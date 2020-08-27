後疫情時代跨領域人才更被企業所需要，守著崗位、咬牙苦蹲期盼升遷的作法已經過時，以自己的核心競爭力為支點，「攀岩式」跨領域斜上發展是職涯規劃更好的作法。

「誰說轉換職涯的同時，不能往上晉升，如同攀岩往斜上走呢？如何規劃自己的『攀岩式』發展路徑？」

在上海醫藥生技重鎮──張江高科技園區的匯智廣場咖啡店，抽空見了一位藥業的朋友，我們一如往常聊到行業趨勢與各公司動態，順便也談到職涯發展。

我想是之前做投資、併購產品，醫藥環境動態看的較多，總有許多朋友諮詢職涯發展，問題涵蓋「在現在的職位待了四年，但一直升不上去，也遲遲沒有發展，另一家公司的中央市場部職位換治療領域，不曉得好不好？」「有個民營企業的新成立部門，其職位內容是戰略規劃、商務發展，我覺得很有挑戰，但有沒有什麼風險？」，而我，除了從公司背景、產品結構與後續管線、決策授權程度做客觀分析以外，最重要的一件事是了解自己對未來的職涯期許，和自己在下一個職位的「即戰優勢」在哪？

一、後疫情時代，加速企業跨專業人才需求

在疫情前，已經有越來越多大型藥企，從組織架構上，學習IT產業調整成敏捷工作模式（Agile Model），用類似創業小團隊模式，轉換組織僵化結構，增加靈活性提高產出。對於人才的跨職能協作能力要求高，且要在短時間快速生成可行解決方案（Minimum Viable Product, MVP）。

此工作方法就如同15年前參加YEF，跨不同領域的夥伴一同合作，並完成創業專案，針對市場痛點提出解決方案。此趨勢在全球經濟重創的後COVID-19時代，企業對人才的多功能力以及即戰力要求更是加速進行。

如何在變動的環境下快速調整、做出成績，結合跨領域專業與全局觀點，已經不是過去傳統垂直晉升人才所能滿足的，在變動的時代下，「攀岩式」斜上發展，優勢逐漸展現出來。

在後疫情時代，企業更需要的是高度整合的攀岩式發展人才，來面對競爭與高度變化的環境。 Vixit via shutterstock

傳統的垂直發展，專注於特定領域的向上升遷，例如：一線銷售，經過幾年經驗，開始往區域銷售管理工作晉升，後續往更高層級的全國銷售總監等職位走，專業紮得夠深，並持續培養管理技能；傳統的橫向發展，則是跨不同職位的發展，例如：從銷售開始，後轉市場部職位，再轉至培訓職位等，觀點培養得廣泛，跨部門溝通思考會更全面，但晉升容易受限，除非是儲備幹部的輪調計畫。

過去大家對於跨職涯的轉換，總是很擔憂要放棄自己熟悉的舒適圈，認為要苦蹲吃苦，才能漸入佳境。然而，誰說轉換職涯的同時，不能往上晉升，如同攀岩往斜上走呢？帶著核心專業的即戰力，在下一個職位迅速適應。專業人士如何規劃自己的「攀岩式」斜上發展路徑，已然成為職場晉升的必修課題。

二、攀岩式職涯發展，三點不動一點動，晉升更有策略

攀岩式發展不是無限的跨職位橫向發展，畢竟跨度太大就如同轉行一般，專業無法累積，轉換職位後沒有即戰力。攀岩式發展在跨職涯轉換中要求：三點不動，一點動。不動的三點維持「核心」的穩定，動的一點進行登峰的「攀爬」，才能確保自己的即戰力。

意味著在現任職位中，你要為了下個機會，儲備一個不可取代的核心專業，在轉換職涯後，還能立即取用的優勢，例如：一個銷售代表，如果轉換從事早期藥物的篩選，能銜接的專業很有限，然而，如果銷售代表擁有專家客戶的信任與專案合作經驗（核心），轉換到市場部（攀爬），對於後續推廣工作就有最好的基礎，「專家客戶的關係」正是他的核心專業。

我多年前創業時，當時跟股東合作，從股權結構到決策機制的失誤都吃盡不少苦頭，把事業賣出後，便開始學習股權結構、公司法等知識，後續做醫藥投資併購（攀爬）的時候相當有助力，醫藥業市場操作與創業財會的深耕（核心），才能讓我一上任就能有即戰力。

而且基於深耕的專業，進一步橫向強化供應鏈整合的專業知識（核心），除了對投資併購的工作有助益以外，也對後續轉做境外技術引入的工作（攀爬），有相當正向的幫助與即戰力。因此，在每個職位的當下，帶著前面經驗的積累作為即戰力，規劃橫向拓展能力的培育，為下一個職位做準備，當有新的機會出現時，你不是從零開始，藉由整合獨特的優勢和與眾不同的即戰力，將為你爭取更好的條件，甚至是斜上攀岩式晉升。

三、瞄準好目標峰頂，有效規劃攀爬路線

回歸到常被諮詢的問題，無論職業發展怎麼評估，最重要的是自己對未來的職涯期許以及了解自己在下一份職位的即戰優勢，對自己有5年或10年職涯期許的最終方向。就像明確知道自己要登哪一座山峰，對於眼前的攀岩式發展路徑也會更明確，有取有捨，規劃路線逐步往橫向或斜上走。對於「攀岩式發展」的建議，大家無論換不換工作不妨思考以下3個問題：

明確攀岩山峰： 你是否對自己職涯有明確的5年或10年期許？ 攀岩路徑選擇： 在職業發展路徑預計怎麼轉換，才能逐步達到想要的目標？ 核心力量訓練： 在現在的職位，你為了下一個職涯儲備的獨特即戰力為何？

在COVID-19後疫情時代，企業更需要的是高度整合的攀岩式發展人才，來面對競爭與高度變化的環境，當你清楚職涯山峰後，趁現在培養自己的攀岩型實力吧！

責任編輯：陳建鈞

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