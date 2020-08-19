PM工作涉及的範圍既廣且深，有企業的「迷你CEO」之稱。本文從產品經理的定位與職涯發展分析其前景，希望能給有志朝PM領域發展的你一點建議。

課堂上總會有許多學員問到關於產品經理的「定位」與「職涯」發展，如：「我即將邁入中年，PM可以做一輩子嗎？」、「我剛畢業，要如何找PM的工作？」、「我已經工作五年了，想轉職PM，要重頭來嗎？」、「公司沒有PM的組織與職掌，我該離開還是留下呢？」

這讓筆者回想到自己當初在擔任產品經理時，也曾面臨到類似的「抉擇」。

產品經理的「定位」

先來說說在不同產業產品經理在企業組職的定位（下圖一），依筆者多年授課觀察的經驗，台灣有產品經理職位的產業（公司），大致上可以分為兩大類：

業務行銷（Sales／Marketing）

也就是大家常聽到的Sales PM或是Marketing PM，這類型公司的產品經理一般來說有三種情況：

第一種是 外商公司的品牌經理 （Brand Manager），這裡的PM是對該公司的產品進行在地化的品牌管理與經營，有時還須兼任公關發言人（PR Manager），這些工作內容也涵蓋在產品經理的範疇內。

第二種是以 代理國外產品為主的產品行銷經理 （Product Marketing Manager），主要負責該產品在台灣的銷售、行銷、品牌推廣等任務（有關PM與PMM的不同，可參考筆者的另一篇文章）。

第三種是零售業採購（品項）經理（Procurement／Category Manager），之所以會把產品經理稱為採購（品項）經理，一方面是因為採購需負責選品及進貨成本，本質上來說也是產品經理的工作內容；另一方面則是因為零售業商品太多，必須加以分門別類以利管理，所以才會將產品經理稱為Category Manager。

生產製造（Manufacture／Production）

這類型公司的產品經理一般來說有兩種情況：

第一種是 設立產品管理組織 ，這裡的產品經理比較偏向代工產業（也就是大家常聽到的RD PM或是專案經理），資深的PM通常負責客戶專案的掌控及訂單的Fulfillment（履行），資淺或是剛入行的PM則負責跑腿、跟催、寫文件等事務性工作。

第二種是設立新產品開發組織（New Product Development），這裡的產品經理幾乎清一色是技術底，主要的任務即是負責「新技術」（technology leading edge）的研究發展，期待在未來能應用於客戶的需求。

產品經理的「職涯」

根據國內外PM的職務及工作內容，筆者大致歸納成5種發展歷程（下圖二）：

1. 產品助理（Junior Product Manager，JPM）

在多數企業（特別是科技業）又稱為PM Assistant或PM Coordinator，這是一個新手PM的職位，通常已經擁有一些工作經驗（1到3年，依公司大小而異），可以來自任何背景（如：工程、設計、行銷或業務）。過去Google、Facebook、Uber等頂尖的公司也曾推出APM（Associate Product Manager）專案，來培養新手成為產品經理。

APM的目標在於透過一年到兩年的時間在不同產品線學習歷練，熟練後就能擇優晉升為產品經理，讓他們能夠在很短的時間內成為公司的領袖。典型的APM都是剛畢業的，與大多數學徒一樣（有關師徒制可參考筆者的另一篇文章），目的是通過培訓和實際產品開發專案的參與，將這些學徒培養成全職職位。

筆者建議，如果你真的想往產品經理領域發展，有兩個方式可以嘗試。在大公司的話，只要有JPM出缺，就立馬去爭取；另一個機會則是新創公司的招募。 總之，在這個階段就是多聽、多看、多學！（有關新手PM的技能可參考筆者的另一篇文章）

2. 產品經理（Product Manager，PM）

這應該是大家最常見到的職位，必須涵蓋廣泛的經驗、責任和技能（通常需要3到5年，依公司大小而異）。從廣義上來講，這個角色的工作內容是一個可以獨立經營、領導產品開發團隊工作並負責產品或顧客旅程（customer journey）的人。不過，要注意的是產品經理要管的不是人（千萬不要被「經理」兩字所影響），而是要專注於他們管理的產品。如果是Facebook新聞Feed的產品經理並影響數十億用戶，他們可能比一家全新創業公司的產品經理來的更資深、更有經驗。

筆者建議，在這個階段的PM需要更多的「軟技能（soft skill）」，千萬不要害怕「失敗」，才能真正打造出一款產品上市，有了戰功之後，才有機會更上一層樓。

3. 產品總監（Senior Product Manager／Product Director / Group Product Manager）

如果說產品經理這個位置是負責單一產品（如：電競筆電、商用筆電），那麼產品總監（通常需要5到8年，依公司大小而異）要看的就是一個（或一個以上）產品線（如：筆電市場），因此，這個角色需要較多的時間去指導底下的產品經理，但也有可能需要自己操刀某一個產品。

筆者建議，在這個階段的PM需要更多的「管理技能（management skill）」，如：建立新產品開發流程並將其制度化、隨時關注市場趨勢變化及競爭對手的分析等等，讓產品經理們能有更好的發揮空間，提升產品成功的機率。

4. 產品長（Chief Product Officer，CPO）

如果說產品總監這個位置是負責一個（或一個以上）產品線（如：筆電市場），那麼產品長（通常需要10到15年，依公司大小而異）要看的就是一個「局」（如：未來3到5年筆電市場的產品策略為何？平台策略又是為何？），這個角色同時也是組織中最資深的產品人員，通常管理多個產品經理團隊，並代表產品管理部門與其他高階主管（如：CTO、CIO）、利害關係人進行跨部門溝通協調及資源的有效分配，確保與企業整體策略的一致性（strategic alignment）。

除此之外，筆者建議，在這個階段的PM，CPO必須經常扮演Coach（教練）及Mentor（指導者）的角色，以激勵人心。（有關CPO的職責可參考筆者的另一篇文章） 。

5. 產品副總裁／產品負責人（VP Product／Head of Product）

這個職務與多數企業的董事（Director of Board）類似，在擁有眾多產品線和管理層的大公司中很常見（通常需要15年以上的經驗，依公司大小而異），在許多創業公司中，可能稱為產品負責人（Product Lead）。在較小的公司中，產品副總裁和CPO之間的差異並不大，都是組織中最資深的產品人員。但是，在擁有這兩個角色的大型組織中，可能的分工或差異則為產品副總裁負責產品團隊管理、產品開發流程和最終產出（throughout），而CPO則是負責產品願景、產品策略、平台架構及跨部門組織溝通協調。

簡單來說，PO是一個來自Agile（敏捷）和Scrum的工作角色，雖然許多組織將其當成可與PM互換的職位，但這是不正確的。在Scrum中，PO被定義為負責整理待辦事項的人，在敏捷中，PO被定義為業務的代表，並不完全描述PM職責的全部範圍。因此，PO是在敏捷團隊中扮演的角色，而PM是負責產品及其對客戶和業務結果的人員職稱。

結語

一直以來，有很多學者專家對於產品經理的角色、定位與職責，都有不同的見解與論述，有人認為「產品經理就像是迷你CEO」，也有人認為「產品經理更像是打雜或是砲灰」，筆者則是認為產品經理這個角色應該是「產業的領域專家（domain expert）」。

無論你最後的發展如何，筆者深信，產品經理在未來職場上肯定是「眾所矚目的明日之星，而且會閃閃發光」。

責任編輯：陳建鈞

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