蘋果今年秋季將推出5G手機，摩根士丹利相當看好中國市場，認為中國將迎來四年來最大iPhone換機潮。

摩根士丹利（大摩）周三（19日）表示，蘋果公司即將推出的新款旗艦iPhone將在中國迎接四年來最大換機潮，原因是目前在中國至少68％用戶手中的iPhone至少已經推出兩年，比率是四年來最高，意味著蘋果在中國擁有「龐大的升級潛力」。

大摩表示，目前中國蘋果用戶持有推出兩年iPhone占整體的比率略高於68％，比去年上升8個百分點，比2017年更升逾20個百分點。

大摩說：「在我們看來，這代表iPhone在中國的升級潛力顯著，是四年來最大，也能支持我們先前的論點，即iPhone出貨成長將在2021會計年度明顯加速。」

大摩看好升級潛力的理由有三。第一，蘋果最新iPhone預料將有5G上網功能；第二，拜平價的iPhone SE推出之賜，市場期待新機的價格持平，有助帶動換機。第三，舊換新換購方案（trade-in）和募資計畫提高吸引力。

蘋果股價周三收盤小漲0.13％至462.83美元（約新台幣1.3萬元），市值報1.98兆美元（約新台幣58.2兆元），盤中一度突破2兆美元（約新台幣58.8兆元），今年來累計上漲57％。

蘋果股價 (黃) 和標普500指數 (藍) 近十年來漲幅 鉅亨網

迫於疫情，蘋果今年一度關閉中國門市，但在中國的銷售量已經從2月不到50萬支的低點穩定回升，第2季的大中華營收也成長。

十年一遇的大好機會

其他華爾街分析師也對iPhone將帶來的升級潮相當樂觀。Loup Ventures分析師吉恩·明斯特（Gene Munster）周三說，「5G將帶動三年升級循環」，這是帶動蘋果市值突破2兆美元（約新台幣58.8兆元）的關鍵力量之一。

Wedbush證券分析師丹尼爾·艾夫斯（Daniel Ives）本月稍早表示，下一代iPhone將在未來12到18個月迎接「十年一遇的機運」。「我們預估，全球9.5億支iPhone當中，有350億支即將升級。」

艾夫斯表示，中國依然是蘋果成功的關鍵因素，預估明年約20％升級需求來自中國，他看好中國市場能在未來6到9個月保持可觀的成長力道。

責任編輯：林芳如、錢玉紘

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