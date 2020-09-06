《數位時代》的創業大調查邁入第6年，今年我們聚焦於「募資現況」與「後疫情時代」兩大主題。

自2011年以來，《數位時代》與《創業小聚》與超過上千個新創團隊進行午餐會談；每月也定期舉辦創業小聚活動，並在每年11月舉辦Meet Taipei台北創新創業嘉年華。

我們與大大小小新創團隊共同成長，更關心每年度台灣新創生態系的發展。自2015起，更將調查報導擴大為「創業大調查」，你能在此看到歷年的調查資料：2015、2016、2017、2018、2019年。

今年我們將更聚焦在「募資現況」與「後疫情時代」兩個議題上，面對新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）突如其來的黑天鵝，新創也不免俗的受到衝擊。透過調查，我們希望了解疫情帶來的後續影響，以及台灣新創團隊在特殊時期的募資狀況。

2020年的創業大調查預計在台北時間2020年9月至10月初間進行，請於台灣運作的新創公司創辦人、共同創辦人或高階主管填答，若團隊只有一位創辦人則請創辦人填寫。預計作答時間為20分鐘。

本問卷不僅能協助我們描繪出台灣新創圈的現狀，還有機會為創業生態系的健全發展提供寶貴的意見。

此調查成果將於2020年底的Meet Taipei創新創業嘉年華揭露，誠摯邀請你替台灣新創生態圈發聲，也為更健全的創業未來盡一份心力。如果有任何問題或建議，也歡迎聯絡我們！