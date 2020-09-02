調查顯示台灣有66%網友有飼養寵物經驗，其中又以養狗人口最多，但第二名竟是魚，小勝第三名的貓咪，而飼主仍偏好實體通路購物，電商市場則由蝦皮稱霸。

你養寵物嗎？台灣人口少子化，但毛小孩口數卻不斷增加，寵物商機成為業者看好的市場大餅，資策會MIC調查台灣網友飼養寵物前三名，以養狗人數最高，達67%，但出乎意料的，排名第二多的竟然不是貓，而是水族世界的魚」，有高達33%網友飼養，貓敬陪第三名。

調查台灣網友飼養寵物類型，養狗（67%）仍最為常見，其次依序為養魚（33%）與養貓（31%），小型動物（17.5%）、鳥（14.9%）、爬蟲類（7.1%）也占一定比例。

資策會MIC產業分析師鐘映庭表示，年輕族群飼養「貓咪」的風氣近年有所提升，其中在21~30歲族群飼養佔比超過36%是意願最高族群，目前沒有飼養寵物，但未來有飼養意願的潛在飼主，前三大心儀的寵物依序為狗（57.3%）、貓（46.9%）、魚（19.6%），或許未來貓咪有機會超越魚，成為第二大寵物族群。

調查寵物市場商機，可以從飼主預算分配、智慧科技商品預算接受度、零售市場佔有率三大面向探討，其中最特別是，高達43.9%飼主仍非常習慣到實體通路購物，只有39.4%飼主是虛擬通路與實體通路各半，僅16.7%飼主純線上購物。

根據調查，飼主最常採購的管道第一名是「寵物店（68.4%）」，第二名才是「網購通路（47.4%）」，「大賣場／便利商店／生活百貨（46.8%）」與「獸醫院（16%）」分居第三四名，網購平台購物多數人仍然是透過電商平台（91.9%），較少去寵物店自營官網（33.3%）、寵物品牌官網（21.5%）買物。

蝦皮稱霸寵物用品電商龍頭，一家打贏momo及PChome

在電商的使用平台前五名，「蝦皮購物／24hr」69.2%以壓倒性多數，稱霸寵物用品電商龍頭，「Momo購物網」、「PChome 24h購物」則分居第二及第三名，市佔率32.5％及29.8％，「Yahoo購物」、「露天拍賣」使用比例分別為23.7%和22.4%。

而為何蝦皮購物在寵物市場市佔率能一家打贏「Momo購物網」、「PChome 24h購物」兩大電商龍頭？鐘映庭表示，原因仍是因為店家多元，由於蝦皮是賣場平台，許多寵物店也會在上面開店，產品多元，且消費者追求性價比，蝦皮因店家多有較多比價空間，成為飼主採購大宗。

鐘映庭表示，觀察消費者購物管道，主要採已知品牌及定期支出用網購，沒買過或非定期支出會在實體通路消費的模式並行，但仍有超過4成消費者主力集中實體賣場採購毛孩用品，關鍵還是賣場的資訊比較多，加上毛孩若有急需，網購還需等待，促成實體通路仍是寵物商機最大通路關鍵，但與虛實並行的比例差距也已經在5個百分點以內。

寵物黃金用戶數趨飽和，智慧項圈潛力看好

這次調查發現，51~55歲飼主是最肯砸金開銷的大戶，而目前台灣飼養寵物人口佔比約66.2%，剩下沒有養過寵物的民眾，除20歲以下Z世代有高度意願想養寵物，其餘多數沒有意願養，「飼養寵物的黃金人口已經觸碰到成長天花板，未來估計頂多再成長1～2成空間。」鐘映庭指出。

「消費者養寵物的最大開銷來自醫療照護及飼料零食」鐘映庭說，但儘管居家用品類與娛樂玩具類開銷佔總支出比都低於4成，且都是30歲以下年輕人為主，但卻是相當有潛力的產品類別。

因為根據調查顯示，有4成飼主購買過寵物科技產品，其中以26~40歲族群購買度最高，主要是飲食行為類產品，比方智慧型餵食器（17%）、智慧飲水機（13.9%）與智慧寵物攝影機（13%）等。

更有高達72.2%飼主表示未來有購買意願，青睞產品前五名依序為智慧型餵食器（27.9%）、智慧項圈／追蹤器（25.6%）、智慧寵物攝影機（24.8%）、智慧飲水機（22.3%）與智慧便盆（21%），鐘映庭指出，雖然已經買過「智慧項圈／追蹤器」的飼主不多，但購買意願卻很高，商機值得期待。

她觀察，智慧科技產品以追蹤寵物行為模式及分析健康，是兩大強需求，其中智慧便盆除可以自動清潔，也可以自動秤重及影像辨識，掌握寵物排泄狀況判斷健康，其次，項圈類商品可以做心跳或GPS定位，甚至是偵測紀錄睡眠時間或搔抓頻率，藉此提醒飼主注意毛小孩的健康問題。

責任編輯：蕭閔云