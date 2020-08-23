陽獅媒體集團與台灣本土新創Tagnology合作，打造「EMV（Earned Media Value，網紅媒體影響力價值）計算指標。

隨著科技進步和社群媒體發展，如今打開Facebook、Instagram和YouTube，已是遍地網紅！有生活、旅遊、美食等深耕不同領域的網紅，還有粉絲人數各異的超大號、大型、奈米和微網紅，這些千姿百態的網紅們，紛紛在網路上爭奇鬥豔。

隨之而來的網紅行銷看似蓬勃，卻缺乏一套有效評估網紅影響力和價值的機制，台灣目前大多只能倚靠粉絲數、觸及人數等幾個簡單數據，做為企業和品牌挑選時的依據。

但根據《數位時代》和行銷科技公司愛卡拉合作，剖析全台1.5萬名網紅的報告指出，擁有大量粉絲的網紅雖然自帶流量、觸及率高，中、小型網紅在「互動率」與「觀看率」中，卻更勝一籌，而品牌未必需要在每次的行銷活動中，都追求「粉絲觸及最大化」，因此，如何在一片茫茫網紅海裡，撈出符合需求的網紅，成了業主頭痛的問題。

陽獅用科學化數據 協助品牌挑網紅

陽獅媒體集團提出的解方，是和台灣本土新創Tagnology合作打造「EMV（Earned Media Value，網紅媒體影響力價值）計算指標及專屬系統平台」。藉著EMV評估標準，陽獅能提供客觀的科學數據給品牌，以相同標準比較、衡量各網紅的社群聲量，甚至連每篇PO文帶給品牌的「影響力價值」，都能被數據化。過程中再搭配人工智慧、Beacon等技術，更讓行銷如虎添翼。

拿下2020 Event Marketing最佳技術應用（Best Use of Techonology）、最佳網紅操作（Best Use of Influencer）兩項銅獎的「麥卡倫莊園攝影展」，以及獲選全球實力媒體2019年最佳案例第一名的「Starbucks at Home」兩個行銷活動，便是陽獅媒體以科學化機制操盤的最佳實例。

社群、AI力加精準定位行銷 麥卡倫展破6.2萬人

去年10月至今年1月，威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）舉辦《麥卡倫莊園攝影展》，展出世界知名馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos）六位攝影師的作品，呈現2018年開幕的麥卡倫新酒廠樣貌。除了攝影作品，活動另外展出珍稀的「麥卡倫72年創世紀水晶瓶The Genesis Decanter」紀念酒款，並在現場設置「M Bar」，讓觀展人在沉浸式的展覽體驗中，能直接品酩麥卡倫，提升對品牌的好感度。

廠商提供

維持源源不絕的觀展人潮、提供良好的消費者體驗，以及優化品牌和消費者間的連結，是此次展覽的三大挑戰。對此，陽獅媒體找來新創夥伴Tagnology、NexRetail、xBeacon，透過社群力（Social Powered）、人工智慧力（AI Powered）和精準定位行銷（Micro-location Targeting），提出「極大化活動聲量」、「展覽體驗優化」和「打造長尾效應」三大策略。

實體線下活動有其單一地點侷限，勢必要藉由線上社群擴散口碑。陽獅媒體首先挑選具高EMV影響力的網紅，在活動初期先創造大量社群討論度，接著即時觀測EMV系統上的社群熱度，將網紅成效數據化，最後適時機隨時加溫社群聲量。

線下部分則利用Beacon達到精準定位行銷。地點定位能有效鎖定展覽週邊人潮，並分類200公尺內蒐集到的Beacon訊號，例如了解消費者的停留時間、到訪頻率，藉此推播合適、客製化的訊息。

同時，觀展人在展覽的觀展時間、路線，或是舉杯飲酒等習慣與動作，都能被AI的影像辨識分析。在更了解消費者喜好後，便能優化場域擺設、調整掛畫位置，提供最佳觀展體驗。

為了延續消費者與品牌間的溝通，打造長尾效應，陽獅媒體也運用IG聊天機器人，只要粉絲傳送PO文到麥卡倫的活動帳號，聊天機器人便會自動送上M Bar品酩邀請及官方帳號連結，提高參與率及官方帳號粉絲數。

IG聊天機器人還會自動感謝來參加活動的PO文粉絲，延伸品牌體驗，並對只留言但未來參加展覽的潛在粉絲提出邀約，將線下到線上的影響力再次導回線下，完成一次完美的O2O2O行銷。

此外，展覽會場蒐集到的消費者喜好，結合Beacon訊號源進行行動廣告蒐集，接下來也能在網路尋找類似消費者，有助進一步的品牌溝通。

在陽獅媒體清楚的三大策略驅動下，為期三個月的展覽湧入超過6.2萬人，優於原訂2.2萬人的目標；在社群上，和同期同品類約1800則貼文相比，粉絲發文量足足多了14倍，整體互動率超過34.4萬，創造800萬的EMV；同時，透過自動化留言系統，起碼減少超過180小時的人力。

Starbucks at Home 分階段讓不同網紅和社群溝通

拿下全球實力媒體2019年最佳案例第一名，並入圍今年度Festival of Media多項國際大獎的「Starbucks at Home」案例，則更有意思。

2018年，雀巢和星巴克成為合作夥伴，隔年，雀巢在台灣推出Starbucks at Home膠囊咖啡系列產品，主打喜愛星巴克的消費者，在家就能擁有「星」享受。

但當時，膠囊咖啡在台灣還不夠普及，利用「星巴克」的形象拉近膠囊咖啡與消費者的距離，讓大家產生興趣進而購買，成了此次的行銷主軸。

根據市場調查顯示，星巴克的粉絲在乎生活品質、愛好流行內容，尤其喜歡在社群中分享。因此，陽獅媒體和Tagnology及GLIA STUDIO合作，以同溫層為發想主軸，希望結合社群力和人工智慧力，創造屬於Starbucks at Home的社群擴散，鼓勵同溫層在社群中分享屬於他們的「星」體驗。（Starbucks at Home案例）

在社群力方面，陽獅媒體利用系統選出具高EMV影響力的網紅，並將不同屬性的高知名度網紅、微網紅和奈米網紅，分三階段進行社群行銷，以持續營造IG同溫層的討論熱度。而和麥卡倫的案例一樣，一旦粉絲傳送PO文到品牌活動帳號後，便立刻借助IG聊天機器人，遞送網購及試用活動報名連結，提高銷售及參加率。

人工智慧力部分，則運用AI技術，找出此次合作網紅中產出影響力最高的貼文，來自動產生影片，創造原生素材內容。同時與國內最大新聞平台ET Today合作，達到影片擴散最大化。

Starbucks at Home的社群整體互動率達3.5％，試用活動報名率則超過10％；報導及影片在24小時內點閱率超過1.4萬及30萬人觸及，相較過往的社群行銷活動，每人觸及成本降低70％，並獲取70萬的EMV。

藉著麥卡倫莊園攝影展和Starbucks at Home兩個案例，陽獅媒體透過科學的方式，協助企業品牌不再瞎子摸象似地挑選網紅，所有網紅都能被清楚數據化，行銷過程中也可以藉由AI、Beacon、聊天機器人等最新技術輔助，達到推廣品牌的目的。