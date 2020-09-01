歐美Podcast市場進入全新紀元，而台灣今年以來的Podcast熱潮搭上這特別的時間點，「耳朵經濟」正全面襲來。

去年起，台灣Podcast開始火熱，愈來愈多人感受到聲音的魅力。

由於歐美仍是Podcast產業遊戲規則的制定者，本篇不談市場規模、台灣熱潮等議題，而是整理今年以來，幾件我認為重要或有趣的Podcast產業事件，從中一窺未來產業的發展面貌。

如同知名研究暨顧問公司Gartner認為，創新技術都會歷經乏人問津、泡沫化、泡沫破碎、復甦等階段；許多新興產業的發展，通常也不是線性的，而是會先歷經一段漫長的「野蠻生長期」，直到有企業看到機會點大舉投入、開始加劇市場競爭，最後進入態勢底定、寡占競爭局面。

依循前述這段路，Podcast產業走了十幾年的野蠻生長期，近年全球音樂串流平台龍頭Spotify大舉進軍後，才正式揭開競爭序幕。

全球音樂串流平台龍頭Spotify。 shutterstock

連2年下重本不手軟，Spotify的野心促活市場競爭

2019年2月，Spotify宣布分別以2.3億美元收購Podcast製作公司Gimlet Media，以及1.4億美元收購Podcast創作平台Anchor，震撼全世界。

當市場還在猜測究竟Spotify對Podcast的想法是什麼，今年5月Spotify更以1億美元的天價與頂級創作者Joe Rogan簽下數年的獨家協議；隔月更宣布與藝人Kim Kardashian West及DC漫畫簽訂獨家Podcast節目合約。

連續兩年豪擲重金布局，Spotify的目標已相當明確：從上游（創作者）、中游（創作平台）到下游（收聽平台）通吃的集中化體系。

傳統的Podcast傳播管道是：創作者將聲音節目上傳至託管平台後，透過RSS（簡易資訊聚合協定）推播至各大收聽平台，在這情境下的Spotify只是「其中之一」；完成布局的Spotify將透過獨家內容、更有效率的廣告系統，以及整合「聽音樂」這件事的終端應用，成為「僅此一家」。

Spotify的舉動當然也帶動了市場競爭氣氛，其中最奮力與其一搏的是成立超過30年的美國衛星廣播公司SiriusXM。

為進軍數位領域，2019年SiriusXM先斥資30億美元收購網路電台Pandora；今年更踏入Podcast產業，以3.25億美元買下美國廣播公司E. W. Scripps旗下的Podcast業務服務，當中包括知名的聚合平台Stitcher以及廣告網。從收購路徑可以發現，SiriusXM的布局邏輯與Spotify大同小異，可以想見下一步也是加入爭奪頂尖創作者的行列。

或許是受到市場競爭熱度的刺激，本為Podcast濫觴卻又長期放置不理的蘋果公司（Apple），以及電商巨擘亞馬遜都有所行動。

因為不做廣告生意，蘋果公司的切入點，是找尋可以製作Apple TV＋原創影視的Podcast創作、或是具有改編成Apple TV＋原創影視內容潛力的Podcast。

亞馬遜則是將Podcast包進有聲書服務Audible及音樂服務 Amazon Music的內容範疇當中。兩家業者的目標都是想找到 Podcast 對其既有事業的加分點，而非大舉投入。

語音文字同步化，激發創作全新動能

最後，除了產業競爭升溫，其他業者也想從Podcast身上找到綜效，基於這兩點，我認為下一步值得密切關注的是，Podcast在創作與傳播型式上的進化。

創作上，傳統Podcast剪輯方式不僅費時，還難以多人協作。

透過語音轉文字（voice-to-text）技術，Descript這家新創將聲音檔轉成線上文件，只要刪除文字就能同時刪除語音；這點在修整語助詞，或是想刪掉某些關鍵字的時候堪稱神器。此外，Descript能利用AI學習你的聲音，當你回放錄音時，發現把某人的名字叫錯了，可以直接在文件上修正「文字」，之後AI會依照你的聲音自動合成語音補上。

傳播上，以往Podcast多指純聲音內容，如今有些Podcast創作者，也開始上傳錄音過程的影像到YouTube，且創造了百萬觀看成績，Podcast的「影片版」也成了一個新藍海。這對歷年來屢次嘗試挑戰影視領域的Spotify來說，當然又是一個難得的機會，最近已正式開始測試此項功能。

綜上所述，我認為台灣的Podcast熱潮剛好發生在一個很微妙的時間點： 歐美巨頭進入白熱戰、Podcast商業規則即將被重塑，創作與傳播型式，也將因技術的進步而發生躍進。

對台灣的創作者、聽眾、廣告主而言，Podcast是一個全新時期的黎明，但若放到全球商業及科技的框架下檢視，則是第一階段「野蠻生長期」的黃昏。

雖然媒體與內容產業的發展，常與「在地」高度相關，因此歐美世界的發展趨勢，很大機會對台灣的影響不大，但前述的微妙時機點，值得創作者及業者納入對Podcast產業的思考與評估角度。

責任編輯：陳建鈞

（本文內容同步刊載於《數位時代》第316期，2020年9月號雜誌）