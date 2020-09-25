隨著5Ｇ時代來臨、疫情推波助瀾，升級IPv6已成為燃眉之急。在台灣網路資訊中心(TWNIC)的協助之下，許多機關透過IPv6升級，踏入了新時代的大門。
1 超前部署5G後疫情時代！電商、OTT、內容平台，為何都趕著升級「IPv6」？
作為解決IPv4位址不足的IPv6在一兩年前對很多企業而言也許尚是遙遠的未來，但這樣的未來隨5Ｇ時代來臨，以及疫情的推波助瀾，已近在眼前。在台灣網路資訊中心(TWNIC)的協助之下，許多機關商號已透過IPv6的升級，踏入了新時代的大門。
早在多年前，IPv6網際協定就已成為網路專家討論的主題，但在IPv4仍為使用主流的年代中，多數人仍對系統的升級抱持觀望態度。但就在去年，以IPv6使用Google的流量佔比首度超過30％，而5G也正式商轉，在各國陸續發照開台的趨勢下，IPv4轉移至IPv6已呈現不可擋之銳勢，催促企業加快更新的腳步。
時間就是競爭優勢
台灣網路資訊中心(TWNIC)董事長黃勝雄指出IPv6於1995年即被提出，希冀解決IPv4位置空間不足的問題，而亞太地區的IPv4早在2011年就已枯竭，他說：「唯一可能的解決方案就是盡快升級，也就是因為這樣，很多標準機構或網路註冊機關都急迫地督促電信業者、網路服務和內容提供者盡快升級到IPv6。」他解釋過去網路標準對IPv4或IPv6查詢並沒有明確的優先順序，但在4 G時代，IPv6已變成電信業者互聯的條件，到了5 G時代，所有的設備都以IPv6作為預設的啟動要件，需求已越來越明確。
在這樣的趨勢之下，對高度仰賴網路的電子商務、網路內容或OTT串流媒體服務提供者來說，升級不僅是當務之急，也是提升競爭力的關鍵之一，「在部署端，你有等同無限量的位址，不用再擔心位址分配的問題；在使用者的部分，只要是前幾大的瀏覽器，一般在IPv6有比較高的優先順序。如果你的服務採取的是IPv6，你在解析速度上可能就比IPv4競爭對手少了300millisecond的延遲解析時間，而延遲解析時間的競爭優勢，就是傳輸速度的優勢。」黃勝雄如是說。
即將突破百分之五十的臨界點
根據台灣網路資訊中心(TWNIC)的數據顯示，今年台灣IPv6的使用者已有大幅成長，七月份IPv6的使用者比例已達48％，「服務供應端不管是Google也好、Facebook或是YouTube都好，這些前幾大的內容平台業者，全部都是以IPv6作為預設。除非IPv6無法接取，才切換到IPv4。」他分析在冠狀病毒的影響之下，許多傳統企業都亟思轉型，「大家透過網路平台訂購食品、進行會議、教學，在疫情的影響下，所有的企業都變成與網路直接或間接相關的企業。」
IPv4的枯竭狀態對一般企業雖無立即的衝擊性，但在這一波疫情的推波助瀾下，也很快會面臨升級的問題。目前的電信業者在IPv4和IPv6並存的過渡期，雖願吸收雙網路維運成本，但維持兩套不同的網路，仍是一項成本。以目前台灣IPv6的使用率即將突破50 %而成為主流的現況下，他分析電信業者勢必會在不遠的未來，將維持兩套系統的成本轉嫁給不願意移轉的業者或客戶。
「現在切換的動機越來越迫切，跟我們接觸的業者，基本上是以半年到一年的時間進行規劃，就可以循序漸進的移轉到IPv6協定。」黃勝雄表示台灣網路資訊中心(TWNIC)提供教育訓練素材和大量的案例可提供參考，包括例如中華郵政、合作金庫、台灣土地銀行、統一超商、愛上新鮮、美而快等在內的機關行號，網站都已完成IPv6的升級。
分批升級降低衝擊
在科技條件的支援之下，兩種系統並存面臨的問題已大幅降低，「萬一這個地方的協定有問題，怎麼切換到另一個協定？IPv4和IPv6的技術一直在處理這個部分。過去若網址無法解析IPv6就是斷線，現在是當無法解析IPv6再切換到IPv4過程中可能會產生延遲，但不會如早期造成完全斷線的狀況。」他強調這樣的問題，只要做好前期的規劃、分批升級，加上適當的服務配套措施，可以將衝擊降到很低。
對於尚在觀望的網路企業，黃勝雄提出了實際的勸告：「很多人誤會網路支援雙協定所以可能IPv4和IPv6會各取得50% 的解析結果，在IETF網路技術標準的設計方面，過去兩個協定是在同一個起跑點，哪個協定優先取得查詢回應，就以該協定建立連線 (RFC6555)，但現在則是以IPv6優先查詢，失敗後再切換到IPv4(RFC8305)。這樣的服務差異化設計架構，即使全球網路都支援IPv4/IPv6雙協定，有超過99% 的機率會獲得IPv6解析結果，只有1%不到是IPv4。很多網路企業誤以為因為Internet 支援雙協定所以永遠不用轉換，但那是錯誤的認知，因為拒絕升級的業者最終會成為1%的少數族群。」IPv6時代已在眼前，固守著舊制將不符時宜，提早升級，就是取得先機的關鍵。
2 跟上5G時代，換用IPv6已經「迫在眉睫」！
IPv6雖是近年才被炒熱的話題，但台灣早已跟上世界腳步，逐年上升的使用率，已和歐美各國並列前十大名單之中，在這場搶先佈局的網路競賽中，NCC與TWNIC也沒有缺席，針對各種需求，為產業界推動良好的連網環境。
就在眾人熱論IPv6使用率成長的趨勢之際，日前，負責亞洲區網路位址註冊的 APNIC 宣布發現5,000 萬個未用的 IPv4 位址，讓IPv4升級至IPv6的急迫性似是減緩。對此，NCC國家通訊傳播委員會射頻與資源管理處處長陳春木表示，就以往申請IP就能獲得配發的標準而言，IPv4在2011年就已面臨耗盡危機，而歐洲IP網路資源協調中心（RIPE NCC）更在去年宣布IPv4已用盡，現今釋出的5,000 萬個位址只能暫救燃眉之火，及早將系統升級至IPv4/IPv6仍是當務之急。
台灣已走在世界前端
「IPv6在歐洲發展比較早，但是亞洲發展相當快，尤其是台灣，以2020年7月數據來看，全球IPv6使用者比例排名前20的國家中歐洲就有九個，台灣的IPv6使用者比例則是第八名，使用的狀況可說是急起直追。」陳春木表示NCC和TWNIC財團法人台灣網路資訊中心從2017年起即致力於了解伺服器端、通路端和終端裝置的IPv6支援現況，就目前國際的硬體設備條件而言，無論是網路晶片或作業系統全都支援IPv4/IPv6雙軌，國際網際網路標準組織如IETF和W3C也都已將IPv6作為新的網路環境標準協定。而Google、Facebook、Verizon也積極投入IPv6的部署，Facebook甚至想逐步關掉IPv4，讓維護變得更簡單，在此國際趨勢下，轉換勢在必行。
目前台灣IPv6的使用者連網比例已近48%，國內IASP如HINET、行動網路業者如中華電信、台灣大哥大、遠傳和亞太也都已全面支援IPv4/IPv6雙軌，而國內的CPE市場，2019年排名前20大的商品中，已有15個型號支援IPv6，使用環境已達成熟階段。
5Ｇ時代中不可或缺的IP系統
在5Ｇ時代中，IPv6的需求速度又將加快，「5Ｇ的特性是大連結，核心設計就是讓所有設備可以連結、快速處理，大連結標準年底應該會出來，當它被實現的時候，所有的東西都要連起來使用，對IP的需求更大。」他舉例智慧工廠、智慧醫療、智慧農業以及智慧交通都需要的遠端控管，都得仰賴5G低延遲和大連結的特性，方能順暢運作，他說：「5G的特性發揮出來以後，我預估沒有IPv6很難應付那麼大量的終端設備。IPv6很好的一點是，它不需要透過現在IPv4所用的NAT轉換方式。一般的單位，內部用的通常是私有IP位址，若用IPv6，這些設備可自行選擇使用標準IP位址或私有IP位址與外面設備互連，增加了使用者網路的規畫彈性。」
面對IPv6升級的需求，陳春木也強調企業應有妥善規劃，建議以(1)進行網路盤點 (2)專業訓練 (3)確認上游供應商支援狀況 (4)檢討安全性原則 (5)確認對外接取方案 (6)從公司網路進行小型試驗 等六大步驟依序進行，以確保轉換結果無虞，「有些企業會仰賴外部的整合公司進行升級，但公司內部若沒有人懂這些基本概念，進行導入就蠻有風險，公司內部最好也同步培訓技術人員，作為內外溝通的橋樑。」
為網路打造安全環境
針對IPv6人員訓練的需求，陳春木指出目前在TWNIC都有相當豐厚的資源，可以替公司進行相關訓練，而IPv6的安全性也是目前NCC著力的重點，他說：「有關台灣要升級IPv6這件事，安全問題更顯重要，TWNIC也推動國內業者在網路層通信協定採用符合資安要求的DNSSEC和RPKI，而RPKI已經得到APNIC的認證，確保IP資源授權過程的安全防護。」除此之外，去年NCC也委託TWNIC，完成「IPv6企業用戶資通安全防護技術手冊」供企業參考。透過NCC和TWNIC的共同努力，企業將能順利接軌，迎向符合潮流的網路新時代。
3 台哥大等電信業者成功網路升級 接軌全球5G大勢
當台灣IPv4位址枯竭的痛苦愈演愈烈，台灣網路資訊中心（TWNIC）2017年號召中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等業者，率先站上Internet時代的IPv6趨勢浪頭，兩年內就完成三大電信巨頭的IPv6網路升級，2020年7月，台灣的IPv6使用率飆升到47%，排名世界第八。
「迎接5G正式商轉的科技浪潮，台灣勢必要往前走。」台灣大哥大系統設計處處長柯正義強調，全球受到疫情衝擊影響，傳統企業也必須轉型網路企業，IPv4一直都有位址缺乏、網路資源不足的嚴重問題，部署對策正是轉換為新版的IPv6，產企業界才能建構核心競爭優勢，贏在關鍵點。
一舉紓解IPv4的網址荒 帶頭轉換IPv6升級
柯正義分享台哥大初期的推廣經驗說，因應IPv4的網址荒，各大ISP網際網路服務供應商積極尋找替代方案，自3G時代就採行Public IP : Private IP =1 : 4的NAPT(Network Address and Port Translation)網路位址轉換方式，設法解決。
來到4G時代，甚至必須使用到1：64才夠用，但是在以IP反查用戶時，需要比對64筆IP資訊，才能有效找到實際的用戶，處理上複雜，同時難免引起不必要的資安疑慮，因此在TWNIC和國家通訊傳播委員會（NCC）的主導下，各大ISP業者樂於積極配合升級IPv6。
行動業者供應IPv6服務，柯正義舉出實例說明，與IPv4的使用作比較，因為IPv4 的Public IP短缺，台哥大不得不使用1：64的NAPT，這意謂著需要從IP位址、port及時間的對照關係，才能從64組Private IP中搜尋到實際的用戶，在警政查詢、緊急救難定位、用戶身份辨識、精準行銷等等各方面，都頗為複雜，也難以即時完成；IPv6就沒有這些難題，例如緊急救難定位，可以從用戶使用的IPv6位址直接辨識用戶的身份及地點，提供給警察或救難單位必要的協助，跟時間賽跑、搶救生命，明顯勝出。
支持TWNIC提升網址品質 電信業者IPv6先行
TWNIC為能增加台灣IPv6的使用率，從政府網路、學術網路先行導入IPv6，2017年召集3家具指標地位的電信業者，強調IPv6是Internet網路的時勢所趨，台哥大非常認同，全力支持。
柯正義印象深刻，當時TWNIC為了強而有力地說服各ISP，特別製作了各式Q&A，例如各款手機與Notebook、各式Wi-Fi AP的IPv6設定實務，並且找到許多大專院校的老師及學生共同進行先期的IPv6測試，果然奏效，2017年底成功推動三大電信業者開放IPv6測試。
第二年，NCC及TWNIC主導下，電信業者開始檢視各系統與IPv6的相容問題，從電信用戶帳單、客訴系統、通聯紀錄、通信監察系統、漫遊系統、預付卡系統、防火牆系統、各階層IP網路設備等逐一檢視，並排定時間升版，由於行動業者的準備度充足，電信業者率先使用IPv6，2019年順利完成網路升級。
「推動IPv6時，接到少部分客訴反映上網卡卡的，台哥大一一瞭解癥結所在，拿出百分百客服精神，對症下藥，到了2018年中就推展得很快速了，10月以後從IPv4轉換為IPv6者更是直線增長。」柯正義解析，目前市場裡，手機每幾年就換新，高階手機、新手機開機即用IPv6，純IPv4的手機汰換率特別高，IPv6則順勢大增。
IPv6空間無限大 阻絕DDoS攻擊最出色
如何提升資安層級，增進IPv6網路安全防護能量？柯正義根據多年實務觀察，深入掌握IPv6網路的特點提出見解，在Internet網路上，想要增進網路安全，防火牆當然是必要的設備，而IPv6的位址空間近乎無限大，一般IPv6的客戶幾乎不會被亂槍打鳥式的掃描式攻擊(Port Scan)所影響，防火牆系統可輕易就將這種port scan攻擊攔阻下來，把病毒、敵火擋在門外，大大減少IPv6的被攻擊量，讓資安防護網健全，相對地就把災難機率降到最低，這是IPv6遠遠優於IPv4網路表現的一大亮點。
至於如何降低DDoS（Distributed Denial-of-Service attack，分散式阻斷服務攻擊），他分析，IPv6的用戶與位址之間的關係十分明確，網路設備很容易判斷攻擊流量與正常使用的差別，對於無法辨識用戶的IP，易於發揮即時阻絕的防護機制，降低攻擊最見效。
「台哥大身為電信領導品牌，有社會責任要帶領台灣網路環境前行，與世界大勢接軌，既便利又安全。」柯正義很欣慰：「我們做到了！」
4 落實網商、資安、智慧科技範疇應用 台灣是最大贏家
根據統計，台灣IPv6的網路普及率已達47%，排名全球第八，台灣網路資訊中心（TWNIC）董事長暨執行長黃勝雄強調，值此5G世代、後疫情時代，有利推進台灣汰換網際網路協定IPv4為國際通用的最新IPv6版本，各界超前部署IPv6不但免於日後舊版轉換新版的成本，更可即時取得核心競爭優勢。
7月29日由台灣網路資訊中心主辦的2020「網路．共贏時代」專家座談，當天邀請相關公、協會專家聚焦探討IPv6的關鍵應用與台灣網路發展趨勢。主持人《數位時代》創新長黃亮崢解析，Internet互聯網在全球爆發以來，IPv6標準已公布20多年，著眼於未來的網路建構環境，與會者無不努力落實於應用環境，台灣因應趨勢與挑戰，亟需集思廣益，解決問題。
IPv4網路位址不足 儘早部署IPv6贏得商機
台灣網路資訊中心董事長黃勝雄於「趨勢觀點」議程中指出，IPv4一直都有位址不足的缺點，亞太網路資訊中心（APNIC）統計，台灣IPv6網路普及率提升到47%，加上5G正式商轉，各國陸續發照開台，乃當前共同趨勢，IPv4轉移至全球通用的IPv6勢必加快速度，台灣行動業者的準備度很高，電商線上交易應急起直追，尤其在疫情襲捲後，傳統企業不得不轉型網路企業，轉移網路資源不足的IPv4為IPv6，是企業界提前部署的關鍵對策。
接續主持人所說，黃勝雄董事長直指：「以往推動IPv6的障礙是對企業界缺乏商業誘因。」如今IPv6核心網路交換設備可對接國外，數位環境成熟，國際及全世界最強大的個人裝置Apple要求我國比照全球採行IPv6基礎設施， 臺灣再不轉換也不行，業界為能順利使用網路，動機變強，固網、家用設備同樣隨著汰換以迎接5G世代，例如年輕人不再花錢租用光纖而直接使用手機IPv6上網，情勢樂觀，企產業界應儘早採用IPv6，才不致日後又投資切換IPv6網路服務，影響業務。
推動IPv6應用 隨著手機提高普及率
議程進入「焦點對談」，在主持人帶動下，與談貴賓剖析IPv6關鍵應用與台灣網路發展趨勢。
數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡發言，2017至2018年之前，因牽涉到網路環境如終端設備、應用內容、Internet使用，推動IPv6有困難，2017年底之後，站在資安與網路環境建構角度，該協會是重要的協力推動單位，正式宣告IPv6普及，讓終端設備與應用服務跟上來，AIoT尤應準備好使用IPv6，開展未來。
國家通訊傳播委員會射頻與資源管理處號碼及網址管理科科長沈信雄說，IPv6推動後的成長率激增，讓大家嚇一跳，原來是工程師等一線人員樂於使用，最近調查顯示相關產業者有逾7成使用IPv6，感謝電信業者率先使用，IPv6是未來產業界必然要用的，那麼早開始當然較能掌握商機。
台灣網際網路協會團體會員代表柯正義分享推動的經驗，初期推廣IPv6時，接到少部分業者客訴稱卡卡的、無法使用，逐步解決問題，至2018年7月就推展得比較順利了，同年10月更獲得大幅提升，目前市場現況為38%仍繼續使用IPv4連線，以DNS 伺服器、OTT串流媒體服務、手機的使用流量為多，另外，62%使用新版的IPv6，流量占總體三分之一，其中以高階手機等占9成，新手機、新應用更是直接使用IPv6，汰換率看好。
分享推動經驗 透過設計產品機制促成轉換IPv6
台灣有線寬頻產業協會理事陳振珉分享推動的妙招，不可否認有些「固定網址釘子戶」明知改用IPv6不必多花錢、網速還更快，卻覺得IPv4還能使用，就不想更動，因而TBC台灣寬頻通訊公司推出，凡使用120M的下載網速者即可獲贈免費的寬頻機上盒，內建IPv6，使用最高網速500M者享有IPv6免費服務，像這樣透過設計產品機制而形成誘因，很快可達成具體的轉換。
台灣數位科技與政策協進會代表廖長健分享，2017年底幫政府開發出IPv6，但找不到測試的環境，直到2018年隨著電信業者的拓展腳步，而有大專院校等100所學校成為mail server 郵件伺服器設定後的測試對象，溝通變得容易，此後的網路通訊設備採購上也能支持IPv6，幾乎所有政府單位、學術網路客戶都用IPv6，企業界用戶也跟著要求使用該協進會的雲端伺服器收受郵件，可見政府運用採購的力量加以推動，努力3年多，總算讓大家瞭解到要用IPv6，才跟得上未來的AIoT趨勢。
AR與VR、商用與家用 善用IPv6強化競爭力
台灣數位應用多媒體協會理事白璧珍布局AR 10年，觀察到IPv6是世界趨勢，佈建AR擴增實境、VR虛擬實境場域時可順利採集資料、數據，用於5G，IPv6是優良的網路體驗與交換應用，在後疫情時代體驗線上博物館，IPv6也是室內導覽最佳的基礎建設，又如用於智慧製造的教育訓練、AR與VR遠距教學，IPv6無疑是基本的網路環境配備。
台灣資通產業標準協會執行秘書許建昌贊成並認為IPv6應用於網路電話、AR與VR伺服器等架構，值得努力，未來車聯網、萬物聯網甚至收集衛星資料，更將大量用到IPv6，例如行車紀錄器就是IPv6很好的應用領域，先替客戶設想智慧零售、線上教育等服務上的需求，超前部署IPv6，臺灣網路轉型無痛接軌，與時俱進暢行無阻。
主持人黃亮崢贊同，手機每幾年就換新，商用Wi-Fi、家用裝置緊跟在後，接下來就是消費者、企業的IPv6應用，面對新時代新趨勢的挑戰應如何部署戰力，企業絕對是最有感的。
深度交流當中，台灣有線寬頻產業協會理事陳振珉建議，有線寬頻業者要做的就是把機上盒IPv6化最具實效；數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡重申，順著數位轉型IoT、5G的趨勢，IPv6網路連線傳輸速度最快，相當於光纖電纜傳輸速度，具有競爭力，也就更便利推行。
網際網路創新應用趨勢下 善用IPv6打造產業贏家
「網際網路是現代的高速公路。」主持人黃亮崢認同，資訊傳遞求快速，工業4.0智慧製造也要用到IPv6，大有可為；國家通訊傳播委員會射頻與資源管理處號碼及網址管理科科長沈信雄說，IPv6是發展5G的基礎，企業要用5G，就必須換上IPv6，又如時下智慧科技應用面進入消費端，按一下手機即可遙控自家的冷氣機，家中網路當然需要使用IPv6，潮流不可擋；台灣數位科技與政策協進會代表廖長健建言，為把事情做到最好，政府對於IPv6的投入應先盤點人力、經費、適當度之後，再加預算，用技術解決資安的疑慮，也必會帶出化解資安問題的商機。
台灣網路資訊中心董事長黃勝雄提醒，對於IPv4網址的供應應予控制，防範網路犯罪不停地經由NAT網路位址伺服器，轉換IP位址，偵查不易，再者，以前大家總認為對內網放心、對外網不放心，其實現在的資安事件往往是滲透沒什麼更新的封閉型內網而發生的，要做到資安防護，就要更新網路，因而每個IP都必須是全球獨一無二的位址才對，中間不再有NAT的轉換代理角色存在；台灣網際網路協會團體會員代表柯正義持正面觀點，IPv6做身分認證好用且速度快，不必先發短訊確認身分，適合電商利用。
「網際網路創新應用是必然的趨勢。」主持人黃亮崢結語，臺灣數位環境先進，政府推動IPv6的硬體與電信環境成熟，普及率來到隨時過半的里程碑，譬如中華郵政、合作金庫、台灣土地銀行、統一超商等等機關行號的網站都已完成IPv6升級，相信新產業、新應用與IPv6接軌，超前部署資安服務與未來數位化競爭，先練兵再打國際盃，產業輸出、外交雙贏局面可成，台灣一定能做到。
5 TWNIC：期能與各界攜手維護網域名稱使用環境
爭議案件處理近300件 「網域名稱爭議處理20週年研討會」盛大落幕
當企業自己的商標或公司名稱被其他第三人搶註成網域名稱（域名），發生域名爭議事件時，該如何是好？
網域名稱是企業對外表彰的重要管道之一，只要網路繼續被使用，域名就扮演相當重要的角色。鑒於此，為慶祝我國域名爭議處理機制運行屆20年，財團法人台灣網路資訊中心（Taiwan Network Information Center , TWNIC）委託財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（資策會科法所），於上(9)月18日舉辦「網域名稱爭議處理20週年研討會」，司法院大法官謝銘洋、TWNIC董事長黃勝雄、萬國法律事務所律師鍾文岳、國立高雄科技大學科技法律研究所智慧財產權中心主任周天、勤業國際專利商標聯合事務所首席顧問賴文平、益思科技法律事務所律師賴文智、資策會科法所所長王偉霖、資策會科法所副所長顧振豪等重量級專家齊聚一堂，共同見證爭議處理機制的成長，並就未來的域名爭議處理機制展望進行交流討論。
域名爭議處理機制運行已屆20年 全台惟二爭議處理機構
TWNIC黃勝雄表示，資策會科法所與台北律師公會於民國90年開始即受託成為全國惟二協助處理國家代碼（ccTLD）為「.tw」，及「.台灣」域名爭議問題的專業機構，並選定具處理域名爭議資格的專家組成「專家小組」，以公正、快速、有效的訴訟外紛爭解決機制來處理相關爭議事件。至今（109）年，已累積20年處理歷史，並經手將近300件域名爭議處理案件，有相當豐富實務處理經驗。
資策會科法所王偉霖則感謝TWNIC的認同與支持，對於能成為域名爭議處理機構感到相當榮幸，同時也感謝由60多位專業顧問組成的專家小組，長年來協助域名遭搶註企業在最短時間內維權、並將損害降到最低。
回首域名歷史 展望未來發展
資策會科法所專案經理潘俊良首先以「域名爭議處理機制20週年回顧與展望」為活動揭開序幕，除了回顧台灣域名爭議處理機制制定歷史，更為現場與會來賓綜結20年來案件處理的具體結果；資策會科法所分析師施雅薰則以「域名爭議實例焦點分析」為題，藉由分享近期所發生的域名爭議實例，解析並彙整案件申訴的三大主要要件。
為加深來賓對域名爭議處理運作之瞭解，特別安排智慧財產權領域權威謝銘洋主持「大師論壇」。謝銘洋多年來擔任TWNIC「網域名稱爭議處理機制諮詢小組」召集人及域名爭議處理專家，他肯認目前處理機制的運作能有效解決紛爭且減少法院負擔，因此期盼能多宣導並善用此機制；就未來而言，或可考慮往國際化發展，如擴大業務承接範圍、培育成為國際處理機構的專家、引進國際其他保護機制等方向。
黃勝雄指出，數位化時代導致網路犯罪益發盛行，但犯罪地往往不在台灣而造成管轄上之困難，如何推動法制發展解決網路犯罪問題即為未來的重要挑戰。因此，域名爭議處理的發展，需進一步關注網路空間治理問題。
周天為域名爭議處理機制建立以來第一個處理案件的專家，他分享當時在處理案件初期是如何在國內完全無前例可循的情況下，於14天內讀完世界智慧財產權組織（WIPO）所有統一域名爭議解決政策（UDRP）決定，而撰寫出第一份專家決定書，以及如何在人力與資源不足的情況下，仍堅定推動域名爭議處理機制運行的艱辛歷程。
賴文平身兼台灣商標協會理事長，他深入剖析從不同的法律依據看待域名時，可能會產生的法律疑義，並以實際案例說明如何評價選擇採用域名爭議處理機制與訴訟機制兩途徑之利弊。
擔任台北律師公會域名爭議處理委員會主委已近15年的鍾文岳分享，曾有知名電商業者於處理機制成立之前即發生域名爭議，歷經公平會與法院爭訟，花費長達4年的時間卻仍未有結果；在處理機制成立之後，所有案件平均可在三個月內解決，肯認處理機制對於紛爭解決的貢獻。
身為域名爭議處理機制研擬小組成員的賴文智指出，台灣的域名爭議處理辦法及實施要點(TWDRP)主要參考UDRP，於研擬過程中字斟句酌，力求貼近UDRP之規範與精神，與國際高度接軌，故若熟習台灣處理辦法的專家人才，將有助於提高處理國外UDRP案件的機會。
長年負責資策會科法所受理爭議處理案件業務的顧振豪分享，未來希望能藉由改善網站頁面、建置系統化與類型化的專家決定書資料庫，建立研究能量，並期盼台灣也能推出如同WIPO概述3.0的指引文件，以便進行相對應的法學研究，讓專家有參考的依據。
與會專家皆肯認現行域名爭議處理機制運作穩定，且充分發揮訴訟外紛爭解決功能，期許未來對於域名的保護可與國際接軌，擴大紛爭解決範圍與類型，並拓展域名於網路空間治理上之角色，讓網域名稱使用環境完善。
資策會科法所官方網站：https://stli.iii.org.tw/