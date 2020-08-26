泛科知識與南一書局、科普雜誌《科學月刊》合作，推出訂閱制的科普文閱讀平台「科學生」，盼解決學生資訊爆炸的痛點。

致力於傳遞科學知識的社群泛科學（PanSci），其母公司泛科知識宣布與南一書局、台灣歷史最悠久的科普雜誌《科學月刊》合作，推出接軌108課綱的訂閱制平台「科學生」。

「科學生」將利用泛科學平台上1萬篇科普文章及《科學月刊》50年來的資料庫，由南一書局召集專業師資團隊編寫成短文與試題，幫助國中生提升科普閱讀能力。首月試用99元、續訂費用為每月399元，也有一年3,999元的方案。

泛科學、南一書局與《科學月刊》合作，推出訂閱制的科普平台科學生。由左至右為泛科知識總經理馮瑞麒、南一書局總經理蘇偉銓、《科學月刊》理事長曾耀寰。 陳君毅攝

網路知識又多又雜，老師誤把內容農場當教材

科普閱讀平台「科學生」將每周精選2篇素養導向的文章與題組，內容來自泛科學或《科學月刊》的長文，由南一書局的師資團隊將其編寫成400字左右的短文並設計題目。此外，每月還有額外2篇時事文章與題組。

泛科學的知識長鄭國威表示：「學生被要求當一塊海綿，盡力吸取各種知識，但現在的環境與過去不同，現在有太多惡意資訊、錯誤資訊、不友善的高深資訊等，要找到正確、可信的資料相對困難。」

根據泛科知識近兩個月針對高中與國中小學教師的調查，其中15%的教師曾誤從內容農場引用文章作為教學使用。

「99.99%的學生不會成為科學家，但每一個人都要成為具有科學思辨能力的科學生。」鄭國威說。 陳君毅攝

而考量到108課綱改制後，題目的字數大增，以自然科為例，108年較103年增加了18%的閱讀字數。不只考驗學生的學科知識，也考驗科普的閱讀能力，「99.99%的學生不會成為科學家，但每一個人都要成為具有科學思辨能力的科學生。」鄭國威說。

科學生就是希望能夠藉由《科學月刊》與泛科學所累積下來的科普文章，將其轉化成學生能夠吸收，且老師能夠放心使用的教學內容。

《科學月刊》為創刊50年的老牌科普雜誌，國內知名學界人士如李遠哲、瞿海源、楊國樞等皆擔任主編或參與編輯工作，透過與泛科知識與南一書局的合作，能夠活化50年資料庫內的精華科普文章，「現代人缺乏的不是知識，而是能夠分辨事實的能力。」《科學月刊》理事長曾耀寰說。

至於在收費拆分方面，泛科知識則表示為三方的商業機密，不便透露。

科普閱讀平台「科學生」三大特色功能

科學生共有三大特色功能：

第一，配合學生各年級自然科課程進度，提供閱讀及答題設計。每周精選2篇可引發學生閱讀興趣的400字科普文章與試題組合。例如學校進度為「探索自然的方法」時，搭配「科學怎麼搞：念力讓手指變長？」又或者今年疫情肆虐，搭配「消毒武漢肺癌？先了解酒精漂白水怎麼用才安全有效」。

第二，透過線上學習平台，完整紀錄並提供學生的學習歷程，以圖表數據化分析學生的學習狀況、排名區間、閱讀時間、答題數據、正確率、學習弱點等，定期以電子郵件寄送到老師或家長的信箱。

第三，科學生也提供親子共讀的部分，為家長設計專屬介面，除了可以掌握學生的學習進度之外，也提供文章改編的原始版本，方便家長與閱讀短板文章的子女共讀、討論。

責任編輯：錢玉紘