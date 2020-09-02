9月開始，許多新制上路。內政部推出新版租賃契約，避免租客被惡房東超收電費；製造業及其技術服務業第 3 季薪資與營運資金補貼自 9 月 1 日起受理。

時序進入9月，又有許多新制上路，內政部推出新版租賃契約，應載明夏月及非夏月電價，避免被惡房東超收電費；製造業及其技術服務業將獲得紓困及時雨，第3季薪資與營運資金補貼自9月1日起開放受理。本文整理出十大不可不知的新制，讓讀者一文看完快速掌握重點。

1. 杜絕惡房東，新版租屋契約上路

為了遏止房東不當收取不合理電費，內政部新版住宅租賃契約從9月1日上路，應載明夏月及非夏月電費資訊，且不能超過台電所定用電最高級距的每度金額。

此外，房東在租賃期間不得以任何理由調漲租金；房客因疾病要長期療養，可提前終止租約；在房東修繕住宅期間致不能居住，房客可主張扣除租金；租賃關係消滅後，房客遺留物催告不取回視為拋棄所有權。

2. 經部開放申請，製造業獲紓困及時雨

國際疫情仍嚴峻，經濟部宣布，製造業及其技術服務業的艱困事業薪資及營運資金補貼，自9月1日起受理，凡有稅籍登記的業者，在今年7至9月期間，如屬營業額衰退達50%以上，政府即補貼該企業正職員工3個月經常性薪資費用4成（每月上限2萬元），及以正職員工數乘以 1 萬元的一次性營運資金補貼，若已獲4月至6月營運資金補貼者，不再補貼。

3. 中小企業資金紓困申貸延長至年底

由於國際疫情尚未穩定，企業仍有資金需求，經濟部中小企業處宣布，將展延申請貸款期限，並修訂發布資金紓困、振興貸款及利息補貼作業要點，申貸期限由原訂的9月15日延長至12月31日止。

國內依法登記的營利事業、依法不必登記的中小企業，只要今年1月起任一連續2個月的月平均或任1個月營業額，較今年任1個月、去年下半年月平均、去年同期月平均、前年同期月平均或其他認定標準，符合營業額減少逾15%，皆可申貸。

4. 封殺中國OTT經濟部禁代理業務

經濟部8月中旬正式預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣業者代理或經銷中國OTT及相關商業服務，預告期滿後，將在9月3日正式上路，愛奇藝及騰訊WeTV等業者服務即將下架，違者可處5萬元以上、500萬元以下罰鍰，限期停止或改正。

愛奇藝

5. 超商繳稅9月16日起限額提高至3萬元

為提升民眾繳稅便利性、降低稅捐稽徵成本，財政部修正行政規則，自9月16日起，將超商代收稅款限額從每筆2萬元提高到3萬元，預計可涵蓋五成以上的各稅目繳稅情況。

此外，財政部在新版作業要點新增超商電子票證繳稅工具，開放實體信用卡、行動支付及電子票證等非現金支付工具繳納稅款。

6. 北市推機車格月票400元停到飽

北市府推動四階段機車收費政策，9月7日起將板南線龍山寺至昆陽各站周邊約6,500格機車停車格納入收費，今年底前將市中心區的淡水線納入收費。

為了減緩機車族的影響，北市交通局9月推出，全市路邊機車停車月票400元，9月7日起全市每日最多1單20元，電動機車維持免費優惠；原先的內科、松山車站、士林夜市的路邊區域性月票則停售。

7. 機車汰舊換新補助不用再跑原戶籍

環保署修正「機車汰舊換新補助」辦法，為了方便民眾申請，9月起換購機車者，向新車車籍設籍地環保機關提出申請即可；換購電動自行車者，則向戶籍地環保機關提出補助申請。

環保署提醒，機車汰舊換新補助，採分年度調降補助金額的方式，今年底前早鳥補助最高5,000元，明年將降至3,000元。

8. 2歲以下車用安全座椅須採後向式

新手爸媽注意！小型車附載幼童行駛於道路時，年齡在2歲以下者，應安置於「後向式」幼童用座椅，予以束縛或定位。2歲至4歲以下，且體重在18公斤以下者，應坐於車輛後座之幼童用座椅，予以束縛或定位。駕駛若未依規定可開罰1,500至3,000元。

9. 全國路口安全大執法為期一個月

內政部與交通部自9月1日起實施全國同步「路口安全大執法」，為期一個月，執行五大重點包括汽機車不停讓行人；車輛轉向不暫停讓行人優先通行；汽機車闖紅燈及紅燈右轉；行人未依規定行走行人穿越道；行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路，違者可開罰300元至5,400元不等的罰緩。

10. B、C肝免費篩檢擴大至79歲

台灣每年有超過1萬名國人因肝病、肝癌、肝硬化等肝性疾病死亡，隨著高齡化社會來臨，衛福部宣布，自9月起放寬肝炎篩檢的年齡限制，只要45歲以上到79歲以下民眾，終身可接受一次的B、C型肝炎篩檢，預計9月中旬後開始實施。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

本文授權轉載自：鉅亨網