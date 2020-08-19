7月下旬Intel透露7nm製程延宕令外界為之震撼，叱吒半導體產業50餘載的這位處理器巨頭，還有再起的機會嗎？

7月下旬舉辦的財報會議上，Intel宣佈7nm處理推出時程往後遞延六個月，主要原因歸咎於遲遲未見起色的良率，已經比公司預期的進度慢上12個月左右，考慮將尋找代工業者，委外生產7nm晶片。

這則令外界錯愕的消息，昭示著Intel從過往半導體產業的領導者變成追隨者，在製程技術方面大幅落後台積電，當日股價重挫逾16%。

晶片製程延宕、技術團隊大地震，Intel怎麼了？

Intel近年來就已狀況頻傳，由於手機晶片事業虧損連連，技術又難以跟上高通腳步，去年便將業務連同行動網路專利售予蘋果；而產能問題也困擾客戶許久，去年HP、Dell紛紛下修財報預測時，皆指Intel產能不足是罪魁禍首，後者也因此發布公開信致歉。

縱然先前Intel執行長鮑伯．史旺（Bob Swan）才信心滿滿地表示，7nm製程將在2021年登場，並預期2024上半年，就能繳出5nm成果。然而經過半年時間，對外透露的卻是7nm製程良率落後1年，預計延遲6個月推出，這個消息決定了Intel在製程技術上落居台積電下風的事實。

Intel執行長鮑伯．史旺透露，目前7nm製程良率嚴重落後，預計會延後6個月推出。 翻攝intel官方直播連結

且伴隨在7nm製程陷入瓶頸的消息後，Intel更公佈了人事大地震與部門重組，首席工程師穆西．倫杜欽塔拉（Murthy Renduchintala）離職，技術部門也拆分為5個團隊，分別由不同的高層率領，對外界再投下一枚震撼彈。

鑑於Intel過去在CPU領域的霸主地位，不禁讓外界紛紛想問：Intel怎麼了？

Intel天字第一號員工、前執行長安迪．葛洛夫（Andy Grove）在《只有偏執狂才能生存》一書中，提出「策略轉型點」（Strategic Inflection Point）概念。策略轉型點是業務生命週期中，需要改變其基礎的一段時期。

這個改變可能是企業崛起至新高度的機遇，也可能標誌著終結的開始。曾任Intel高管多年的麥克．布魯克（Michael Bruck）分析，Intel迄今50餘載歲月中，曾經歷三次策略轉型點，它把握其中一次，錯過另一次，面臨著下一次。

嗅到個人電腦趨勢，Intel 50餘載歲月中的第一次轉型

儘管Intel現在以微處理器聞名，成立之初卻是主攻記憶體（DRAM）的半導體企業，其產品1103取代了老舊的磁芯記憶體，深受Honeywell等大廠青睞，憑借在DRAM領域的成功，Intel成立3年即成為上市企業。然而稱霸記憶體領域沒多久，東芝、NEC等多家日本企業紛紛入主DRAM戰局，藍海頓時染紅。

當時若講到「電腦」，浮現人們腦海的是能夠擺滿一個房間的大型設備，絕不是現在能夠在桌上、膝上使用的個人裝置。然而Intel相當早就轉投入為個人電腦設計微處理器，這項決定便是Intel經歷的第一個策略轉型點。1985年推出的x86系列80386處理器，首次實現32位元系統，成為Intel登上微處理器霸主的分水嶺，此時其DRAM市占率已經只剩1%。

在成為處理器霸主以前，Intel最初的產品是記憶體。 Shutterstock

後續推出的80486處理器，更與微軟Window 3.X系列作業系統雙劍合璧，急速拓展了個人電腦市場。Intel透過不斷增加積體電路上電晶體的數量加強效能，吸引人們升級電腦設備，例如8088處理器的有2.9萬個電晶體，4年後的80386則達到27.5萬個電晶體。

電晶體數量成長速度以Intel共同創辦人之一的高登．摩爾（Gordon Moore）之名命名摩爾定律，他在1965年預言半導體上電晶體與電阻的數量每年成長一倍，並在1975年修改為每兩年成長一倍。

1995年，Intel已然成為全球最有影響力的半導體企業，掌握超過90%的CPU市場。其微處理器甚至為整個電腦產業帶來策略轉型點，從垂直一條龍生產轉向水平專精特定領域。Intel與微軟對個人電腦的主宰被合稱Wintel聯盟，市面上幾乎沒有電腦不支援其CPU，這是Intel歷史上最輝煌的一刻。

沒拿下iPhone訂單、錯失行動市場，Intel前執行長嘆：我們本能改變世界

縱然在處理器領域打下帝國，Intel卻未能把握下一個策略轉型點──也就是智慧型手機的到來，一步步導致如今節節敗退、欲振乏力的頹勢。

「我們今天將見證新的歷史。」賈伯斯在2007年的Macworld發表會上，向大眾揭露了第一代iPhone，這史上第一款順利商業化的智慧型手機，並非搭載Intel x86處理器，而是選用更省電的ARM架構晶片，並外包給代工廠生產。追求高效能導致的高耗電，導致Intel處理器被屏絕於iPhone之外。

距離iPhone問世前不久，Mac才正式改用Intel處理器，對於小覷行動市場，沒有拿下iPhone訂單，錯估這是門賠本生意，前執行長保羅．歐德寧（Paul Otellini）曾扼腕表示，「如果我們取得這份訂單，世界將大為不同。」iPhone銷量超過他們當初預估的100倍以上。

為了維持獲利率，Intel決定以x86架構開發行動晶片，而不是簡單地為蘋果生產ARM晶片。如果說對Windows的眷戀導致了微軟的失敗，對x86的執著使得Intel未能乘上行動浪潮，個人電腦時代的雙雄，都被過去的成功所束縛。

2006年，Intel出售了旗下ARM公司XScale，理由是銷售量低之餘，也與研發中的低耗能Atom系列晶片路線相衝。然而出售XScale後，Intel直到2012年才端出第一款Atom系列SoC（系統單晶片），此時iPhone都已登場5年之久。

再加上，Intel不願意冒險割捨在電腦處理器領域建立的優勢，分出資源投入行動晶片的研發與產製，所有廠房、設備均針對製造價格高、利潤豐的電腦處理器，甚至擔心這些低價位的產品，可能影響主力業務的銷售。

等到Intel意識到行動商機究竟有多龐大時，ARM與台積電早已瓜分了天下，分持半導體設計與製造兩端。如今ARM架構晶片成為行動市場的絕對多數，高達90%筆電、智慧型手機的晶片都是採用ARM架構，而台積電也是最主要的代工業者，甚至三星也趕上了Intel的腳步。

Intel的下一個策略轉型點：放棄晶圓製造業務

直到最近幾年以前，Intel在製程上持續領先台積電，然而Intel一條龍生產的運作模式，已經越來越難以跟上日益複雜的半導體製程技術。就如同Intel生產出微處理器，讓軟硬體全都包的電腦大廠被迫轉型，台積電專精晶圓代工的商業模式，也令Intel不得不做出改變。

掌握越長的垂直流程，越容易被「瓶頸」所絆住，只要其中一個節點遇上阻礙，整個流程都會因此停滯。這正是Intel當下所面臨的策略轉型點：放棄晶圓製造業務。

Intel前資深高管麥克．布魯克認為，Intel必須拆分其晶片製造業務，才能繼續在科技領域維持領先地位。 shutterstock

布魯克指出，就當下而言，Intel仍然表現良好，電腦處理器依舊賺錢，其主導的伺服器市場也隨雲端不斷蓬勃，但包括Google、亞馬遜、華為在內，越來越多企業將目光投注於ARM架構的伺服器CPU，這些產品都會交由台積電製造，Intel將逐漸失去伺服器領域的優勢。

2020年1月，投行傑富瑞分析師馬克．利帕西斯（Mark Lipacis）分佈一份報告，認為Intel應該拆分其製造業務，不與台積電直接競爭。他分析此舉將令Intel股價提昇19美元。

布魯克認為，所幸Intel現任執行長鮑伯．史旺是2016年才加入Intel的外聘經理人，對過去作法不會有太深的執著，有望帶領Intel邁出新的一步。

實際上，在宣佈7nm製程延宕時，史旺便透露7nm晶片可能委外代工，開創Intel 50多年歷史上的首例。

現在的Intel就如同一輛高速奔馳的列車，即使失去動力仍能隨著慣性行駛好一段時間，但若是無法把握這次的策略轉型點改革，終究會失去在科技領域的優勢地位。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：LinkedIn、Stratechery、Extreme Tech