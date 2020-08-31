馬斯克創辦的神經科學新創Neuralink二度發表研究進展，除展示了新的腦機界面及手術機器人，還請來三隻小豬現場演示腦機界面的運作。

上週末，由特斯拉、SpaceX執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）創辦的神經科技公司Neuralink，時隔一年再度揭露技術新進展，這次更請來了「三隻小豬」，現場演示了這項腦神經技術。

去年7月，Neuralink向全球觀眾展示了腦機界面技術的曙光，不僅開發出一台外觀酷似縫紉機，能將有著大量電極的「腦絲線」植入大腦的手術機器人，還聲稱已經在老鼠與猴子身上成功試驗，放話最快2020年就會進行人體實驗。

所謂的腦機界面，意即在大腦與機械間建立一座橋樑，讓人類不必額外的控制器，僅憑意念或想法就能直接連結裝置進行操控。

馬斯克在Neuralink的發表會上，揭露過去一年的研究進展。 Neuralink

3年前馬斯克成立Neuralink的終極願景，便是希望人類能透過腦機界面與AI融合，才能避免終有一天被人工智慧超越的未來，取回對世界的主導權。這個「打不過就加入」的理念，正是促使馬斯克推動Neuralink的最初目標。

作為這個夢想的第一步，馬斯克瞄準解決當前與腦神經有關的疾病為目標，聲稱植入裝置可幫助治療帕金森氏症等神經疾病、解決聽力衰退、失眠，甚至讓失明者重見光明都不無可能。

馬斯克請來「三隻小豬」，首度實際展示腦機界面運作

這次的發表會上，馬斯克依舊西裝筆挺，不過會場上卻擺著豬欄，裡頭有著三隻活潑快樂的小豬。第一隻小豬喬伊絲，沒有植入腦機界面，是隻普通的健康小豬；第二隻小豬桃樂絲，曾經植入腦機界面後取出；第三隻小豬葛促德，則已植入腦機界面約2個月，可紀錄與鼻子有關的大腦訊號。

Neuralink發表會現場有著三隻小豬，協助馬斯克展示腦機界面的實際運作。 Neuralink

每當葛促德以鼻子拱起飼料，或者被工作人員觸碰時，現場便會響起遊戲般的電子音樂，並紀錄下腦波的變化，Neuralink希望能藉此展現腦機界面讀取腦波反應的能力。

另外，Neuralink也希望這些充滿活力的小豬，能消除外界對腦機界面的恐懼，無論是否植入腦機界面，小豬們都同樣健康快樂，且若有需要也能隨時拆除或升級裝置，不會對身體造成負面影響。

經由腦機界面偵測到的小豬腦波變化，每當鼻子被觸碰時便會產生電子音。 Neuralink

馬斯克表示，Neuralink目前有三頭植入腦機界面的生化豬，「他們很健康、快樂，和一般的豬沒有任何不同。」且透過腦機界面取得的數據，他們可以精確地預估小豬的四肢移動。

值得一提的是，馬斯克去年曾表示，藉由與史丹佛大學的合作，Neuralink計畫最快在2020年第二季進行人體實驗。這次請來小豬而非人類，顯然意謂著實驗進度可能不如預期，無論是受到新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）衝擊，或者監管單位尚未放行。

一枚10元硬幣大小裝置，把大腦連上智慧型手機

在披露這三隻小豬之餘，馬斯克也對外介紹Neuralink新研發的腦機界面技術。不同於去年需在耳朵下方佩戴處理器的設計，這次馬斯克端出的腦機界面大小僅如一枚10元硬幣。

新版本腦機界面的大小。 Neuralink

這款腦機界面能夠透過藍牙連結智慧型手機，擁有1,024個通道，充電一晚能使用一整天，並支援無線充電技術。且不同去年設計沒有任何外露的部份，只會在頭髮下留下小小的手術疤痕。

「我現在也可能裝有一個Neuralink，只是你不知道。」馬斯克說，「或許我可以試試。」

「這就像戴在腦袋裡的Fitbit。」馬斯克表示，這項設備已經獲得美國食品藥品管理局FDA認證為突破性設備（breakthrough device designation），政府將優先審核其提出的申請，聲稱很快就會準備第一次的人體實驗。

與去年需佩戴額外裝置的設計不同，今年發表的腦機界面，僅需植入一個10元硬幣大小的裝置。 Neuralink

Neuralink這次還一併更新了手術機器人的樣式，外觀變得更潔白圓潤，功能上則可以往大腦內植入電極，並且避開腦血管與神經，自動化安全完成手術。在馬斯克的設想中，未來進行一次植入手術不用1小時，也不必全身麻醉，就像雷射手術一樣簡便，且價格親民。

Neuralink

只不過，目前還有些技術上的難題，放置在大腦內的設備，會隨時間逐漸被腦漿分解，Neuralink一大考驗便是如何開發出能放置在腦中數十年，也不會損害的腦機界面。

馬斯克極缺人才，目標擴充百倍團隊人數

如同去年舉辦發表會的理由，馬斯克表示這次對外公佈研究進展並非為炒作或籌款，而是為了招募更多技術人才。7月中旬，馬斯克就曾在推特上說，「如果你解決了手機/穿戴式裝置的難題（密封性、訊號處理、無線充電、電量管理），請考慮為Neuralink工作。」

If you’ve solved hard problems with phones / wearables (sealing, signal processing, inductive charging, power mgmt, etc), please consider working at engineering@neuralink.com — Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2020

不過有前Neuralink員工爆料，馬斯克只想要一群特種部隊般的員工，研究人員承受非常巨大的壓力，必須在幾週內完成一般需要幾個月處理的項目。因此，Neuralink的人才流失率相當嚴重，創始團隊中僅有2人還留在公司。

馬斯克透露，目前公司只有約100名員工，他計畫將其擴大至1萬名，這個目標甚至比SpaceX當前的員工數要來得多。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Reuter、The Verge、CNBC