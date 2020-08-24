《數位時代》主辦的「數位行銷趨勢年會」，今年特別以「品牌究極進化」為主題，邀請企業主、行銷人一起思考在巨變下，如何轉換品牌策略思維 !

2020年，新冠肺炎疫情加速消費者需求及行為的改變，打亂所有品牌的行銷規劃與步調。面對動盪的市場環境，品牌該如何站穩腳步？

由《數位時代》主辦的「數位行銷趨勢年會」，今年特別以「品牌究極進化」為主題，邀請企業主、行銷人一起思考在巨變下，如何轉換品牌策略思維，回歸初衷，在保有核心品牌價值的同時，應用新技術提供消費者真正有感的創意內容、互動體驗，重新佈局行銷下一步！9月28日的全日論壇將邀請8位品牌專家、產業龍頭，針對極致品牌價值的三大面向：「內容行銷再進化」、「無縫體驗整合」、「奈米網紅新勢力」分享其獨到觀點！

趨勢1：找出關鍵影響源，高效創造網路聲量，奈米網紅將成成功關鍵！

根據財經雜誌Forbes預測：2020年的網紅行銷，就是奈米網紅的天下！相比大網紅，奈米網紅更具成本效益和投資回報潛力。

2018年收購美妝數位技術公司ModiFace，推出AI虛擬試妝、護膚診斷系統等體驗，萊雅集團即是廣泛運用新興數位平台與技術，創造出3.5億社群鐵粉，並創下10年來的全球營業額最佳成績。近年更透過與微網紅的合作，以產品體驗、教學使用等內容與消費者進行有效互動。

2019年雅詩蘭黛集團「花現經典 美力世界」聯合展覽，短短3天展期迅速累積300萬EMV（Earned Media Value）影響力價值，成功背後，即為陽獅媒體集團與新創公司Tagnology合作，運用AI技術挑選影響力高的奈米網紅種子，再結合知名影音內容製作公司CChannel的內容產出，4小時內即時發布高品質影音與圖片貼文，成功匯集奈米網紅的能量，帶動大量網路聲量。陽獅媒體副總經理兼策略長張志豪認為，相較於過往只能砸大錢在粉絲數多的網紅身上，AI技術提供了更好的選擇：帶品牌主找到真正具有影響力的網紅進行擴散、以及更有效的素材內容。

趨勢2：巧妙運用顧客數據，打造真無縫購物體驗

數位時代下，從一般的交易紀錄、小至造訪足跡，透過數位部署蒐集而來的顧客數據，轉化成更具競爭力的創新行動，是品牌在數位轉型時最大的挑戰，同時也是最好的機會。

靠著會員點數經濟、電商網購經濟、座位鮮食經濟三大策略的有效帶動，全家便利商店今年上半年總營收不受疫情影響，較去年逆勢成長9.43%。透過數位會員、積點設計、商品預購等服務，巧妙地於生活場景中讓消費者真正體驗到無界的購物體驗，成功關鍵即在於掌握950萬APP會員的龐大數據資料。透過數據，深入尋找消費者的痛點，並不斷補足痛點、滿足需求，進而增加會員價值，提升黏著度。全家便利商店會員暨電商推進部黃士杰部長也將於9月28日論壇，拆解全家是如何運用大數據，圈出千萬超級會員，用科技加值便利商店的「人味」，打造真正的無界消費體驗。

趨勢3：新銳品牌突圍之道，穩固「品牌初心」仍是關鍵！

性格與態度鮮明的鮮乳坊成立5年來，年營收快速從3,000萬跳漲到3.9億元，無論是內容行銷、設計風格與通路策略，其優質形象都建立在一個基礎上面：掌握自身的「品牌性格」。創辦人龔建嘉：「品牌不是一件漂亮的衣服，品牌就是你自己，所以你要知道自己的個性，用適合的方式被大眾認識。」對於通路的定義鮮乳坊也有獨特的見解，不單純將通路當作販售地點，而是將每一個通路作為一次和顧客溝通品牌的機會。因此，不同通路的上架產品都經過精心篩選，塑造鮮乳坊是在對消費者傳達一種生活「態度」，如此鮮明的品牌形象讓商品從「普通的架上商品」脫穎而出，不但突顯了鮮明的品牌個性，也成為幫通路形象加分的行銷夥伴。

「把「還不錯」的創意丟掉，勇於創造社會意義。」

---台灣奧美集團創意長龔大中

品牌創意若能呼應社會人心、牽動消費者內心的真實想法，便能賦予廣告有如原子彈般爆發四溢的影響力。廣告人應該都要有把「還不錯」的創意丟掉的勇氣，再想一個「更好的」，至於什麼是好創意，他提出除了這個創意新不新之外，有無文化影響力也非常重要！而要能讓內容深入人心，就必須保有品牌初心，並用帶著善意、情懷、文化的創意內容去擁抱群眾。