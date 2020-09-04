2020年7月，台灣的IPv6使用率飆升到47%，排名世界第八。

當台灣IPv4位址枯竭的痛苦愈演愈烈，台灣網路資訊中心（TWNIC）2017年號召中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等業者，率先站上Internet時代的IPv6趨勢浪頭，兩年內就完成三大電信巨頭的IPv6網路升級，2020年7月，台灣的IPv6使用率飆升到47%，排名世界第八。

「迎接5G正式商轉的科技浪潮，台灣勢必要往前走。」台灣大哥大系統設計處處長柯正義強調，全球受到疫情衝擊影響，傳統企業也必須轉型網路企業，IPv4一直都有位址缺乏、網路資源不足的嚴重問題，部署對策正是轉換為新版的IPv6，產企業界才能建構核心競爭優勢，贏在關鍵點。

一舉紓解IPv4的網址荒 帶頭轉換IPv6升級

柯正義分享台哥大初期的推廣經驗說，因應IPv4的網址荒，各大ISP網際網路服務供應商積極尋找替代方案，自3G時代就採行Public IP : Private IP =1 : 4的NAPT(Network Address and Port Translation)網路位址轉換方式，設法解決。

來到4G時代，甚至必須使用到1：64才夠用，但是在以IP反查用戶時，需要比對64筆IP資訊，才能有效找到實際的用戶，處理上複雜，同時難免引起不必要的資安疑慮，因此在TWNIC和國家通訊傳播委員會（NCC）的主導下，各大ISP業者樂於積極配合升級IPv6。

行動業者供應IPv6服務，柯正義舉出實例說明，與IPv4的使用作比較，因為IPv4 的Public IP短缺，台哥大不得不使用1：64的NAPT，這意謂著需要從IP位址、port及時間的對照關係，才能從64組Private IP中搜尋到實際的用戶，在警政查詢、緊急救難定位、用戶身份辨識、精準行銷等等各方面，都頗為複雜，也難以即時完成；IPv6就沒有這些難題，例如緊急救難定位，可以從用戶使用的IPv6位址直接辨識用戶的身份及地點，提供給警察或救難單位必要的協助，跟時間賽跑、搶救生命，明顯勝出。

台哥大

支持TWNIC提升網址品質 電信業者IPv6先行

TWNIC為能增加台灣IPv6的使用率，從政府網路、學術網路先行導入IPv6，2017年召集3家具指標地位的電信業者，強調IPv6是Internet網路的時勢所趨，台哥大非常認同，全力支持。

柯正義印象深刻，當時TWNIC為了強而有力地說服各ISP，特別製作了各式Q&A，例如各款手機與Notebook、各式Wi-Fi AP的IPv6設定實務，並且找到許多大專院校的老師及學生共同進行先期的IPv6測試，果然奏效，2017年底成功推動三大電信業者開放IPv6測試。

第二年，NCC及TWNIC主導下，電信業者開始檢視各系統與IPv6的相容問題，從電信用戶帳單、客訴系統、通聯紀錄、通信監察系統、漫遊系統、預付卡系統、防火牆系統、各階層IP網路設備等逐一檢視，並排定時間升版，由於行動業者的準備度充足，電信業者率先使用IPv6，2019年順利完成網路升級。

「推動IPv6時，接到少部分客訴反映上網卡卡的，台哥大一一瞭解癥結所在，拿出百分百客服精神，對症下藥，到了2018年中就推展得很快速了，10月以後從IPv4轉換為IPv6者更是直線增長。」柯正義解析，目前市場裡，手機每幾年就換新，高階手機、新手機開機即用IPv6，純IPv4的手機汰換率特別高，IPv6則順勢大增。

IPv6空間無限大 阻絕DDoS攻擊最出色

如何提升資安層級，增進IPv6網路安全防護能量？柯正義根據多年實務觀察，深入掌握IPv6網路的特點提出見解，在Internet網路上，想要增進網路安全，防火牆當然是必要的設備，而IPv6的位址空間近乎無限大，一般IPv6的客戶幾乎不會被亂槍打鳥式的掃描式攻擊(Port Scan)所影響，防火牆系統可輕易就將這種port scan攻擊攔阻下來，把病毒、敵火擋在門外，大大減少IPv6的被攻擊量，讓資安防護網健全，相對地就把災難機率降到最低，這是IPv6遠遠優於IPv4網路表現的一大亮點。

至於如何降低DDoS（Distributed Denial-of-Service attack，分散式阻斷服務攻擊），他分析，IPv6的用戶與位址之間的關係十分明確，網路設備很容易判斷攻擊流量與正常使用的差別，對於無法辨識用戶的IP，易於發揮即時阻絕的防護機制，降低攻擊最見效。

「台哥大身為電信領導品牌，有社會責任要帶領台灣網路環境前行，與世界大勢接軌，既便利又安全。」柯正義很欣慰：「我們做到了！」