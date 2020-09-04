IPv6是近年相當火熱的話題，這場搶先佈局的網路競賽中，NCC與TWNIC也沒有缺席，針對各種需求，為產業界推動良好的連網環境。

IPv6雖是近年才被炒熱的話題，但台灣早已跟上世界腳步，逐年上升的使用率，已和歐美各國並列前十大名單之中，在這場搶先佈局的網路競賽中，NCC與TWNIC也沒有缺席，針對各種需求，為產業界推動良好的連網環境。

就在眾人熱論IPv6使用率成長的趨勢之際，日前，負責亞洲區網路位址註冊的 APNIC 宣布發現5,000 萬個未用的 IPv4 位址，讓IPv4升級至IPv6的急迫性似是減緩。對此，NCC國家通訊傳播委員會射頻與資源管理處處長陳春木表示，就以往申請IP就能獲得配發的標準而言，IPv4在2011年就已面臨耗盡危機，而歐洲IP網路資源協調中心（RIPE NCC）更在去年宣布IPv4已用盡，現今釋出的5,000 萬個位址只能暫救燃眉之火，及早將系統升級至IPv4/IPv6仍是當務之急。

台灣已走在世界前端

「IPv6在歐洲發展比較早，但是亞洲發展相當快，尤其是台灣，以2020年7月數據來看，全球IPv6使用者比例排名前20的國家中歐洲就有九個，台灣的IPv6使用者比例則是第八名，使用的狀況可說是急起直追。」陳春木表示NCC和TWNIC財團法人台灣網路資訊中心從2017年起即致力於了解伺服器端、通路端和終端裝置的IPv6支援現況，就目前國際的硬體設備條件而言，無論是網路晶片或作業系統全都支援IPv4/IPv6雙軌，國際網際網路標準組織如IETF和W3C也都已將IPv6作為新的網路環境標準協定。而Google、Facebook、Verizon也積極投入IPv6的部署，Facebook甚至想逐步關掉IPv4，讓維護變得更簡單，在此國際趨勢下，轉換勢在必行。

目前台灣IPv6的使用者連網比例已近48%，國內IASP如HINET、行動網路業者如中華電信、台灣大哥大、遠傳和亞太也都已全面支援IPv4/IPv6雙軌，而國內的CPE市場，2019年排名前20大的商品中，已有15個型號支援IPv6，使用環境已達成熟階段。

5Ｇ時代中不可或缺的IP系統

在5Ｇ時代中，IPv6的需求速度又將加快，「5Ｇ的特性是大連結，核心設計就是讓所有設備可以連結、快速處理，大連結標準年底應該會出來，當它被實現的時候，所有的東西都要連起來使用，對IP的需求更大。」他舉例智慧工廠、智慧醫療、智慧農業以及智慧交通都需要的遠端控管，都得仰賴5G低延遲和大連結的特性，方能順暢運作，他說：「5G的特性發揮出來以後，我預估沒有IPv6很難應付那麼大量的終端設備。IPv6很好的一點是，它不需要透過現在IPv4所用的NAT轉換方式。一般的單位，內部用的通常是私有IP位址，若用IPv6，這些設備可自行選擇使用標準IP位址或私有IP位址與外面設備互連，增加了使用者網路的規畫彈性。」

數位時代

面對IPv6升級的需求，陳春木也強調企業應有妥善規劃，建議以(1)進行網路盤點 (2)專業訓練 (3)確認上游供應商支援狀況 (4)檢討安全性原則 (5)確認對外接取方案 (6)從公司網路進行小型試驗 等六大步驟依序進行，以確保轉換結果無虞，「有些企業會仰賴外部的整合公司進行升級，但公司內部若沒有人懂這些基本概念，進行導入就蠻有風險，公司內部最好也同步培訓技術人員，作為內外溝通的橋樑。」

為網路打造安全環境

針對IPv6人員訓練的需求，陳春木指出目前在TWNIC都有相當豐厚的資源，可以替公司進行相關訓練，而IPv6的安全性也是目前NCC著力的重點，他說：「有關台灣要升級IPv6這件事，安全問題更顯重要，TWNIC也推動國內業者在網路層通信協定採用符合資安要求的DNSSEC和RPKI，而RPKI已經得到APNIC的認證，確保IP資源授權過程的安全防護。」除此之外，去年NCC也委託TWNIC，完成「IPv6企業用戶資通安全防護技術手冊」供企業參考。透過NCC和TWNIC的共同努力，企業將能順利接軌，迎向符合潮流的網路新時代。