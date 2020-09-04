值此5G世代、後疫情時代，有利推進台灣汰換網際網路協定IPv4為國際通用的最新IPv6版本，各界超前部署IPv6可即時取得核心競爭優勢。

根據統計，台灣IPv6的網路普及率已達47%，排名全球第八，台灣網路資訊中心（TWNIC）董事長暨執行長黃勝雄強調，值此5G世代、後疫情時代，有利推進台灣汰換網際網路協定IPv4為國際通用的最新IPv6版本，各界超前部署IPv6不但免於日後舊版轉換新版的成本，更可即時取得核心競爭優勢。

7月29日由台灣網路資訊中心主辦的2020「網路．共贏時代」專家座談，當天邀請相關公、協會專家聚焦探討IPv6的關鍵應用與台灣網路發展趨勢。主持人《數位時代》創新長黃亮崢解析，Internet互聯網在全球爆發以來，IPv6標準已公布20多年，著眼於未來的網路建構環境，與會者無不努力落實於應用環境，台灣因應趨勢與挑戰，亟需集思廣益，解決問題。

IPv4網路位址不足 儘早部署IPv6贏得商機

台灣網路資訊中心董事長黃勝雄於「趨勢觀點」議程中指出，IPv4一直都有位址不足的缺點，亞太網路資訊中心（APNIC）統計，台灣IPv6網路普及率提升到47%，加上5G正式商轉，各國陸續發照開台，乃當前共同趨勢，IPv4轉移至全球通用的IPv6勢必加快速度，台灣行動業者的準備度很高，電商線上交易應急起直追，尤其在疫情襲捲後，傳統企業不得不轉型網路企業，轉移網路資源不足的IPv4為IPv6，是企業界提前部署的關鍵對策。

接續主持人所說，黃勝雄董事長直指：「以往推動IPv6的障礙是對企業界缺乏商業誘因。」如今IPv6核心網路交換設備可對接國外，數位環境成熟，國際及全世界最強大的個人裝置Apple要求我國比照全球採行IPv6基礎設施， 臺灣再不轉換也不行，業界為能順利使用網路，動機變強，固網、家用設備同樣隨著汰換以迎接5G世代，例如年輕人不再花錢租用光纖而直接使用手機IPv6上網，情勢樂觀，企產業界應儘早採用IPv6，才不致日後又投資切換IPv6網路服務，影響業務。

推動IPv6應用 隨著手機提高普及率

議程進入「焦點對談」，在主持人帶動下，與談貴賓剖析IPv6關鍵應用與台灣網路發展趨勢。

數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡發言，2017至2018年之前，因牽涉到網路環境如終端設備、應用內容、Internet使用，推動IPv6有困難，2017年底之後，站在資安與網路環境建構角度，該協會是重要的協力推動單位，正式宣告IPv6普及，讓終端設備與應用服務跟上來，AIoT尤應準備好使用IPv6，開展未來。

國家通訊傳播委員會射頻與資源管理處號碼及網址管理科科長沈信雄說，IPv6推動後的成長率激增，讓大家嚇一跳，原來是工程師等一線人員樂於使用，最近調查顯示相關產業者有逾7成使用IPv6，感謝電信業者率先使用，IPv6是未來產業界必然要用的，那麼早開始當然較能掌握商機。

數位時代

台灣網際網路協會團體會員代表柯正義分享推動的經驗，初期推廣IPv6時，接到少部分業者客訴稱卡卡的、無法使用，逐步解決問題，至2018年7月就推展得比較順利了，同年10月更獲得大幅提升，目前市場現況為38%仍繼續使用IPv4連線，以DNS 伺服器、OTT串流媒體服務、手機的使用流量為多，另外，62%使用新版的IPv6，流量占總體三分之一，其中以高階手機等占9成，新手機、新應用更是直接使用IPv6，汰換率看好。

分享推動經驗 透過設計產品機制促成轉換IPv6

台灣有線寬頻產業協會理事陳振珉分享推動的妙招，不可否認有些「固定網址釘子戶」明知改用IPv6不必多花錢、網速還更快，卻覺得IPv4還能使用，就不想更動，因而TBC台灣寬頻通訊公司推出，凡使用120M的下載網速者即可獲贈免費的寬頻機上盒，內建IPv6，使用最高網速500M者享有IPv6免費服務，像這樣透過設計產品機制而形成誘因，很快可達成具體的轉換。

台灣數位科技與政策協進會代表廖長健分享，2017年底幫政府開發出IPv6，但找不到測試的環境，直到2018年隨著電信業者的拓展腳步，而有大專院校等100所學校成為mail server 郵件伺服器設定後的測試對象，溝通變得容易，此後的網路通訊設備採購上也能支持IPv6，幾乎所有政府單位、學術網路客戶都用IPv6，企業界用戶也跟著要求使用該協進會的雲端伺服器收受郵件，可見政府運用採購的力量加以推動，努力3年多，總算讓大家瞭解到要用IPv6，才跟得上未來的AIoT趨勢。

AR與VR、商用與家用 善用IPv6強化競爭力

台灣數位應用多媒體協會理事白璧珍布局AR 10年，觀察到IPv6是世界趨勢，佈建AR擴增實境、VR虛擬實境場域時可順利採集資料、數據，用於5G，IPv6是優良的網路體驗與交換應用，在後疫情時代體驗線上博物館，IPv6也是室內導覽最佳的基礎建設，又如用於智慧製造的教育訓練、AR與VR遠距教學，IPv6無疑是基本的網路環境配備。

台灣資通產業標準協會執行秘書許建昌贊成並認為IPv6應用於網路電話、AR與VR伺服器等架構，值得努力，未來車聯網、萬物聯網甚至收集衛星資料，更將大量用到IPv6，例如行車紀錄器就是IPv6很好的應用領域，先替客戶設想智慧零售、線上教育等服務上的需求，超前部署IPv6，臺灣網路轉型無痛接軌，與時俱進暢行無阻。

主持人黃亮崢贊同，手機每幾年就換新，商用Wi-Fi、家用裝置緊跟在後，接下來就是消費者、企業的IPv6應用，面對新時代新趨勢的挑戰應如何部署戰力，企業絕對是最有感的。

深度交流當中，台灣有線寬頻產業協會理事陳振珉建議，有線寬頻業者要做的就是把機上盒IPv6化最具實效；數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡重申，順著數位轉型IoT、5G的趨勢，IPv6網路連線傳輸速度最快，相當於光纖電纜傳輸速度，具有競爭力，也就更便利推行。

網際網路創新應用趨勢下 善用IPv6打造產業贏家

「網際網路是現代的高速公路。」主持人黃亮崢認同，資訊傳遞求快速，工業4.0智慧製造也要用到IPv6，大有可為；國家通訊傳播委員會射頻與資源管理處號碼及網址管理科科長沈信雄說，IPv6是發展5G的基礎，企業要用5G，就必須換上IPv6，又如時下智慧科技應用面進入消費端，按一下手機即可遙控自家的冷氣機，家中網路當然需要使用IPv6，潮流不可擋；台灣數位科技與政策協進會代表廖長健建言，為把事情做到最好，政府對於IPv6的投入應先盤點人力、經費、適當度之後，再加預算，用技術解決資安的疑慮，也必會帶出化解資安問題的商機。

台灣網路資訊中心董事長黃勝雄提醒，對於IPv4網址的供應應予控制，防範網路犯罪不停地經由NAT網路位址伺服器，轉換IP位址，偵查不易，再者，以前大家總認為對內網放心、對外網不放心，其實現在的資安事件往往是滲透沒什麼更新的封閉型內網而發生的，要做到資安防護，就要更新網路，因而每個IP都必須是全球獨一無二的位址才對，中間不再有NAT的轉換代理角色存在；台灣網際網路協會團體會員代表柯正義持正面觀點，IPv6做身分認證好用且速度快，不必先發短訊確認身分，適合電商利用。

「網際網路創新應用是必然的趨勢。」主持人黃亮崢結語，臺灣數位環境先進，政府推動IPv6的硬體與電信環境成熟，普及率來到隨時過半的里程碑，譬如中華郵政、合作金庫、台灣土地銀行、統一超商等等機關行號的網站都已完成IPv6升級，相信新產業、新應用與IPv6接軌，超前部署資安服務與未來數位化競爭，先練兵再打國際盃，產業輸出、外交雙贏局面可成，台灣一定能做到。