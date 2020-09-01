與當地市場的企業合作，是拓展海外市場中常見，且有效的策略。FunNow也透過與日本的餐廳預訂管理系統ebisol合作，一口氣店家數就翻了3倍。

即時預訂都會娛樂平台FunNow於今（1）日宣布，與日本餐廳預訂管理系統ebisol合作系統串接，ebisol旗下將近1,000家日本商家都將加入FunNow平台，讓FunNow於日本的店家數一口氣增加至1,500家。

FunNow的共同創辦人暨執行長陳庭寬表示，雙方團隊已洽談許久，今年2月親自前往日本拜訪ebisol，正式敲定了本次的合作。 蔡仁譯攝

FunNow的共同創辦人暨執行長陳庭寬表示，雙方團隊已洽談許久，今年2月親自前往日本拜訪ebisol，正式敲定了本次的合作，雙方將於9月底完成平台的串接。

與當地業者合作，FunNow日本店家數三級跳

FunNow在2019年7月，宣布攜手三普旅遊集團進軍東京，在2019年9月宣布獲得CSV創投基金投資。該基金瞄準社群創新型的潛力企業，由日本上市公司NEC Capital Solutions Limited與Venture Labo Investment合資設立，FunNow是他們首度出手投資台灣新創。截至目前FunNow已插旗日本東京、沖繩與札幌。

而ebisol則是日本的餐廳預訂系統，旗下商家超過2萬家，本次與FunNow合作的商家數則在1,000家左右，知名連鎖餐飲集團OIZUMI FOODS旗下擁有191間居酒屋的「わん」也在第一波合作的名單中。本次合作也讓FunNow於日本的店家數從500家翻三倍至1,500家。

之所以第一波只有1,000家商家加入，陳庭寬表示，雖然與ebisol串接，但FunNow還是要進行產品上架與洽談，首波也挑選較知名的商家加入FunNow，他也表示，未來ebisol旗下的商家越來越多，連帶加入FunNow的商家也有機會成長。

對ebisol的商家來說，透過FunNow有機會增加來客數，也能運用FunNow尖離峰時段差別定價、限時促銷等功能來銷售閒置座位。「此外，FunNow平台預先支付的特性，也能解決日本餐飲產業居高不下的no show問題。」ebisol執行長田中宏彰說。

據了解，雙方合作採分潤制，透過FunNow預訂ebisol系統上的商家，FunNow將支付一定比例的金額給ebisol。

疫情衝擊觀光事業，FunNow日本營運策略從旅客轉向當地客

FunNow目前瞄準的市場有台灣、日本、馬來西亞與香港，其中台灣、馬來西亞與香港都是以服務「本土消費者」為主。唯獨日本因其旅遊大國的特性，FunNow在策略上是希望讓台灣、香港、東南亞各地的旅客成為先行者，把FunNow的服務帶進日本。

但因為邊境封鎖對日本的旅遊市場帶來強烈的衝擊，沒有旅客能夠入境，讓FunNow在日本的營收驟降。現在，FunNow在日本的廣告投放、行銷也轉向鎖定當地消費者。

而與ebisol的合作，不只能一口氣加大FunNow於日本的店家數，對於日本當地的消費者來說，也有更多當地熟悉的品牌能夠選擇，有機會拓展更廣大的日本用戶。

責任編輯：錢玉紘