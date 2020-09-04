Facebook積極投入擴增實境眼鏡研發及相關應用，近日更投入如何重現擬真音場感受，讓使用者能透過聽覺感受虛擬角色的存在。

Facebook在併購擴增實境（AR）裝置公司Oculus之後，積極投入擴增實境眼鏡研發及相關應用，近日更投入如何重現擬真音場感受，讓使用者能透過聽覺感受虛擬角色的存在。

Facebook首席科學家麥克·阿布拉許（Michael Abrash）和他的FRL Research研究小組（以前稱為Facebook Reality Labs）分享其聲音研究，以創建在視覺上無法與現實區分開的虛擬聲音，並重新定義人類的聽力。

該團隊專注於兩種新功能：第一是「音頻呈現」，一種虛擬聲音源，讓收聽者感覺到與該發聲體存在於同一個空間中的感覺，其高保真度使其與真實世界無法區分。其次，是「感知超能力」，簡單來說是在嘈雜的環境中可以更好地聽到聲音，作法是透過調高坐在對面與我們對談的人的音量，同時調低不需要的背景噪音的音量。

擬真音場技術是由Facebook Reality Labs實驗室打造，希望透過聽覺提供使用者沉浸式的虛擬環境互動感受，預計會實際應用在Oculus虛擬實境頭戴裝置，或是其他Facebook擴增實境產品。其實類似的設計目前Bose、Sony、Dolby等業者也有類似研發，例如Sony提出的360 Reality Audio、Dolby提出的全景聲技術，均可讓使用者彷彿身歷其境之中，可聆聽更貼近真實環境所產生聲音。

虛擬實境或擴增實境的擬真音場重現，並非只是透過耳機左右聲道播放聲音這樣簡單，以目前擬真音場的技術來看，若使用者是在定點位置則可輕易感受擬真音場，但要應用於必須改變互動位置的虛擬實境或是擴增實境體驗中，其擬真音場的品質則還有很大的進步空間，因為在相對距離、位置改變，或是在使用者面向不同方位等情況下，實際產生聽覺感受都會有差異。

Facebook Reality Labs實驗室的作法主要是透過隔離外界聲音的密閉室，及一組搭載陣列擴音器的機器手臂，透過在環繞位於中央的人，並且播放聲音過程中，持續記錄人的耳朵在此過程反應變化。同時，Facebook也透過特殊頭戴裝置用於記錄使用者在不同方位的聽覺感受，藉此設計在虛擬空間中的聲音表現方式，例如在虛擬空間面向聲音產生來源、以及被對聲音產生來源時的聽覺感受會有明顯差異，讓使用者能在虛擬空間內實現聽聲辨位，搭配上虛擬視覺後在與其他虛擬角色的互動將更真實。

除了應用在虛擬視覺，此項技術未來也能應用在其他服務內容，例如透過擴增實境進行的地圖導航指示，讓使用者能透過分辨聲音方向判斷應該向左、向右，或是向後迴轉。目前Facebook已經在虛擬空間的擬真音場表現有一定技術掌握，預期將會在9月16日舉辦的Facebook Connect活動公布更多關於此技術細節。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Facebook、CNET、The Verge