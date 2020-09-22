桓竑智聯及國際信任機器應用創新技術，改善物聯網與區塊鏈應用的盲點，杰悉科技和極現科技則是強化視覺化與數據的整合應用。

在 《【微軟新創加速器入選團隊-跨產業1】優化AI演算法 讓數據分析結果更具應用價值》一文中，介紹了3家適合跨產業應用的解決方案，另外還有4家團隊也是屬於相同類型，像桓竑智聯及國際信任機器應用自行研發的創新技術，改善物聯網與區塊鏈應用的盲點，杰悉科技和極現科技則是強化視覺與數據的整合應用。

數位時代

杰悉科技：整合數據與視覺化介面 打造高效率管理平台

管理，是每一個企業或組織都要面對的課題，當管理的場域越來越大，光靠單一系統或傳統報表管理已然不足，結合視覺化介面與即時數據的3D空間管理，才能避開盲點，找出問題的根源，或是在問題發生前提早去解決它。

杰悉科技總經理張泫沛舉例說明，大型資料中心可能有數百個機櫃，而機櫃管理的重要因子之一是溫度，傳統靠感測器偵測溫度的做法，當機櫃溫度過高時，傳統系統只會顯示文字訊息，管理者不一定能馬上找到機櫃位置，但若將訊息結合資料中心現場機櫃空間配置圖，透過3D可視化管理系統，管理者就能快速找到溫度偏高的機櫃進行處理。

因此，張泫沛結合3D建模與AI人才成立杰悉科技，整合企業內部各項數據，再用高度擬真的3D建模真實還原管理場域，透過視覺化的戰情決策系統，提高管理效率，避免人為疏失。

某台灣製造業者的海外泰國工廠，為能夠即時掌握每一個地點的數據，於2019年導入杰悉科技解決方案，將五個T的數據，包括資訊科技(IT)、運營技術(OT)、建築科技(BT)、安全監控與消防系統(ST)、通訊技術(CT)五個T，全部整合在單一平台上，管理者不只能在泰國工廠戰情中心一覽廠區數據全貌，在台灣總部也能建構同步系統掌握當地狀況，今年受到疫情影響，台灣管理者無法親臨泰國現場，便是仰仗這套系統確保廠區運作順暢。

數位時代

國際信任機器：創新技術突破區塊鏈驗證限制 實現整合IoT應用目標

物聯網與區塊鏈兩項技術的整合應用，是未來科技發展趨勢，然而伴隨物聯網應用而來的驚人資料量，區塊鏈的交易處理速度遠遠跟不上，同時還會有資料來源驗證問題，導致兩項技術的整合應用受到限制。因此，國際信任機器(ITM)執行長暨共同創辦人陳洲任，以密碼學技術為基礎，試圖解決區塊鏈在處理大量資料時的速度問題。

陳洲任指出，ITM區塊鏈擴容解決方案可以將100萬筆交易資料打包濃縮成一小段字串，大小僅有32Bytes的「帳本指紋」，而不用將原始資料全部上傳到區塊鏈，要確認資料是否受到竄改時，只需驗證指紋是否相符即可，運算需求與資料傳輸量都大大減低。

同時，ITM也研發區塊鏈IC整合技術，將自家獨有的驗證演算法放入晶片中，只要在物聯網裝置嵌入此演算法，由裝置所蒐集到的資料可以上區塊鏈存證，不僅不可被竄改，且可被信任，非常適合智慧電錶、再生能源履歷、空氣檢測盒子、行車紀錄器、智慧工廠等應用。

除了在微軟Azure Sphere晶片內建驗證算法，ITM也整合了微軟IoT Hub技術，讓物聯網裝置的數據輕鬆連上Azure雲端平台，進而開發出更多加值應用。目前，ITM和電力公司合作的智慧電錶上鏈，就是使用微軟Azure Sphere物聯網平台，智慧電錶所蒐集到的數據，都會直接上傳到Azure存證，建立可被信任的再生能源資料。

數位時代

極現科技：空拍大數據服務 替企業省下軟硬體採購成本

全球無人機的市場正在快速成長，但無人機數據應用的普及度，卻跟不上硬體成長的速度，關鍵就在於成本。

致力於推動無人機大數據服務的極現科技執行長徐偉城指出，無人機影像處理

需要專業人員及軟體，因此價格非常昂貴，且處理完的影像，使用者只能截圖來看，再加上無人機硬體發展非常快，平均每半年就會更新一次規格，成本加上硬體更新快，還有陸續增加的法規要求，導致許多企業難以xs自建空拍數據生產線，應用也就跟著受到限制。

為了解決問題，極現科技研發出整合式4D雲端服務平台earthbook，企業連上網路就能使用平台，將空拍照片或影片轉化成可以量化的資訊，例如：時間、空間、GPS座標、物件的距離/面積/體積…等，不只省下昂貴的軟體授權費，同時還提供飛手媒合服務，讓企業不必特別採購軟硬體及面對繁瑣的法規，就能快速蒐集與使用空拍數據。

徐偉城強調，過往無人機所拍攝的照片或影片，常常不知道是在哪裡，而極現科技的4D平台則可整合既有空間資訊，讓使用者一看到照片，就知道裡面的場景是哪一段路、哪一條橋、哪一座工廠或餐廳…等，非常適合土木工程、污染調查、保險理賠、防災與勘災等應用，像印尼某公共工程承包商便是使用極現科技解決方案，從空拍機數據中推算出當下施工進度，做為請款及工程保險投保之用。

數位時代

桓竑智聯：透過端點直聯加密傳輸資訊 降低成本、保護通訊隱私

透過網路傳送文件或音視頻檔案，是現代人經常做的事，但是目前的做法，大多是透過網路服務業者的中繼系統來傳輸檔案，不只服務過程成本累積形成經營負擔，也容易有隱私爭議，因此，桓竑智聯團隊憑藉過往的軟硬體整合經驗，創建出IOEX解決方案，讓設備和設備之間可以在既有的網路條件下直接連通，並進行多管道的雙向通訊。

桓竑智聯執行長洪啓淵指出，桓竑智聯引用並改造分散式節點網路，及區塊鏈智能合約，發展出IOEX端點直連加密傳輸技術，網路服務業者不必建中繼系統，就能讓使用者遠距傳輸或存取檔案，不只保護通訊的隱私，也讓業者可以省下傳輸成本，未來若要擴充服務範圍至其他國家也非常方便快速。

某工業電腦廠商在自家生產的Switch設備中，整合IOEX解決方案，讓企業客戶只要將Switch與內部伺服器連結，無需透過固定IP，員工就可以遠端存取公司內部檔案，隨時隨地處理工作。此外，IOEX也可以應用在影視直播或是網路直播，不只加快傳輸速度，也讓影片的呈現方式更多元。以網路直播為例，直播主在開箱產品時，可以同時使用兩台手機，分別將鏡頭對著自己及設備，讓兩台手機的畫面交錯呈現或整合呈現在螢幕上，讓畫面變得更多元有趣，也更能吸引觀看者。IOEX也可拿來發展出新形態的通訊工具，除了一般的圖文影音雙向對話，能夠兩方視頻對話過程插入第三方影音，或連接上網路服務業者的AI加值功能提供使用者語音轉文字、即時翻譯、場景識別、臉部情緒識別等等。5G網路逐漸落實於民眾生活，根據實測證實IOEX功能在5G的大頻寬、高網速、低延遲特性下能夠有大幅度效能上的優化展現，將可在未來帶給使用者良好的大檔案或影音的遠距傳輸、存取、互動、通訊體驗。

台灣微軟首席營運長何虹博士認為，這四家新創團隊的解決方案，不僅是打造創新的解決方案，更在解決關鍵商業挑戰也相當的實用。這些創新的商業解決方案可以被擴展跟套用在上千個面臨類似商業挑戰的公司。