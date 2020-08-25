加州野火肆虐，加上新冠肺炎疫情，讓情況更加嚴峻，Google執行長桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）表示，公司已開始追蹤相關受災員工提供支援。

氣候變遷嚴重，加州野火肆虐，就連舊金山灣區也難逃野火威脅。Alphabet與Google執行長桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）上週要員工加入內部緊急通知與應援系統，為受災員工提供支援。

CNBC 24日報導，皮蔡上週在寄給員工的內部郵件中指出，「我跟許多住在灣區的Googler一樣，一踏出屋外就聞到附近野火帶來的濃濃煙味。肆虐加州及科羅拉多州的野火，已迫使數千位居民撤離家園，我們的心也跟備受影響的Googler同在。」

舊金山灣區是Google Mountain View總部所在地，許多科技員工都在此居住。此區先前早已因為疫情而備受衝擊。

皮蔡表示，公司已開始追蹤選擇登入內部緊急通知系統「Global Security and Resilience Services」（GSRS）的職員，將聯絡受災區的員工並提供支援。GSRS團隊將為員工整理要訣，告訴大家要怎麼應對惡劣的空氣品質、如何緊急撤退，並設法因應斷電問題。他說，「野火旺季才剛展開，新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）讓挑戰更加嚴峻。」

舊金山紀事報等外電報導，過去一週以來，加州同時出現上百起野火，數萬人在政府命令下撤退。本波野火季刷新歷史紀錄，至少造成5人死亡、30人受傷。空氣品質已連續幾天被歸類到「不健康」（unhealthy），利佛摩市的空氣品質更來到「危險」（hazardous）等級。

受到極端天候影響，乾淨能源ETF今（2020）年走勢強勁。MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，年初迄今，Invesco太陽能ETF（Invesco Solar ETF，代號為TAN.US）大漲73.7%，iShares全球乾淨能源ETF （iShares Global Clean Energy ETF，代號為ICLN.US）大漲40.34%，Invesco WilderHill乾淨能源ETF（Invesco WilderHill Clean Energy ETF，代號為PBW.US）跳漲59.51%。

比爾蓋茲：氣候變遷比瘟疫更可怕

微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）8月4日在部落格中警告，雖然COVID-19很糟，氣候變遷危機更可怕。

蓋茲表示，「若想了解氣候變遷會帶來甚麼樣的衝擊，大家可以參考COVID-19，但其引發苦難的時間，會比這波瘟疫長久許多。」他警告，若人類不減少碳排放量，極端天候未來將一再發生，且奪走的生命、造成的經濟災難，將等同於這場疫病。

蓋茲估計目前全球每10萬人就有14人因為感染COVID-19喪命。他預測，未來40年內，氣溫上升造成的死亡率將拉升至同樣數字（每10萬人有14人因極端天候死亡），2011年每10萬人最多則可能有73人死亡（是COVID-19致死率的五倍）。

責任編輯：蕭閔云

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