康統醫學用語音辨識技術，將聲音自動轉譯成醫療檢查文字報告，提高醫師工作效率，愛因斯坦人工智慧則用AI偵測腦出血現象，爭取腦部疾病患者的黃金治療時間。

在第二期台灣微軟新創加速器入選的新創團隊中，康統醫學和愛因斯坦人工智慧二家團隊都聚焦在醫療產業，且是從使用者角度出發，提出現行醫療作業的困境，再透過人工智慧來解決問題。

數位時代

康統醫學：用AI語音輸入自動產出檢查報告 提升醫師作業效率

很多人不清楚，台灣的醫生除了幫病患看診外，還有許多工作要處理，例如：各式檢查以及撰寫檢查報告，就是醫生日常的工作項目之一。

對專科醫師來說，在幫病患做大腸鏡、手術、超音波、查房等等各式診療後，必須要出具一份手術報告或巡房記錄，「但是醫師工作非常忙碌，術後往往沒有足夠時間坐下來好好寫病歷」，曾任醫學中心肝膽腸胃科主治醫師的康統醫學執行長廖威宣、大方分享過來人的經驗，他和許多醫師朋友都是晚上留在病歷室加班寫病歷，一方面自己累，且沒有及時完成會被醫院罰錢，一方面術後多時再去回想病況，有時也怕寫的不夠精準。

為了解決這個問題，廖威宣決定創業，發展醫療語音助理之即刻報告解決方案，其應用面向有二種，一是讓醫師可以用聲控的方式去操作系統；二是以AI語音辨識技術為基礎，將語音自動轉譯成醫療檢查文字報告，醫師再根據報告調整內容即可，如此方式估計可節省8成以上的病歷書寫時間，且當下記錄完全不會有遺忘診斷的問題。日前已在台大醫院進行相關測試，計劃先運用在腸胃內視鏡的檢查報告上。

廖威宣醫師表示，以前醫生在做檢查時，只能簡短紀錄重點，透過語音轉文字的方式，不只可以講的更清楚、紀錄更多資訊，而且可以降低醫生撰寫報告的時間，還能讓診斷報告更完整。未來，康統醫學希望將這套解決方案擴大到不同科別的檢查，或是開刀房、門診等情境，協助醫師提高作業效率，省下更多時間與病患互動，建立良好的醫病關係。

愛因斯坦人工智慧：AI偵測腦出血情形 爭取黃金治療時間

腦，是人體最重要的器官之一，當腦部出現嚴重疾病，例如：外傷、中風…等，把握發病後4~6小時黃金時間，是醫學治療上的重要關鍵，因此，愛因斯坦人工智慧發展AI影像分析技術，由AI判讀急診病患的腦部斷層掃描影像，偵測有沒有腦出血、中線偏移情形，希望可以縮短患者的診療過程。

愛因斯坦人工智慧

愛因斯坦人工智慧創辦人及執行長周仁海表示，創業成員中有一名神經外科醫師，非常清楚腦部疾病的治療過程，是一場與時間的競賽，當患者發病後，多半直接送到急診室，然而急診室醫師人力有限、且並非每一位都是腦部專科，在判讀腦部斷層掃描影像時，免不了會有速度和精準度的爭議。

而愛因斯坦的解決方案，克服了急診室醫護人力不足的困境。患者在進行腦部斷層檢查後，系統會立即判讀影像，倘若有腦出血現象，就會透過顏色標示、發送簡訊或其他方式，主動提醒急診值班醫師優先處理，如此不只提高影像判讀準確度，也縮短了病患等候時間，替醫生爭取到更多黃金治療時間。

目前愛因斯坦主要專注於急診科、放射科和神經外科的應用，且已經獲得美國FDA和台灣TFDA雙認證，是全球唯一有此殊榮的AI公司，不只台灣醫學中心和地區醫院皆已經導入，在美國、東南亞、中國也有合作案例。

台灣微軟企業服務事業群總經理暨首席技術長陳守正認為，台灣擁有優秀的人才與技術、可在地結合半導體產業和醫療器材產業、高齡少子化的社會結構、完整的健保體系和地區緊密性等條件，是發展智慧醫療的理想市場，因此微軟一直致力於推動用AI促成醫療業數位轉型、提升醫療服務品質。

此外，陳守正也補充指出，不只如此，微軟也積極尋找有潛力的AI醫療新創團隊，所以在第一、二屆新創加速器中，皆有聚焦醫療業的新創團隊，微軟希望透過新創的力量，推動醫療產業夥伴拓展AI在智慧醫療領域的應用，帶領台灣邁向醫療4.0時代。

台灣微軟企業服務事業群總經理暨首席技術長陳守正認為，台灣擁有優秀的人才與技術、可在地結合半導體產業和醫療器材產業、高齡少子化的社會結構、完整的健保體系和地區緊密性等條件，是發展智慧醫療的理想市場，因此微軟一直致力於推動用AI促成醫療業數位轉型、提升醫療服務品質。

此外，陳守正也補充指出，不只如此，微軟也積極尋找有潛力的AI醫療新創團隊，所以在第一、二屆新創加速器中，皆有聚焦醫療業的新創團隊，微軟希望透過新創的力量，推動醫療產業夥伴拓展AI在智慧醫療領域的應用，帶領台灣邁向醫療4.0時代。