在邊境封鎖之時，來自日本的「和苑三井花園飯店」仍如期開幕，在台灣就能感受到的日式服務，能收服台灣人的心嗎？

三井不動產集團飯店事業主力品牌Mitsui Garden Hotel海外首案「MGH Mitsui Garden Hotel和苑三井花園飯店 台北忠孝」於今（18）正式舉行開幕儀式與試營運。

和苑三井花園飯店是三井不動產集團第一個Mitsui Garden Hotel系列的海外飯店，台灣三井不動產董事長下町一朗表示，除了台北忠孝店，鄰近松山機場的敦化北路飯店、於台北車站旁的中山忠孝飯店也都在籌備中。

但是，受到新冠狀病毒（COVOD-19，俗稱武漢肺炎）的影響，全球邊境封鎖，台灣也不例外。原先瞄準日本來台旅客、國際來台旅客的和苑三井花園飯店，要怎麼抓住國人的心？

大浴場、日式早餐、日式服務，鎖定哈日台灣人

由左至右：三井不動產飯店管理公司總經理水野篤志、台灣三井不動產董事長下町一朗、和苑三井花園飯店台北忠孝總經理戶田真人。 陳君毅攝

和苑三井花園飯店台北忠孝總經理戶田真人表示，飯店的目標的確是日本來台旅客與國際觀光客，在定位上是偏中高階的等級，一間房型的定價約在新台幣5,000元左右。雖然疫情籠罩全球，但開幕試營運是按照原先所設定的時程，現階段會以台灣旅客為主。

在推廣的策略上，戶田真人表示目標是：「讓台灣人在台灣也能享受到日式服務。」

和苑三井花園飯店台北忠孝設有男女浴場，本圖為女性浴場。 陳君毅攝

下町一朗則補充說道：「像是和苑三井花園飯店內設有大浴場，是台北一般飯店較少有的設施，還有邀請來義大利餐廳JAPOLI入駐，雖然是義式料理，但仍針對日本人的習慣製作出日式菜單。」

另外和苑三井花園飯店主打的是日式服務，戶田真人表示：「員工都經過很長時間的訓練，講求貼近客人需求的服務，像是講話的時候一定會注視著客人的眼睛、不管怎樣都會保持禮貌、以客為尊，都是日式服務的一環。」

目前和苑三井花園飯店約有30名員工，原先完整的配置為40位，但考量疫情關係，短時間內住房率不一定會飽和，在人數方面做了調整。

至於三井不動產集團在台灣三間飯店的投資額，以及先試營運的台北忠孝據點的營收或虧損預期，台灣三井不動產飯店管理公司總經理水野篤志表示，目前不方便透露。

宏普建設董事長段津華（前中）也到場為和苑三井花園飯店台北忠孝剪綵。 陳君毅攝

和苑三井花園飯店是與宏普建設合作，由宏普建設出地、建設，三井以租賃方式向宏普建設承租20年。

Mitsui Garden Hotel和苑三井花園飯店特色一覽

和苑三井花園飯店台北忠孝共有297間客房，設有三間台灣特色的房型：包含以景點九份打造的「好嚮九份Retro」、以台灣水果與台式馬卡龍打造的「好響甜甜Sweet」、以及具有台灣味意象的「好想故鄉Nostalgic」。

以景點九份打造的「好嚮九份Retro」。 陳君毅攝

具有台灣味意象的「好想故鄉Nostalgic」。 陳君毅攝

以台灣水果與台式馬卡龍打造的「好響甜甜Sweet」。 陳君毅攝

一間基本房型的基本售價約為5,000元，但在試營運與疫情間，售價會降至3,000元左右。

和苑三井花園飯店台北忠孝的標準套房。 MGH Mitsui Garden Hotel

飯店、outlet一直開，三井集團在台投資不斷擴大

下町一朗表示，三井不動產集團的「Vision 2025（2025年願景）」中，其中一個目標就是進化成全球企業，看重海外事業的成長。

因為台日關係友好，且台灣是日本人相當喜愛的旅遊目的地，讓三井不動產集團也不斷加大在台灣的投資。除了三間Mitsui Garden Hotel中的台北忠孝已經試營運之外，還有兩間分別位於松山機場、台北車站旁的飯店也在籌備當中。

而2021年與台灣松下營造合作，在新北市三重區的三松M Park建案也即將落成，根據下町一朗的說法，目前已經搶購一空。

商業設施則是三井不動產集團最積極的部分。由2016年就開幕，位於林口的的Mitsui outlet Park打頭陣，接續是2018年開幕的Mitsui outlet Park台中港，目前也在規劃第二期的建設。

在2022年，則還有預計開幕的Mitsui outlet Park台南，「這樣三井將在北、中、南都展開了outlet事業」，下町一朗說。另外，購物中心LaLaport台灣南港、LaLaport台中東區也都預計於2022年開幕。

責任編輯：錢玉紘