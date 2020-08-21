台積電於昨日又公告將斥資8.6億購入益通光能在南科廠的廠房、共計1.3萬坪，這已經是台積電4個月內以來第三次購入南科廠的廠房，台積電究竟有何佈局規劃？

晶圓代工龍頭台積電昨（19）日宣布將斥資8.6億新台幣購買益通光能科技在南科（台南市新市區南科二路8號）的廠房以及附屬設施；10天前、8月12日時，偏光板廠力特也公告將處分其位於南科廠（台南市善化區三抱竹路9號）的廠房予台積電，交易金額為36.5億新台幣；而更早之前，5月12日時，台積電的供應商家登也以重訊方式告知，將處分其位於南科（台南市新市區南科七路52號）的不動產，交易金額為6.6億新台幣。

短短4個月之內，台積電總共支出了51.7億新台幣採購南科廠附近廠商的廠房及相關設備，三個採購案建物面積高達逾3.7萬坪，台積電究竟有何盤算？

南科廠採購案頻頻，台積電：僅為營運所需

20日在設備供應商艾司摩爾（ASML）台南全球技術培訓中心開幕典禮的公開活動上，南科廠副總經理王英郎被問及此事時笑而不答，但從合作夥伴ASML積極在台佈局EUV（極紫外光刻）技術培訓的動作來看，重要客戶台積電在此技術上的應用肯定是持續強勁。

作為台積電晶圓廠營運副總的王英朗，在出席重要供應商艾司摩爾（ASML）活動上，對於近期採購南科廠廠房一事，是否為之後先進製程佈局做準備，他僅笑而不答。 簡永昌攝影

艾司摩爾EUV全球技術培訓中心 簡永昌攝影

尤其5奈米已在今年上半年進入量產、3奈米也預計於2022年下半年量產，下週二（8/25）台積電也將在技術論壇上分享目前在先進製程上的規劃、外界預期在定調3奈米沿用FinFET架構之後，有望再針對2奈米的進度、乃至於架構的選擇做更近一步的說明，也因此採購廠房動作一事，讓人聯想是在為接下來先進製程產能跟需求做佈局。

對此，台積電官方也僅表示上述這一連串的採購案，主要是針對南科廠的營運所需，是否對於南科廠有更近一步的佈局跟計畫，台積電表示不多做評論（No Comment）。

5奈米今年上半年量產，就在南科晶圓十八廠

攤開台積電目前在台灣的廠房，位於南科的就有包括晶圓六廠、晶圓十四廠、先進封測二廠，以及今年剛投入量產的晶圓十八廠。

除了有晶圓六廠、晶圓十四廠外，今年上半年剛進入量產的5奈米，即是在南科晶圓十八廠生產，同時晶圓十八廠也為了未來先進製程發展預留部分產能，作為研發用途。 Shutterstock

從過去揭露的資料顯示，2000年啟用的晶圓六廠為8吋晶圓廠，主要生產成熟製程；而2004年投入量產的晶圓十四廠，則是一座12吋晶圓廠，與同為12吋晶圓廠的晶圓十二廠、晶圓十五廠在108年一整年，能為台積電創造出總產能800萬片12吋晶圓約當量，去年一支獨秀的7奈米先進製程即是在此生產。

至於今年上半年進入量產的5奈米先進製程，就是在台積電第四座超大晶圓廠：晶圓十八廠生產，同時該廠房也為了提供更先進的製造技術，保留了部分產能作為研發用途，以支援3奈米、2奈米以及更先進製程的技術發展。

提高資本支出＋客戶下單先進製程＝產能強勁

此時，回頭看台積電在過去這半年所做的決定跟動向，也不難發現出一些端倪。

第二季法說會上，台積電上調資本支出，同時上半年雖有華為打壓造成無法生產的消息，但蘋果、AMD乃至於英特爾訂單的遞補，都讓台積電先進製程滿載，也讓人猜測近期的南科廠廠房採購，都是為了後續先進製程產能需求佈局。 簡永昌攝影

包括第二季法說會上，在全球仍受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊的時刻，依舊宣布上調資本支出至160-170億美元（約台幣4900-5100億）；同時，在美國打壓華為的情況下失去了這個重要客戶，台積電卻迎來了蘋果全新Arm架構的CPU將採用5奈米製程、以及外傳英特爾（intel）因製程卡關可能釋出GPU的代工訂單，都一再顯示台積電的製程技術不僅一流，市場的需求也依舊強勁，兩者加乘的情況下，要在南科多採購廠房佈局先進製程產能跟研發需求的可能性，也讓人不難理解了。

責任編輯：錢玉紘