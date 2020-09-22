台灣資料科學推出人流資訊流分析天線蒐集現場數據，環球睿視專注語意深度學習技術，前進智能則是創新研發AI商品推薦演算法。

在第二期台灣微軟新創加速器入選的新創團隊中，有些團隊的解決方案並沒有特別聚焦在特定產業，像台灣資料科學、環球睿視及前進智能三家團隊，皆是以AI數據分析為基礎，打造創產業的應用模式。

台灣資料科學：人流資訊流分析天線 不只統計人數還能進行資安管控

從AI大數據起家的台灣資料科學，將自身定位為數據分析的系統整合商，透過軟體、硬體及數據的整合，協助企業量身打造最適合的AIoT應用。

台灣資料科學執行長卓瑩鎗博士指出，公司累積了非常多的支付業和零售業專案經驗，早期曾經開發過物聯網販賣機、多元支付鮮奶咖啡機和售票KIOSK等等，整合物聯網與行動支付，讓民眾體驗無現金交易的消費模式，對便利商店業者來說，物聯網販賣機可以同時降低通路成本和經營成本，店員可用App確認是否要補貨，經營者在規劃商品組合時，也能根據現場人潮、氣象資料等數據，預測商品需求並彈性調整販賣機銷售的產品。

此外，台灣資料科學在2020年研發出人流資訊流天線，可以偵測周圍20-30公尺內發出的無線訊號裝置(比如手機或智慧型手錶)，再將偵測數據回傳到雲端平台進行數據分析。其特色是價格親民、快速佈署，而且可以人流統計和進行資訊安全管控等特殊應用。

目前包括選舉造勢場合、動物園、博物館和大眾運輸工具...等，都曾經使用過此款天線來統計該次活動的參與人數，或是該日的入園人數。另外像零售通業者或大型展館，除了用來統計人數外，還可以推估人潮行徑路線、各區域的分布密集度...等。至於安全管控，則可避免有心人士潛入禁止進入的區域，或限制某些重要場合時，與會者不能攜帶特定廠牌的手機入場，甚至結合企業防火牆設備，將不被允許的訊號設成黑名單，避免企業資料外洩的風險。台灣資料科學在人流資訊流天線的實作上，充分展現了系統整合和AI大數據的深厚功力，目前也正在開發適合在5G環境下的下一代天線。

數位時代

環球睿視：深耕語意深度學習 打造創新人機協同作業模式

身為台灣第一家拿到股票代號的AI新創公司，環球睿視獨特之處在於，透過微軟Azure平台提供語意深度學習與機器學習核心引擎技術，發展跨境 Hybrid AI 語意對話服務機器人與真人協同服務，目前台灣許多金融業者的線上客服系統，是以選單式流程設計之聊天機器人(Chatbot)為基礎，而環球睿視更擅長以AI語意問答與智慧代理機器人(AI Agent Bot)解決方案介接整合不同系統，創造客服以外的應用面向。

環球睿視執行長蘇育民指出，對於像客服諮詢這類重複性問題較多的工作，可以讓AI在一線代替真人來回答，僅保留少數人力在後台備援回答處理較複雜的問題，公司可將多餘人力釋出做更具創造性及具有效益的事情，對於某些專業程度較高的工作來說如醫學或法律，AI很適合在二線擔任人工智慧助理角色，透過AI與真人協作提高工作效率。例如：以AI視覺辨識技術協助快速篩檢電腦斷層或X光片影像，以AI語意文本分析技術協助法律文本判讀，再交由律師真人專家進行覆核，節省律師真人專家工作時間。

此外，環球睿視還整合各種數據，包括地圖、政府開放資料（如：交通、住宿、景點）、社交網站上的開放照片...等，推出智慧旅遊機器人(AI Travel Bot)，只要在地圖上一點，就可以看到照片、景點介紹、及週遭食宿訊息，還能向機器人詢問問題，其特色是支援多語言，外國觀光客可用英語和機器人對談，結合GPS即時推播最新訊息，讓AI聊天機器人瞬間化身外國觀光客的線上虛擬導遊。

前進智能：根據當下使用行為做分析 提高需求預測準確度

「相似商品推薦…」「你可能還會喜歡以下商品…」這是電商網站上經常看到的行銷手法，在商品介紹頁的下方，列出消費者可能有興趣的商品，藉由主動推薦的方式，刺激消費者購買。「但是，現行的商品推薦機制大多用商品分類/貼標、會員貼標等歷史資料去分析，沒有考量到個人當下意圖的變化，也不具備自然語言處理能力，導致推薦結果並不是那麼精準，」前進智能企業開發處處長郭穎容指出。

舉例來說，粉領族在網路上搜尋想買給父親節的禮物，此時電商平台應該在當下推薦男性化的商品，才會符合該名消費者需求，而不是根據過往的會員標籤一直推薦女性化的商品。再者就理解自然語言來看，消費者在網路上搜「乾菇」，代表他想找的是乾燥處理過後的香菇，但現行以關鍵字處理商品搜尋結果的做法，系統可能判讀成「乾」、「菇」兩個關鍵字，呈現在螢幕上的搜尋結果，要不是完全認不得找不到商品，不然很多可能會找到類似「香菇口味乾麵」都不是消費者想要找的商品。而傳統關鍵字方法推薦及搜尋相似商品還需不斷靠大量人力維護錯別字與同音同義詞等問題，舉例：「王子面」、「3和1咖啡包」等，很容易有所遺漏或來不及更新無法與時俱進。

因此前進智能創新研發AI演算法，使用深度學習與雲端技術可以即時分析消費者當下的瀏覽行為，配合過去的購買記錄找出個人化的喜好，同時再結合以深度學習為基礎的自然語言理解能力與圖像辨識技術，透過大量資料不斷的學習與更新，某電商業者在導入前進智能的AI解決方案後進行即時個人化商品推薦，轉單率及客單價成長了10%。

前進智能

微軟專家技術部總經理暨微軟新創加速器執行長胡德民認為，本屆入選的新創團隊，其解決方案都反應出台灣深厚的技術能量和創意，尤其台灣IT應用起步時間早，各行各業其實都累積了龐大的數據，而這些新創團隊的解決方案，恰好能協助企業挖掘數據價值，實現數位轉型目標。另一方面，胡德民也希望微軟能夠藉著加速器的力量帶領新創團隊「出海」，協助國外企業解決相同的產業問題，讓台灣新創能夠在全球舞台展現價值。