一家人，一句話，說走就走！

童：機會跟風險都有，但我們看到的是機會，更好的結果，所以才往此方向選擇。

和碩執行長廖賜政認為既有架構，光一個投資案，就要兩造董事會通過，程序很多。 蔡仁譯攝影

Q：所以鎧勝-KY未來會跟隨和碩去印度及越南設廠？

廖：Why not！只要董事會通過。我們集團從塑膠轉向金屬機構佈局，未來汽車電子或物聯網裝置都需要強固型，金屬是趨勢！和碩今年底前會有具體印度設廠結果出來，當地政府對組裝供應鏈提供優惠，品牌廠商也樂觀其成，因為他們要分散風險，我們是服務業，要想辦法滿足客戶。

和碩執行長廖賜政談到鎧勝-KY是否去印度設廠，他直言若董事會同意，why not? 蔡仁譯攝影

Q：有法人認為87.5元價位買虧損中的鎧勝-KY太高，這價錢怎麼看？

程：雙方股東有不同看法很自然，鎧勝-KY公佈Q2獲利好很多，但看從負EPS到正，感覺好像一下子賺5元，但不是這樣子的，Q2有部分疫情遞延效應，但鎧勝-KY經營逐漸改善，淨值70元，我認為價格相當合理，整合將現在就開始規劃，期望2～3年內能讓鎧勝-KY交出87.5元的價值。