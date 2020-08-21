日本「人生釀造craft」以AI技術分析各世代的「味道」，剛開賣就熱銷一空！4款色澤、香氣與味道都不同，釀出人生4個階段不同的風味。

喝啤酒並不是新鮮事，但你喝過AI調配出的啤酒嗎？日本電氣株式會社NEC攜手精釀啤酒公司COEDO運用最新的AI技術分析各個世代，打造出人生4個階段不同色彩、香氣與味道的酒款，有如初戀般的粉紅也有高酒精濃度的特殊麥芽香。絕美瓶身設計與創意想法讓這款「人生釀造craft」才開賣第一天便已熱銷一空！

AI×啤酒職人=「人生釀造craft」

NEC內部的先進AI技術群「NEC the WISE」，將株式會社小學館過去數十年間的發布的雜誌圖像與文章做分析，再將品鑑精釀啤酒時的「色、香、味」3個步驟轉換成數值特徵，啤酒釀造職人們會依此進行參考，分別釀造出4種口味的精釀啤酒。品牌雙方認為，人生釀造系列將助於促進每個世代間的交流，也可使每個人都有機會體驗每一代人的人生軌跡。

色、香、味如何訂定？啤酒顏色分析了多款雜誌內圖像，生成各年齡層的服裝概念圖；氣味則來自於雜誌中常用詞彙，將其轉換成水果、焦糖、酚、麥芽、酒精等香氣指數；味道則是從雜誌中汲取圖片，將時尚品味轉換成酸甜苦樂四個味道指數，這些都是透過AI的數據分析、經過職人之手，最終形成四個世代的不同風味。

人生釀造craft：20’s PINK

20世代，又可說是被網路社群包圍的一個世代。20世代的啤酒有著柑橘香氣，還有扶桑花的酸味與淡淡的粉紅色澤，如同這個世代的青澀純真；而這款啤酒苦味與酒精含量皆適中，就像果汁一般，任何人都可以毫無負擔的飲用。

人生釀造craft：30’s BLUE

30世代，與過去有著全然不同價值觀的千禧一代。帶點成熟大人味卻又蘊含活力的藍色是30世代精釀啤酒的顏色；30世代的啤酒具熱帶椰子與啤酒花香氣，還有檸檬皮的酸度揉合啤酒花的苦味，就像剛邁入30歲沒多久的大人一樣，有著百感交織的酸苦滋味。

人生釀造craft：40’s YELLOW

40世代已然經歷了生命中的許多動盪，它融合了酵母與酚類的複雜香氣，雖然啤酒顏色看起來與普通啤酒並無不同，但入口後卻會驚訝它比想像中還更加順口，而如此順口的滋味原來就是人生在經過種種關卡後努力走到現今的證明。

人生釀造craft：50’s RED

50世代走過了人生一半風景，生命裡蘊含豐厚經驗。50世代啤酒濃郁艷麗的顏色，搭配特殊麥芽與高濃度酒精，喝起來清爽但口感層次豐富，用來表現這個世代見過大風大浪的處事與豐富內蘊恐怕是再適合不過！

人生釀造系列相當受歡迎，自7月15日一開賣後便迅速完售，但目前可至CEODO的線上商店預訂，預計將會在9月底至10月中旬陸續發貨。

「人生釀造craft」4瓶一組並無單售，售價為1,540日圓（含稅），約新台幣428元。雖然啤酒並無單罐分售，但能藉此體驗不同世代的滋味也是一件不錯的事，即使是同一款啤酒，不同的人喝起來說不定也會有不同滋味呢！

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責任編輯：林芳如

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