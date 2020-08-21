最近新聞熱點康友-KY、鎧勝-KY，兩家企業股票都掛KY兩個英文字。KY類股是什麼？

最近資本市場上有許多重大事件發生，一是昔日生技股王康友-KY，傳出董事長、財務長等高層全數落跑；還有蘋果機殼廠鎧勝-KY與母公司和碩聯合科技共同停止交易，並宣布併入母公司。這兩間公司名稱後面，都掛了「KY」兩個英文字母，這究竟是什麼意思？

KY股是什麼？

KY，其實是「開曼群島」（The Cayman Islands）的縮寫，而有掛上這個後綴字母的公司，是指公司在國外設立與註冊，只是選擇來台灣上市。

目前台灣上市櫃裡有超過百檔這類型的股票，像是租賃業務為主的中租-KY、85度C母公司美食-KY等知名企業，都是以這種方式在台灣公開交易。

那麼，投資KY類股和投資一般公司，有什麼不同嗎？

投資KY股的好處：股利免課稅、免補充保費

從目前金管會的規定上來看，KY類股和一般上市櫃股票是完全一樣的，同樣每季發表財務報告，並鼓勵他們定期舉辦法說會與投資人溝通，交易方式也和平常買賣股票沒什麼不同。

shutterstock

不過，有一項最大的差異是，領取KY類股配發的股利時，會被計算為「海外所得」。由於台灣課徵個人所得稅時，基本上只有台灣境內所得，才需要繳稅，換句話說領取KY類股的股利時，原則上並不會被課稅。同時，KY類股的現金股利也不需要繳納二代健保補充保費，因此它們成為不少人存股、領股利的首選。

當然，上述提到的是「原則上」不須繳稅，某些情況之下，仍然會有被課稅的可能。根據現行法規，個人海外所得100萬元以下，就無須申報為基本所得，即使超過100萬元，如果加上境內所得和其他項目，小於670萬元的話，也還是在免稅範圍中。唯有當基本所得超過670萬元時，才需課徵20%的基本稅額。

投資KY股的風險：不是每檔都配息、海外市場難掌握

儘管有免稅和免二代健保補充保費的優勢，但挑選KY類股做為領取股利來源時，同樣要徹底了解該公司之後再投資。畢竟不是每一檔KY類股都會配發高股息，有些企業專門經營海外市場，身處台灣的投資人，可能也對當地市場情況較難以及時掌握，現在適逢除權旺季，還是要睜大眼睛，找到好標的！

延伸閱讀：

1. 投資新手要看！理財專家常講的「定存股」，到底是什麼？

2. 學會這樣買股票，每年多領一筆「年中獎金」！

3. 哪種股票比較賺？你該買哪檔？比「殖利率」更重要的衡量指標

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：經理人月刊